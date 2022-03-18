直播｜新增20082宗確診　第五波超過100萬個案　增265人亡

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】本港疫情仍然嚴峻，今日（18日）新增20,082宗確診、265人亡，第五波累計個案超過100萬宗。

政府今日公布「保就業計劃2022」及「臨時失業津貼」申請詳情。



【16:45】206宗醫管局呈報死亡個案中，年齡介乎25至106歲，126人為65歲以上，其他較年輕的死亡確診者，均有長期病患。

醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻表示，認同亞博館一名專科醫生的說法，很多亞博館的長者年紀大，病情不太嚴重，照顧比醫療更重要，因此1000張病床只收200多人，就是要集中人手。因此內地醫護來港，可以增加收症。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增20,082宗確診，其中12,116快測、7,966核酸陽性，只有3宗輸入個案。第五波疫情超過100萬宗個案。

多265人死亡，其中醫管局呈報259宗（過去24小時206宗、53宗滯後呈報）；法醫通報6宗。第五波累計5188人死亡。

整體死亡率0.5%，70%死亡個案是80歲以上，80歲以上死亡率8.5%。整體打齊兩針死亡率0.09%，無打齊兩針1.32%，有14倍分別。

新增10個院舍報告病例（7殘疾院舍、3老人院），共89院友、47員工。

【16:31】食衞局副局長徐德義：抗疫重點減少死亡、重症、感染。確診總數接近100萬宗，遠超負荷。仍然要避免要除下口罩的跨家庭聚會。

感謝中央提供內地醫護，短時間內調400名豐富經驗醫護來港，放下手上工作、家庭支援，好快投入工作到亞博館照顧病人，支援下可更善用設施，增收症量，提升治理病人質素。

五個社區隔離設施短期設立，包括青衣、新田、洪水橋、港珠澳等。主要接收無病徵或輕症患者，對防止傳播減輕壓力，醫護專心治理重症。另三個體育館接收長者暫托中心，等可出院長者，經醫管局轉介。家居隔離會加強支援，包括派物資包，隔離護理系統，透過額外支援，獲得健康建議及資訊，識別高風險患者。

▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼



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【15:23】政府今早（18日）宣佈重推「保就業」計劃，並會擴大剔除名單至部份不受疫情影響的行業，如大型超市、速遞、銀行及金融等行業。



政策創新與統籌辦事處總監何珮玲在記者會中，進一步補充計劃資料。她表示，即使企業從事行業於剔除名單中，若其員數目不超過50人，仍可受惠於今次計劃，僱主可提出申請。她又澄清，廣播業不會在剔除名單中，無論規模大小仍能受惠。

【14:18】1萬元失業援助金 申請資格：

計劃申請人須以個人身分提出申請，並必須符合以下所有條件：

(1)持有效香港身份證

(2)於2021年10月1日或之前年滿18歲

(3)由2021年10月1日至提交申請當日通常居住在香港

(4)曾於2021年10月1日至12月31日這三個月期間至少一個月在香港工作，而所有工作的月入一般介乎2,700元至30,000元

(5)就業狀況為：

於提交申請時已失業至少連續30天（包括提交申請當日）；或

現受僱於下列受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天（包括提交申請當日）–

(i)因應第五波疫情而現須要關閉的表列處所（即遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所或泳池）；或

(ii)須要關閉或經營受限制的餐飲業務處所（如酒吧、酒館或餐館）。

以下人士不具備申請資格：

(1)因轉工或退休而主動離職

(2)在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作 (詳見守則及條款)

(3)於提交申請時為綜合社會保障援助計劃(綜援)的受助人

(4)受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施 (詳見守則及條款)

網上申請臨時失業支援金：https://www.tur.gov.hk/zh/

【14:11】「臨時失業支援」的申請期為3月23日早上8時至4月12日晚上11時59分，共三個星期。申請人應確保所提交的資料符合計劃下所有要求，以便盡快處理。

審批結果會以手機短訊及電郵（如申請者有提供電郵地址）通知申請人。預計大部分合資格申請人可在提交申請後三至四星期收到資助。

【14:00】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，1萬元臨時失業支援金，無論是兼職、自僱人士也可申請，沒行業限制。另外，停薪留職者也可申請，惟行業受限，需要是受第五波影響而關閉的處所。

【13:02】政府早前縮短成人接種接種第三劑疫苗的間隔至3個月，並在今日（18日）宣布下周一起，18至59歲屬於此類的人士可以預約打第三針，同時會開放12歲或以上的免疫力弱人士，預約在接種第三劑疫苗後相隔三個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。

▼ 3.7疫苗接種日 ▼



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【12:22】國家主席習近平上月強調，港府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切」任務，惟本港死亡個案持續攀升至近5,000宗。



特首林鄭月娥今（18日）在例行記者會被記者問及是否未按指示壓倒疫情，林鄭即回應指稱已完全按國家主席對於本港要求，在第五波疫情起全心全意抗疫，把穩控疫情視為重中之重。

【12:21】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博日前傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等；至於派藥、注射等工作，由醫管局護士負責，因此引起批評指內地援港護士負責厭惡性工作，較受「委屈」。

特首林鄭月娥今日（18日）回應指，醫管局並非所有設施交由內地團隊，以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意。「我唔覺得應該由外面人，單單睇住一張紙評價應該係點。」

微博有用戶上傳一張指是內地援港護士的分工表。（網上圖片）

【11:17】政府將推「2022年保就業」，計劃會較上一次聚焦，提供為期3個月的工資補貼。林鄭表示，今次聚焦受第五波支影響中小企，改良設計如下

1. 設定受惠僱員工資上限，高薪員工不是對象；

2: 剔除不影響行業，大型超市及物管公司

3: 一定要用僱員身上，聚焦最有需要地方，執行上盡量簡單，參考2020年強積金數據或僱主提供資料，精簡程序。

主要內容：

1. 為僱主提供3個月補貼，涵蓋5-7月補貼，向僱主發放。

2. 月入低於3萬元僱員(臨時支援同樣是)，涵蓋75%僱員，受簡單起見，每全職僱員僱劃一上限8000元，2020則以其薪全一半50%，並以9000上限，但發現平均補貼額是7800元。

3. 同上次不同係僱主可提供獲資助僱員人數，令其更切合經營狀況，不能超上限，建議參考2020年data ，即上次如成功申請，當時申報是員工1000人，就成為今次申請上限。僱員專屬上限外，考慮規定所有僱員人數不超統一上限，有大公司超一萬幾千人，上次所有僱員，今次聚焦中小企，對大型僱主設上限，資源更平均，不會集中大企業。

4. 3個資助期內，僱主要請不少於獲批僱員數目，新要求是僱主取8000元補貼後必須用僱員身上，同2020年好大分別，受工會詬病，話俾話高薪員工，但今次確保補貼悉數用於獲批僱員，僱主不能自行調撥。

5. 聽社會反應，非每行業受影響，剔除某啲行業，名單包括：剔除公營、法定機構如機管局、地鐵，不具申請資格同政府有。

公務員、大學、受政府支助福利機構同樣不可。進一步剔除一些行業，無受疫情影響行業：如大型連鎖超市，大型藥房、物管、銀行、金融、速遞派送、管理公司、電訊商、廣播業等。名單及合資格行業稍後會發附件。

6. 鼓勵僱主續聘65歲以上長者，會提供適當資助，因他們不用供強積金，如何令其僱主可申請，詳情稍後公布

林鄭月娥表示，視乎最終剔除名單，估計110-130萬僱員受惠，比2020年稍細，因好多剔除；資助額由260-310億。因今次屬3個月補貼。會細化計劃細節，隨後盡快向全財委會提申請，目標4月內接受申請。2020年推出保就業，曾形容是史無前例的及時雨，2022年是撐企業、保就業，提振信心的舉措，相信疫情退卻，會似2021年情景，經濟會恢復。

【11:12】特首林鄭月娥表示，自2月8日公布抗疫基金下形容為破格思維，為短暫失業人士提供一筆過1萬元援助金，全職、兼職、自僱都可申請。

立會批撥款，聽意見後，我們同意有一個放寬，好大擴大受惠人士，現受僱於要關閉處所，如美容院、餐飲，而須被僱主短暫停工，無薪假都可申請，此是好多勞工團體訴求。申請期由3.23日接受申請，為期3周，申請人要去年第四季內最少一個月受僱，月薪為2700元至3萬元，申請人交申請前需連續30日無工作，無就業，大部分申請以強積金記錄核實，無強積金戶口都可申請，但要提交較多資料，政府委托NGO可辦理申請。臨時失援可解燃眉之急，一次性措施，但需靠市場提供就業機會，遏止疫情外，亦要為重啟經濟展開部署，協助企業保留員工。

【11:05】林鄭：政府將再推出保就業計劃，惠及110萬至130萬名僱員，動用310億元。

（孔繁栩攝）

【00:10】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。

醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



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