七旬漢控兩子擅賣養老屋　官斥意圖侵吞兒子產業　裁敗訴

七旬漢聲稱於2009年和妻子購入將軍澳維景灣畔一單位，作養老之用，但因兩人的年紀問題，未能向銀行申請按揭，遂由兩名兒子做「掛名」業主，但買樓和供樓都由七旬漢夫婦負責。惟他指妻子去世後，兩子圖賣出單位，遂入稟控告對方。經審訊後，高等法院法官今(18日)頒判辭，指單位的首期和按揭供款都來自兩名子，指七旬漢作假證，瞪眼說瞎話，意圖侵吞兒子產業，裁定他敗訴外，更需向兩子支付因未能賣樓而引致的損失約9.7萬元。法官並把判辭交予律政司，以決定是否起訴老翁漢在宣誓下作假證供。



原告吳國樑，被告為原告的長子吳宇軒和幼子吳宇光。涉案將軍澳維景灣畔單位於2009年，以約400萬元購入，兩名兒子為註冊業主。

惟父親指，他和太太當時年過61歲，不合資格做30年按揭，因此和兩子有口頭協議，由兩子作名義上的業主，購入該單位，但沒有實益業權。而該單位的首期和按揭還款由他和太太支付，因此他擁有一半業權。兩子反指，父親從沒有支付一分一毫，單位的首期和按揭還款是由他們負責。

此外，兩子於2018年簽署臨時買賣合約，以逾1150萬元出售單位。而父親得知後，在土地註冊處將本案的訟訴文件註冊，但未有把相關文件送達兩子，令他們無法完成交易，需賠償地產代表佣金和律師費約9.7萬元。

官指父親是徹頭徹尾的說謊者

法官在判辭指，父親是徹頭徹尾的說謊者，不時更改證詞。講及他過往違法、賭博等不負責任的行為時，父親總把責任推在已去世的太太身上。父親還借助傳媒的力量，鋪天蓋地地污蔑兩名兒子的名聲。

法官指，父親在購入單位時正在破產期，沒有能力支付首期。就父親聲稱首期來自自己的儲蓄，和以往出售其他物業所得，法官指若說法屬實，父親便是欺騙破產管理署。

此外，就父親指和太太在經濟上無分彼此。法官反指，證據顯示太太在資產上和他劃清界線。法官認為，基於父親嗜賭、理財不善而虧空公款、入獄、破產，兩人在經濟上分割是完全可以理解的，太太沒有可能在2009年和丈夫有共同意圖，購買涉案單位。

認為父親在宣誓下作假證供

法官又指，父親弄錯臨時買賣合約的日期、支付臨時訂金和大訂的支票、臨時訂金的抬頭人，還說成共有兩份臨時買賣合約，他在宣誓下作假證供，謊話連篇。

相反，法官裁定首期是來自外婆對兩子的饋贈，和兩子的儲蓄，並接納他們有足夠能力支付按揭還款。法官因此裁定父親敗訴，而兩子的反申索成功，父親需支付兩子在案中的損失約9.7萬和相關利息。

最後，法官指判辭交律政司，以決定是否就父親就在宣誓下作假證詞，歪曲簽臨時買賣合約的日期，予以起訴。

案件編號：HCA 1615/2018