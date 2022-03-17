疫情．最新｜林鄭預告抵港旅客可跟隨第六、七日快測陽性完成檢疫

本港昨日（16日）單日新增29272宗確診，累計個案逾96萬宗。確診高峰為3月3日，目前仍處於高位平台期，未見明顯下降。

當局今日（17日）起加強圍封泳灘。



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【11:57】林鄭月娥表示，隔離令是14天，衛生防護中心做法好合理，陰性會被視為康復，可回復正常生活，好強的基礎採相同措施予抵港旅客，香港既然有咁多個案，點解不准少個案國家的人來港，另一因素是醫管局，一架飛機幾十人的個案，要醫管局處理，要完全考慮醫管局同事，非常關心通關的事，由早到晚都在諗方法。

【11:35】林鄭月娥表示，有關專家提到95%接種率做一系列的事，希望可盡快到95%，但目前講實一定要95%先可放寬社距措施或入境限制，恐怕令更多人更加驚。超過一年的努力，11歲以上合資格人口首針都是剛過91.3%，近日打第一針數字不斷下降，好現實情況，去到最尾、最後一公里係最難，因為是好有立場、好堅定就是不打的人，如昨日僅8000多人打首針，去到95%放寬好漫長的路，是自縛手腳，爭取去到95%，甚至99%，距最理想目標有一段路程，70歲以上第一針只係70%，定太難、太理想目標，做不到又畀市民投訴，「我地都忍左好耐喇，做唔到又要整個社會承受，不能入境、無得返香港，呢個不減我哋最大努力提升疫苗接種工作」。

【11:28】林鄭月娥表示，2月22日首次提到，未來兩三個月抗疫多項措施，包括全民強檢，昨日已發新聞公布澄清網上流傳非具體細節，從無講過3.26呢個日子，但由2月底開始細化方案，人手計算，視察過適合做全民檢測的檢測中心，大規模要籌備，到有好時機要起動會「做唔嚟」。知道社會想得到訊息，是幾時受邊度，計劃在未來幾日，同全社會交代一次，2月底公布各項措施的情況，因近日變化好多，有幾萬宗個案，加上快測自報曾經3.3 7萬個案，抗疫政策要不斷按疫情發展、每個措施所得到的效果重新評估，暫未去到這步，但會爭取盡快交代，不止全民強檢，是所有公布過的措施，作一個更新匯報。

【11:17】高拔陞稱，初步與內地援港醫療人員交流溝通深入，協作上非常順利，內地援港醫療人員來自高水平醫療機構，都是精英，不止是新冠的專科，還有傳染病，感染控制等，完全是合適專科，又有不同抗疫經驗，到過武漢，照顧新冠病人，成個治療方案，內地與香港非常接近，交流時留意到，都是參考國際文獻，臨床指標如血氧等非常接近，化驗、用藥也是國際指引，合作上非常順利。

【11:14】高拔陞表示，疫情高位徘徊，長者入院比例愈來愈高，由2月尾3月頭近五成多長者，到現時70%70歲以上，以長者、老弱居多，亞博服務模式有改變，之前收病徵輕微能照顧自己人士，目前是長者及需照顧人士多，亞博轉為長者及需照顧、需護理人士，所以需卧床比例高，有200多人正接受治療。需更多人手，照顧長者，尤其有卧床需要的長者，內地援港醫療隊，共同照顧，計劃在亞博與醫管局同事一起照顧病人，抵港後立即展開工作，已就治療、處方藥物，整個流程作深入詳細討論。

【11:13】醫管局行政總裁高拔陞表示，因轉了逾1.1萬病床用於收治確診者，病人要等入院情況有改善，數日前匯報過1800多位要等急症室入院，之後800人，目前600人，雖然仍要等，但較為嚴重病人也可安排到入院。

【11:08】增治療人手，現有內地醫療隊加入，同醫管局同事並肩作戰，醫管局有20%近15700名員工曾感染，半數已復工，希望未來人手相對足夠。兩隻有效口服藥已先後抵港，予新染人士防止入院及變為重症。

【11:07】林鄭月娥表示，Omicron病症輕微，但第五波下感染個案非常多，加上香港是人口老化社會，見到好多長者感染，需要治療服務，醫管局住院病人10368位，其中81危殆，嚴重138人，佔住院病人2%。內地專家建議集中資源治療，減感染、減重症、減死亡，優先以老年病患作關注人群。

【10:44】政府目標維持今屆中學文憑試（DSE）於4月22日開考，疫情高位橫行下，或有考生因確診、檢疫未能應考。民建聯立法會議員郭玲麗建議，將確診及正檢疫考生，分別集中於檢疫設施應考，但要提供足夠保護裝備及清晰指引。郭玲麗又提到，有考生提出「先染疫後應考」，認為相關做法並不合理。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，如確診數字有所回落可考慮於檢疫設施集中考試，但當中仍有其他問題，例如監考及場地安排等，又提到不少學生不支持以校內成作評核，因部份大學競爭較大學科需要5*或5**才有機會獲取錄。

【10:44】疫情持續兩年，本港專家指，第五波疫情已在本月4日達到高峰，正漸趨平穩。即使疫情走勢向下，預計本港持續一段時間仍能錄逾數千宗確診，因此政府須盡快實施緩解措施，向市民公布本港復常之計劃及路線圖，從而讓市民對香港重拾信心。專家表示，若現時每個符合條件的市民打齊針，建立抗疫韌性，本港有可能在7月前後復常，並逐步解除防疫措施。

【09:46】衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議，一般康復者若染疫前已接種兩劑新冠疫苗，康復後毋須再接種第三針，但未接種疫苗康復者卻不一定能為得到豁免證明書。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，自2月中推出疫苗通行證起都有收到求助，但有部份私家醫院不願為康復者發出證明書，或食肆等處所等職員亦未必會讓市民進內，促請當中指引涵蓋康復者。

▼3月16日 屯門寶田邨第6座圍封檢測▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

