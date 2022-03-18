被指未按習近平指示視抗疫為壓倒性任務　林鄭：已按要求全心抗疫

國家主席習近平上月強調，港府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切」任務，惟本港死亡個案持續攀升至近5,000宗。

特首林鄭月娥今（18日）在例行記者會被記者問及是否未按指示壓倒疫情，林鄭即回應指稱已完全按國家主席對於本港要求，在第五波疫情起全心全意抗疫，把穩控疫情視為重中之重。



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林鄭月娥在記者會上被問及：「特區政府在過去一個月有否如國家主席所言，用『壓倒一切』的態度壓倒疫情？」她回應說：完全按國家主席習近平對於本港要求，在第五波疫情起全心全意抗疫，把穩控疫情視為重中之重、壓倒一切的任務，確保香港市民生命安全、身體健康放於首位。她直言，除了周二外，每日出席記者會以抗疫、救生命為目標，認為特區政府團隊正履行主體責任。

對於再被問及全民檢測安排，林鄭指會詳細認真考慮本港及內地專家意見，在不久將來公布，她又說：「在2月22日提出的全民檢測作為一種手段壓制疫情，究竟應該點進行、幾時進行，今日恐怕未到呢個階段向大家交代。」

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