最新｜新保就業剔除超市物管　每名僱員劃一上限8000元全用於出糧

本港疫情仍然嚴峻，昨日（17日）共增加了21,650宗確診個案，較連續多日約3萬宗有所回落，但仍處於高位，累計確診人數增至約99.7萬宗，絕大部分為第五波患者，料今日勢破100萬關口。單日死亡人數未下降，醫管局昨日呈報289宗，包括一人高處墮下後，發現感染新冠病毒，累計首起5,000宗關口，暫有5,136人不治。

今日（18日）起市民可用醫管局HA Go手機app，預約指定診所。



▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼



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【11:17】政府將推「2022年保就業」，計劃會較上一次聚焦，提供為期3個月的工資補貼。林鄭表示，今次聚焦受第五波支影響中小企，改良設計如下

1. 設定受惠僱員工資上限，高薪員工不是對象；

2: 剔除不影響行業，大型超市及物管公司

3: 一定要用僱員身上，聚焦最有需要地方，執行上盡量簡單，參考2020年強積金數據或僱主提供資料，精簡程序。

主要內容：

1. 為僱主提供3個月補貼，涵蓋5-7月補貼，向僱主發放。

2. 月入低於3萬元僱員(臨時支援同樣是)，涵蓋75%僱員，受簡單起見，每全職僱員僱劃一上限8000元，2020則以其薪全一半50%，並以9000上限，但發現平均補貼額是7800元。

3. 同上次不同係僱主可提供獲資助僱員人數，令其更切合經營狀況，不能超上限，建議參考2020年data ，即上次如成功申請，當時申報是員工1000人，就成為今次申請上限。僱員專屬上限外，考慮規定所有僱員人數不超統一上限，有大公司超一萬幾千人，上次所有僱員，今次聚焦中小企，對大型僱主設上限，資源更平均，不會集中大企業。

4. 3個資助期內，僱主要請不少於獲批僱員數目，新要求是僱主取8000元補貼後必須用僱員身上，同2020年好大分別，受工會詬病，話俾話高薪員工，但今次確保補貼悉數用於獲批僱員，僱主不能自行調撥。

5. 聽社會反應，非每行業受影響，剔除某啲行業，名單包括：剔除公營、法定機構如機管局、地鐵，不具申請資格同政府有。

公務員、大學、受政府支助福利機構同樣不可。進一步剔除一些行業，無受疫情影響行業：如大型連鎖超市，大型藥房、物管、銀行、金融、速遞派送、管理公司、電訊商、廣播業等。名單及合資格行業稍後會發附件。

6. 鼓勵僱主續聘65歲以上長者，會提供適當資助，因他們不用供強積金，如何令其僱主可申請，詳情稍後公布

林鄭月娥表示，視乎最終剔除名單，估計110-130萬僱員受惠，比2020年稍細，因好多剔除；資助額由260-310億。因今次屬3個月補貼。會細化計劃細節，隨後盡快向全財委會提申請，目標4月內接受申請。2020年推出保就業，曾形容是史無前例的及時雨，2022年是撐企業、保就業，提振信心的舉措，相信疫情退卻，會似2021年情景，經濟會恢復。

【11:12】特首林鄭月娥表示，自2月8日公布抗疫基金下形容為破格思維，為短暫失業人士提供一筆過1萬元援助金，全職、兼職、自僱都可申請。

立會批撥款，聽意見後，我們同意有一個放寬，好大擴大受惠人士，現受僱於要關閉處所，如美容院、餐飲，而須被僱主短暫停工，無薪假都可申請，此是好多勞工團體訴求。申請期由3.23日接受申請，為期3周，申請人要去年第四季內最少一個月受僱，月薪為2700元至3萬元，申請人交申請前需連續30日無工作，無就業，大部分申請以強積金記錄核實，無強積金戶口都可申請，但要提交較多資料，政府委托NGO可辦理申請。臨時失援可解燃眉之急，一次性措施，但需靠市場提供就業機會，遏止疫情外，亦要為重啟經濟展開部署，協助企業保留員工。

【11:05】林鄭：政府將再推出保就業計劃，惠及110萬至130萬名僱員，動用310億元。

（孔繁栩攝）

【00:10】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。

醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼



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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



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