封區｜隆亨邨賞心樓、湖景邨湖暉樓及寶田邨5座污水陽性圍封強檢

因沙田隆亨邨賞心樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，政府今日（17日）下午2時30分起圍封賞心樓強檢，相關人士需在今晚9時前到臨時採樣站進行檢測，預計於明日（18日）約下午1時解封。



另外，屯門湖景邨湖暉樓下午3時30分被圍封強，預計明日下午1時解封；同於屯門的寶田邨第5座下午4時起圍封，預計明日下午2時解封。



因沙田隆亨邨賞心樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，政府今日（17日）下午2時30分起圍封賞心樓強檢。（政府新聞處圖片）

隆亨邨賞心樓下午2時半起圍封

政府發言人指，由於沙田隆亨邨賞心樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自今日下午2時半起圍封隆亨邨賞心樓。

受檢人士須在家中等候，直至區內所有受檢人士完成檢測，檢測結果亦已獲大致確定，才可離開。政府目標是在明日約下午1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。區內曾於2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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隆亨邨善心樓、慧心樓早前圍封共發現518宗初陽

至於同邨的慧心樓，昨日亦有圍封強檢行動，大廈約1,600人接受檢測，發現224宗初步陽性和38宗檢測結果不確定個案，初陽比率約14%。至於善心樓則於前日圍封強檢，約1630人接受檢測，當中發現294宗初步陽性和77宗檢測結果不確定，受檢居民初陽比率約18%。

屯門湖景邨湖暉樓下午3時30分被圍封強檢。（政府新聞處圖片）

屯門湖景邨湖暉樓下午3時30分圍封強檢

另外，屯門湖景邨湖暉樓於下午3時30分被圍封強檢，政府發言人指，由於湖暉樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，故作出圍封行動。

政府目標是在明日約下午1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府將於區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午8時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。區內曾於2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

屯門寶田邨第五座下午4時起圍封。（政府新聞處圖片）

屯門寶田邨第五座下午4時起圍封

政府發言人又指，由於屯門寶田邨第5座排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今日下午4時起圍封寶田邨第5座。政府目標是在明日約下午2時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。區內曾於2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

