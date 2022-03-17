最新疫情｜疫情仍處高位平台期　泳灘今日起加強圍封

本港昨日（16日）單日新增29272宗確診，累計個案逾96萬宗。確診高峰為3月3日，目前仍處於高位平台期，未見明顯下降。
當局今日（17日）起加強圍封泳灘。
網上流傳全民檢測日程 政府澄清是謠傳 譴責散布不實消息政府釐清醫委會遠程醫療指引 與病人先面診後遠距 屬建議非規定健身中心Fitness First停業自動清盤 剩餘合約可轉會至PURE疫情｜亞博館再有老婦暈倒不治 10小時内3長者離世
▼3月15日 第五波疫情的西貢▼
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上周6人離世前14日曾打疫苗 51至101歲 無臨床證據由疫苗引起約500前四波確診者再次感染 當局建議不知是否曾感染者可打疫苗疫情｜運輸署准103條巴士線延長停服務至3.30 一文睇清停駛路線快測平台｜覆檢陰性會先隔離再調查 出現模糊兩條線建議驗多次
▼3月16日 屯門寶田邨第6座圍封檢測▼
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林鄭感謝300內地醫護援港 國家衛健委副主任：盡快熟悉香港法規疫情｜缺乏照顧員亞博病床未用盡 將在安老院舍增推逆隔離設施口罩｜體力勞動宜戴低Delta P值種類 理大研究：助恢復 減疲勞疫情｜增2.9萬確診279死 本港累計4847人病亡 超越內地總數
▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼
封區｜隆亨邨、寶田邨及順天邨等六邨 各有一廈污水陽性圍封強檢禁追租︱據悉減辣後行會放行 料下周闖立會 業主願減租可免規限疫情傳內地 林鄭：兩地封關中央不樂見 深圳若收緊通關全力配合屯門良景邨、彩雲一二邨等12屋苑污水陽性 12萬居民獲快測包自檢
▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼
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泳灘周四起圍封 一家大細趁「死線」前嬉水 家長：之後改去草地確診大廈｜3642廈上榜涉維景灣畔、海之戀多座 基隆街日增125幢林鄭回應馬時亨批評：特區之首虛心接受 特首戰若再押後須看中央封區｜六圍封廈解封共1197宗初陽 順天邨天柱樓初陽比率達21.6%疫情｜康文署明起封灘免市民進入 林鄭：非新措施 只是加強管理
▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼
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180內地照顧員抵港受訓 數百內地醫護今午到港 林鄭口岸親迎疫苗通行證｜稻香局部重開 熟客趕飲早茶解癮：打兩針唔搭枱唔驚快測平台3.5前呈報逾18萬宗 總確診逼近100萬 林鄭籲勿掉以輕心疫情｜送貨員屋苑外食飯盒遭投訴 順豐：已慰問員工不作任何處分
▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼
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疫情｜3千食肆暫停業 約6萬人短期失業 有食肆決定重開口服藥︱醫院藥劑師學會籲患者提供服用西藥資料 助評估處方藥物疫情｜亞博館3長者接連昏迷同送院 兩老婦證實不治私院撥一千病床接收轉介病人 何兆煒：需減少三分一私家病人入院