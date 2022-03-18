封區｜隆亨邨賞心樓與富昌邨等7大廈解封　共發現562宗初步陽性

本港新冠疫情持續，持續有大廈污水呈陽性，須圍封強檢。政府昨日（17日）圍封多幢大廈，當中深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓、沙田隆亨邨賞心樓、鴨脷洲邨利怡樓、蝴蝶邨蝶聚樓、湖景邨湖暉樓以及寶田邨第5座，經已陸續解封。

目前7幢已解封大廈合共發現562宗初步陽性個宗，部份大廈初陽比率仍達雙位數，其中蝴蝶邨蝶聚樓發現134宗初步陽性，比率約11.4%。



富昌邨富凱樓及富怡樓增54宗初陽 佔受檢居民10.2%

政府昨日下午5時起圍封深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓，要求受檢人士在昨日晚上10時前到採樣站接受檢測。富凱樓及富怡樓於今早11時45分解封，當中527名居民接受檢測，當中發現54宗初步陽性檢測個案，佔整體10.2%，

衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪兩幢大廈約280戶，當中39戶無人應門，政府會採取措施跟進，政府重申會嚴肅執法。

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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沙田隆亨邨賞心樓增120宗初步陽性 佔受檢居民9.1%

政府昨日下午2時30分起圍封沙田隆亨邨賞心樓，要求受檢人士在昨日晚上9時前到採樣站接受檢測。賞心樓於今早11時30分解封，當中1320名居民接受檢測，發現120宗初步陽性檢測個案，佔整體9.1%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪賞心樓約725戶，當中38戶無人應門，政府會採取措施跟進，重申會嚴肅執法。

鴨脷洲邨利怡樓初陽個案佔6.5%

另外，香港仔鴨脷洲邨利怡樓亦在上午11時30分解封，約940名居民接受了檢測，當中共發現61宗初步陽性檢測個案，初步陽性比率約6.5%。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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屯門蝴蝶邨蝶聚樓、湖景邨湖暉樓近一成居民初步陽性

屯門蝴蝶邨蝶聚樓，約1180人接受了檢測，當中共發現134宗初步陽性檢測個案和22宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率約11.4%。當局曾派員到訪蝶聚樓約910戶，當中118戶在過程中沒人應門。

至於同樣位於屯門區的湖景邨湖暉樓，約1,350人接受檢測，當中發現136宗初步陽性和42宗檢測結果不確定個案，初陽比率約10.1%。當局曾派員到訪湖暉樓約730戶，當中183戶在過程中沒人應門。

寶田邨5座近三成住戶無人應門

屯門寶田邨第5座於上午11時解封，827人接受檢測，當中發現57宗初步陽性檢測個案，初陽比率約6.9%。當局曾派員到訪寶田邨第5座1008戶，當中286戶在過程中沒人應門。

▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼

