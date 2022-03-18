最新疫情｜累計確診勢破100萬　今可用HA Go app預約指定診所

本港疫情仍然嚴峻，昨日（17日）共增加了21,650宗確診個案，較連續多日約3萬宗有所回落，但仍處於高位，累計確診人數增至約99.7萬宗，絕大部分為第五波患者，料今日勢破100萬關口。單日死亡人數未下降，醫管局昨日呈報289宗，包括一人高處墮下後，發現感染新冠病毒，累計首起5,000宗關口，暫有5,136人不治。

今日（18日）起市民可用醫管局HA Go手機app，預約指定診所。



▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼



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【00:10】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。

醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼



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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

