封區｜隆亨邨慧心樓、寶田邨第6座污水呈陽性　今午起圍封強檢

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各區亦出現確診個案。港府今日（16日）指，因應沙田隆亨邨慧心樓，以及屯門寶田邨第6座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局指，上述兩幢大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，並須等候至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。



▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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港府表示，由於沙田隆亨邨慧心樓，以及屯門寶田邨第6座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，於今日下午3時起於兩幢大廈內進行圍封檢測。當局將於上述大廈內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測，目標是在明日（17日）下午約1時完成行動。不過會視乎檢測結果，行動或會延長。

當局指，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。如上述大廈內曾於去年12月31日或之後確診新冠肺炎的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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曾於涉事大廈逗留逾2小時人士須強檢

當局強調，根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於指定時間期間內曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在行動開始生效時不在上述大廈內，亦須在3月18日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

房署又設立熱線電話26061073，由今日下午3時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。當局呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，強調不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

