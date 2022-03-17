理大研究指勞動工友宜戴Delta P口罩　市面僅得兩款標明透氣度

職安局與理大康復治療科學系研究發現，透氣度高、Delta P少於或等於3的口罩較舒適，疲勞感較低、恢復亦較快，亦顯示3D立體口罩一般比平面口罩舒適，建議需在高溫及潮濕環境進行體力勞動人士可佩戴。負責研究的專家團隊今（17日）於港台節目《千禧年代》表示，透氣度高的口罩，亦同可達致高防護效能，他們亦曾檢視市面有售的49款口罩，惟只有兩款有標明透氣度數值，呼籲生產商日後可在標籤上列明。



▼理大、職安局口罩研究總結▼



．低Delta P立體熔噴不織布口罩表現最佳，戶外體能工作時，各項生理指標如心率、呼吸頻率、皮膚表面溫度，以及主觀自覺竭力程度指數各項改變為最低，即較輕負擔。

．低Delta P較高Delta P口罩好，心率恢復所需要時間較短、受試者主觀感覺較好，其中低Delta P立體熔噴不織布口罩運動後心率為150.1 bpm； 高Delta P平面熔噴不織布口罩則為161.5bpm。

．高Delta P平面納米纖維口罩運動後心率恢復時間為11.53分鐘；高Delta P立體熔噴不織布口罩則只需5.73分鐘

．配以口罩接支架測試兩款低和高Delta P口罩，發現與無配備時，生理和主觀無明顯差別，反而支架容易移位，或影響貼面度和防護效能

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理大康復治療科學系副教授魏佩菁表示，研究有邀請清潔工及建築工友參加，結果顯示他們反映Delta P低、即透氣度高的立體口罩較舒服，但因考慮價格，或會選購Delta P低的平面口罩。

職安局首席顧問楊冠全則指出，Delta P少於3 即屬於透氣度較高，有關研究曾檢視市面49款口罩，惟只有兩款有標明Delta P、即透氣度，大部分包裝盒僅標示口罩認證標準及防護效率。他又提到，發現愈來愈多消費者留意口罩透氣度，呼籲生產商考慮於包裝盒標示相關數值，「亦都係一個賣點。」

他又提到，透氣度高的口罩，亦同可達致高防護效能，正確佩戴口罩始是發揮防護力的關鍵，包括確保覆蓋口鼻、下巴，口罩需緊貼面部，並減少罅隙，由於研究顯示工友較傾向選擇高透氣度立體口罩，建議僱主為其選購，以便利他們工作。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼

