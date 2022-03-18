最新｜1萬元失業援助金　4月12日截止申請　希望3周內可發放資助

撰文：林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 何瑞芬 李慧娜
出版：更新：

本港疫情仍然嚴峻，昨日（17日）共增加了21,650宗確診個案，較連續多日約3萬宗有所回落，但仍處於高位，累計確診人數增至約99.7萬宗，絕大部分為第五波患者，料今日勢破100萬關口。單日死亡人數未下降，醫管局昨日呈報289宗，包括一人高處墮下後，發現感染新冠病毒，累計首起5,000宗關口，暫有5,136人不治。
今日（18日）起市民可用醫管局HA Go手機app，預約指定診所。

一文看清失業支援｜連續30日無工開　無MPF戶口可申請（附連結）一文看清2022保就業｜人工3萬以下補貼8千　為期3個月　超市無份

▼3月16日　兩餸飯專門店門庭如市▼

+3

【14:18】1萬元失業援助金　申請資格：

計劃申請人須以個人身分提出申請，並必須符合以下所有條件：

(1)持有效香港身份證

(2)於2021年10月1日或之前年滿18歲

(3)由2021年10月1日至提交申請當日通常居住在香港

(4)曾於2021年10月1日至12月31日這三個月期間至少一個月在香港工作，而所有工作的月入一般介乎2,700元至30,000元

(5)就業狀況為：

於提交申請時已失業至少連續30天（包括提交申請當日）；或

現受僱於下列受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天（包括提交申請當日）–

(i)因應第五波疫情而現須要關閉的表列處所（即遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所或泳池）；或

(ii)須要關閉或經營受限制的餐飲業務處所（如酒吧、酒館或餐館）。

以下人士不具備申請資格：

(1)因轉工或退休而主動離職

(2)在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作 (詳見守則及條款)

(3)於提交申請時為綜合社會保障援助計劃(綜援)的受助人

(4)受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施 (詳見守則及條款)

網上申請臨時失業支援金：https://www.tur.gov.hk/zh/

【14:11】「臨時失業支援」的申請期為3月23日早上8時至4月12日晚上11時59分，共三個星期。申請人應確保所提交的資料符合計劃下所有要求，以便盡快處理。

審批結果會以手機短訊及電郵（如申請者有提供電郵地址）通知申請人。預計大部分合資格申請人可在提交申請後三至四星期收到資助。

【14:00】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，1萬元臨時失業支援金，無論是兼職、自僱人士也可申請，沒行業限制。另外，停薪留職者也可申請，惟行業受限，需要是受第五波影響而關閉的處所。

疫苗｜成人第3針隔距縮至3個月　部份人士下周一起可約打第4劑

【13:02】政府早前縮短成人接種接種第三劑疫苗的間隔至3個月，並在今日（18日）宣布下周一起，18至59歲屬於此類的人士可以預約打第三針，同時會開放12歲或以上的免疫力弱人士，預約在接種第三劑疫苗後相隔三個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。

▼ 3.7疫苗接種日 ▼

+5
被指未按習近平指示視抗疫為壓倒性任務　林鄭：已按要求全心抗疫

【12:22】國家主席習近平上月強調，港府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切」任務，惟本港死亡個案持續攀升至近5,000宗。

特首林鄭月娥今（18日）在例行記者會被記者問及是否未按指示壓倒疫情，林鄭即回應指稱已完全按國家主席對於本港要求，在第五波疫情起全心全意抗疫，把穩控疫情視為重中之重。

有指援港護士需換片餵飯「受屈」　林鄭︰協作分工非看一紙後評價

【12:21】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博日前傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等；至於派藥、注射等工作，由醫管局護士負責，因此引起批評指內地援港護士負責厭惡性工作，較受「委屈」。

特首林鄭月娥今日（18日）回應指，醫管局並非所有設施交由內地團隊，以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意。「我唔覺得應該由外面人，單單睇住一張紙評價應該係點。」

微博有用戶上傳一張指是內地援港護士的分工表。（網上圖片）
一文看清2022保就業｜人工3萬以下補貼8千　為期3個月　超市無份1萬元臨時失業支援3.23接受申請　至少失業30日　月薪需少於3萬元

【11:17】政府將推「2022年保就業」，計劃會較上一次聚焦，提供為期3個月的工資補貼。林鄭表示，今次聚焦受第五波支影響中小企，改良設計如下

1. 設定受惠僱員工資上限，高薪員工不是對象；

2: 剔除不影響行業，大型超市及物管公司

3: 一定要用僱員身上，聚焦最有需要地方，執行上盡量簡單，參考2020年強積金數據或僱主提供資料，精簡程序。

主要內容：

1. 為僱主提供3個月補貼，涵蓋5-7月補貼，向僱主發放。

2. 月入低於3萬元僱員(臨時支援同樣是)，涵蓋75%僱員，受簡單起見，每全職僱員僱劃一上限8000元，2020則以其薪全一半50%，並以9000上限，但發現平均補貼額是7800元。

3. 同上次不同係僱主可提供獲資助僱員人數，令其更切合經營狀況，不能超上限，建議參考2020年data ，即上次如成功申請，當時申報是員工1000人，就成為今次申請上限。僱員專屬上限外，考慮規定所有僱員人數不超統一上限，有大公司超一萬幾千人，上次所有僱員，今次聚焦中小企，對大型僱主設上限，資源更平均，不會集中大企業。

4. 3個資助期內，僱主要請不少於獲批僱員數目，新要求是僱主取8000元補貼後必須用僱員身上，同2020年好大分別，受工會詬病，話俾話高薪員工，但今次確保補貼悉數用於獲批僱員，僱主不能自行調撥。

5. 聽社會反應，非每行業受影響，剔除某啲行業，名單包括：剔除公營、法定機構如機管局、地鐵，不具申請資格同政府有。

公務員、大學、受政府支助福利機構同樣不可。進一步剔除一些行業，無受疫情影響行業：如大型連鎖超市，大型藥房、物管、銀行、金融、速遞派送、管理公司、電訊商、廣播業等。名單及合資格行業稍後會發附件。

6. 鼓勵僱主續聘65歲以上長者，會提供適當資助，因他們不用供強積金，如何令其僱主可申請，詳情稍後公布

林鄭月娥表示，視乎最終剔除名單，估計110-130萬僱員受惠，比2020年稍細，因好多剔除；資助額由260-310億。因今次屬3個月補貼。會細化計劃細節，隨後盡快向全財委會提申請，目標4月內接受申請。2020年推出保就業，曾形容是史無前例的及時雨，2022年是撐企業、保就業，提振信心的舉措，相信疫情退卻，會似2021年情景，經濟會恢復。

【11:12】特首林鄭月娥表示，自2月8日公布抗疫基金下形容為破格思維，為短暫失業人士提供一筆過1萬元援助金，全職、兼職、自僱都可申請。

立會批撥款，聽意見後，我們同意有一個放寬，好大擴大受惠人士，現受僱於要關閉處所，如美容院、餐飲，而須被僱主短暫停工，無薪假都可申請，此是好多勞工團體訴求。申請期由3.23日接受申請，為期3周，申請人要去年第四季內最少一個月受僱，月薪為2700元至3萬元，申請人交申請前需連續30日無工作，無就業，大部分申請以強積金記錄核實，無強積金戶口都可申請，但要提交較多資料，政府委托NGO可辦理申請。臨時失援可解燃眉之急，一次性措施，但需靠市場提供就業機會，遏止疫情外，亦要為重啟經濟展開部署，協助企業保留員工。

【11:05】林鄭：政府將再推出保就業計劃，惠及110萬至130萬名僱員，動用310億元。

（孔繁栩攝）
內地援港護士初期不派藥注射　需換片餵飯　醫管局：分段熟悉工作

【00:10】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。

醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。

▼3月17日　沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼

+8

▼3月17日　彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼

+5
新冠疫苗｜葉劉溝針半年再測試抗體仍不俗　料助她無受感染公立醫院新設施已放1500具遺體　下周一起家屬可經警方安排認屍皇后山邨隔離單位天花、牆壁遭惡意塗抹糞便　27歲男涉刑毀被捕

▼3.17政府封沙灘首日　淺水灣泳灘上空無一人▼

+7

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼

+6
林鄭預告調整防疫措施　政界倡4月有序復常　放寬戶外活動限聚被問如何感謝內地醫護及反映意見　醫管局劉家獻：為佢祈禱指定診所｜明起可手機程式HA Go預約　劉家獻：如買飛睇戲般方便聶德權：明白外界對政府抗疫表現失望　惟抹殺公務員付出絕不公平

▼3月16日　內地援港醫療團隊抵港▼

累內地爆疫？林鄭指網上謠言多　內地網民反擊　議員勸謙卑聽意見疫情｜亞博館設施非為長者設計　醫管局料內地醫護能改善護理工作被通緝西醫陳凱旭多次專業失德前科　緩刑期間再犯將永久除名增21650確診　總死亡數逼近5千　49歲染疫婦沒長期病患呼吸衰竭亡

▼3.17　粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼

+1

▼3月15日　第五波疫情下市民生活日常▼

+8
林鄭預告下周交代防疫措施檢討及全民檢測　市民金融機構容忍力降封區｜富昌邨、彩雲邨等7屋邨　共10廈污水陽性圍封強檢康文署封沙灘首日　有市民外圍散步斥封灘嘥氣　指應捉除口罩網傳3.26推行全民檢測　林鄭澄清：從無講過此日　預告下周初交代疫情｜何栢良認為政府放寛措施須具前瞻性　可先恢復經濟活動高拔陞指內地醫護精英具抗疫經驗　兩地醫護「一傾就明」協作順利袁國勇、薛達等三專家　籲制定復常路線圖　7月前後逐步解除措施DSE｜確診檢疫無得考　議員及學界倡設「隔離試場」供染疫生應考疫情｜政府與內地協調　過去三天360副棺材循水陸抵港康復者未獲豁免疫苗證明　指有醫生憂要負責　社區組織促指引涵蓋

▼3月15日　新田方艙醫院已投入使用▼

+5
新冠肺炎
新冠疫苗
Omicron變種病毒
01 Video
我主場