疫情｜運輸署准103條巴士線延長停駛至3.30　僅一條線恢復運作

撰文：黃偉倫
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第五波新冠疫情下，確診人數持續上升，公共交通亦大受影響，3月初政府宣布，104條巴士路線暫停服務至今日（16日）。運輸署表示，大部份已暫停運作的路線，除了一條會回復運作，其餘103條線會繼續暫停服務至3月30。
翻查九巴的通告，重開的路線為來往寶琳康盛花園及坑口站的296M線，該線於繁忙時間的最新服務為每25至35分鐘一班；其他時段則每45至60分鐘一班。

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運輸署稱，由於疫情嚴峻、員工受感染，以及員工需接受隔離或檢疫，相關情況嚴重影響專營巴士公司的人手安排；而且收緊社交距離措施後，乘客量顯著下跌，故因應實際乘客需求，及巴士公司的人手和資源安排等因素後，在維持配合乘客需求的原則下，批准5間巴士公司在3月17日至30日期間，除了1條線外，繼續暫停原定由3月4日至今日暫停服務的路線。

▼九巴、新巴城巴的最新通告▼

▼3月15日　第五波疫情下市民生活日常▼

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運輸署表示，受影響路線包括97條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線，以及1條通宵路線。另外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整，可作有限度服務或獲准暫停服務。

市民可到巴士公司網頁查閱受影響巴士路線：

新巴城巴　九巴　龍運巴士　新大嶼山巴士

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