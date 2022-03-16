泳灘即將圍封　一家大細趁「死線」前嬉水　家長：之後改去草地

天氣回暖，過去周末不少市民到泳灘嬉水，但就惹來內地網民抨擊未有做好抗擊的自覺。特首林鄭月娥今日（16日）重申，泳灘從來沒有開放，亦表明康文署將「加強管理」圍封泳灘。

有市民趁「死線」前到淺水灣泳灘放鬆，泳客大多戴上口罩，保持社交距離。不少泳客認同有需要關閉泳灘，有家長慨嘆，小朋友足足一個月沒外出，趁泳灘「最後一日」帶子女玩沙；亦有家長指，小朋友開始放暑假期，希望他們能有更多戶外活動，日後會改到草地公園，但估計若有太多人聚集，下一個被封的會是草地公園。



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淺水灣泳灘今日有零星泳客，他們自成一角，保持社交距離，即使下水都有配戴口罩，現場有標語提醒，泳灘已暫停服務，不會有救生員。

吳先生帶同兩名小朋友到淺水灣，他指今日泳灘人數不多，相信大家保持社交距離，戴好口罩就足夠，不擔心會造成傳播。

市民：小朋友成個月無出街

不過，吳先生指從防疫出發，認同政府關閉泳灘，期望疫情下大家都要遵守政府政策，他指：「小朋友成個月無出街喇，學習又停晒，關閉泳灘小朋友就可能會失望，但大人會明白要抗疫。」

吳先生指今日泳灘人數不多，相信大家保持社交距離，戴好口罩就足夠，不擔心會造成傳播。（盧翊銘攝）

唐小姐帶同兒子到泳灘，她指周末泳灘人多對防疫帶來影響，但仍對關閉泳灘感失望，她指小朋友放暑假，但戶外活動地方愈來愈少，「想多啲戶外活動，小朋友郁動下，心理好啲，日日喺屋企好似困獸鬥。」

市民嘆：好多人打晒針，但自由度無放寬

唐小姐又指，以往會帶小朋友行山，但天氣開始熱要改到其他地方，估計日後會到草地公園，讓小朋友「曬下太陽」，但她擔心，若草地公園人多，有可能會被圍封，慨嘆：「已經好多人打晒針，但自由度無放寬，好無奈。」

楊先生一家四口到沙灘曬太陽，他希望趁泳灘「最後一日」帶子女玩耍，他指香港可以輕鬆的地方愈來愈少，「但無辦法，只能夠盡量配合。」

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