城大校長郭位與9位校長對談　從國際視野討論當代教育議和挑戰

城大校長郭位將於明年5月滿約退休,臨別在即,他特別落場與9位世界各地知名大學校長及中學校長對談,輯成《大問於市:與全球頂尖校長對話》系列節目,作為城大慶祝大學日的其中一個重頭項目。



首集明(18日,星期五)播出,郭位問訪南非開普敦大學校長Mamokgethi Phakeng(莫吉克.帕肯),由該校首創全球首宗換心手術說起。



城大校長郭位與9位世界各地知名大學校長及中學校長對談,輯成《大問於市:與全球頂尖校長對話》系列節目。(城大提供圖片)

訪問拔萃女書院校長有原因

城大表示,郭位在《大問於市:與全球頂尖校長對話》節目,與來自南非、印度、德國、日本及中國內地等多間頂尖學府的大學校長及中學校長對談,從國際視野討論當代教育議題和挑戰,前瞻未來的教育發展方向。城大指,由於高等教育與中學教育也息息相關,因此今輯節目還訪問了資深中學校長——拔萃女書院的劉靳麗娟。

城大表示,郭位不僅是世界著名電子系統與能源系統可靠度專家,也是教育問題專家。郭校長撰寫出版多本關於教育的著作,包括:《高等教育的心件》、《Soulware: The American Way in China’s Higher Education》,引起廣泛迴響。他通過與世界各地知名大學教育專家的校長對談,了解彼此所長,帶出世界各地的教育特點、面臨的問題和解決的方案。

每集節目由兩部分組成:第一部分是實地拍攝世界各地的多間學府,講述當地教育的概貌和特點。第二部分為郭位校長與當地著名大學校長或高中校長的訪談。製作隊伍主要由城大師生、教職員組成,他們參與導演、拍攝、燈光、配音和後期製作等。

大學不只是頒授學位的地方。大學應引領社會、培訓創意、造福人群。最終,我們應該透過學習及科研活動來回饋社會。 城大校長郭校

郭位明年5月年約滿退休,結束城大15年校長工作。(城大提供圖片)

郭位自2008年出任城大校長,校方指他致力創立「健康一體化」的理念,成立香港首個動物醫學院,6年制的獸醫學學士課程於2018年獲教資會確認為受資助課程,為亞洲首個6年制獸醫學學士課程。

郭位是城大歷來在位最長的校長,現為第三份合約,任期經歷2014佔領行動,而在2019年反修例風波時,校長室所在大樓曾被破壞,他在「理大圍城」一役,曾到現場了解情況,又曾發稿呼籲官員拋開舊思維方式與做法。他未有參與大學校長聯署聲明撐國安法,也無參與「香港再出發大聯盟」,強調城大「教研合一、政教分離」。

觀看可瀏覽《大問於市:與全球頂尖校長對話》網頁、CityUVoD、CityUtube。