最新疫情｜累計確診勢破100萬　今可用HA Go app預約指定診所

本港疫情仍然嚴峻，昨日（17日）共增加了21,650宗確診個案，較連續多日約3萬宗有所回落，但仍處於高位，累計確診人數增至約99.7萬宗，絕大部分為第五波患者，料今日勢破100萬關口。單日死亡人數未下降，醫管局昨日呈報289宗，包括一人高處墮下後，發現感染新冠病毒，累計首起5,000宗關口，暫有5,136人不治。
今日（18日）起市民可用醫管局HA Go手機app，預約指定診所。
▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼
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【00:10】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。
醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。
▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼
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▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼
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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼
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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼
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林鄭預告調整防疫措施 政界倡4月有序復常 放寬戶外活動限聚被問如何感謝內地醫護及反映意見 醫管局劉家獻：為佢祈禱指定診所｜明起可手機程式HA Go預約 劉家獻：如買飛睇戲般方便聶德權：明白外界對政府抗疫表現失望 惟抹殺公務員付出絕不公平
▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼
累內地爆疫？林鄭指網上謠言多 內地網民反擊 議員勸謙卑聽意見疫情｜亞博館設施非為長者設計 醫管局料內地醫護能改善護理工作被通緝西醫陳凱旭多次專業失德前科 緩刑期間再犯將永久除名增21650確診 總死亡數逼近5千 49歲染疫婦沒長期病患呼吸衰竭亡
▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼
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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼
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林鄭預告下周交代防疫措施檢討及全民檢測 市民金融機構容忍力降封區｜富昌邨、彩雲邨等7屋邨 共10廈污水陽性圍封強檢康文署封沙灘首日 有市民外圍散步斥封灘嘥氣 指應捉除口罩網傳3.26推行全民檢測 林鄭澄清：從無講過此日 預告下周初交代疫情｜何栢良認為政府放寛措施須具前瞻性 可先恢復經濟活動高拔陞指內地醫護精英具抗疫經驗 兩地醫護「一傾就明」協作順利袁國勇、薛達等三專家 籲制定復常路線圖 7月前後逐步解除措施DSE｜確診檢疫無得考 議員及學界倡設「隔離試場」供染疫生應考疫情｜政府與內地協調 過去三天360副棺材循水陸抵港康復者未獲豁免疫苗證明 指有醫生憂要負責 社區組織促指引涵蓋
▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼
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