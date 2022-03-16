香港大學建校奠基日　今晚設線上投射節目　為抗疫前線人員打氣

香港大學趁著今日(16日)該校的建校奠基日，準備了預先錄製的光影投射節目，線上呈獻給港大成員及香港市民觀賞，鼓勵大家在疫情下的困難時期，展示出堅韌與頑強，為所有香港人及前線人員打氣。



今晚8時30分首播，將燈影投射在本部大樓和校園內具標誌性的建築，除了照亮整個校園。（維基百科）

每年的3月16日是紀念香港大學（港大）建校的奠基日，今年特別準備了預先錄製的光影投射節目，將於今晚8時30分首播，會將燈影投射在本部大樓和校園內具標誌性的建築，除了照亮整個校園，亦寓意照耀至香港每一個角落，帶出光明與希望的正面訊息，為所有香港人及前線人員打氣，校長張翔亦會發表簡短周年紀念感言。

香港大學校長張翔。（余俊亮攝／資料圖片)

觀看香港大學111周年校長張翔教授發言短片和光影投射呈獻，請於今天（16日）晚上8時30分登入直播網站：http://111hku.live/或下列平台：

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