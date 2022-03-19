最新｜長者院舍接種達標　4.2萬院友已打首針　安老院接種率52%

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】本港新冠病毒疫情仍然嚴峻，第五波疫情累計已有超過100萬宗確診個案，死亡個案更有5,188宗。



政府昨日公布「保就業計劃2022」，及向失業或停工人士派發1萬元的「臨時失業支援」申請詳情，其中「保就業」計劃會擴大剔除名單至部份不受疫情影響的行業，如大型超市、速遞、銀行及金融等行業。



▼3月18日 大窩口邨富邦樓圍封檢測▼



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【11:45】被問及政府在派發抗疫物資上進度似乎仍然不夠快，特首回應指，「民政總署在地區特別派快速檢測包，已派了400萬套。在污水陽性量多的地區派，對象包括清潔、保安。而中央援港或助港購入的醫療物資，已用不同方法在社區派發，包括中央送的幾十萬盒中成藥，除部份由醫管局中醫門診派外，好多地區層面地區組織派，全港各區抗疫連線派。

林鄭承認，現室是時候在派發物資上做得更廣泛、更有系統派發，因各式派發未可全面覆蓋住戶及有需要人士，現時正進行一個計劃，以更廣泛、更有系統，涉醫療物資，集中派發快速檢測包、口罩、中成藥及醫療資訊。讓每名市民都有防疫意識，有一定防疫物資供應。

▼3月19日 特首林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，長者院舍接種在3月18日、即昨日前，目標外展隊為所有1100間所有適合院友接種起碼首劑疫苗。已達成階段性目標，目前42000院友已打針，目前全港安老、殘障院舍已安排打針，接種率55%，安老52%，殘障64%。四成院友因感染未能打針，一成是因個人或家人反對未能打針。

【11:00】特首林鄭月娥在今早的疫情記者會上表示，公務員人手因感染而下降，百分比相當高，截至3月14日，有累計公務員團隊32,200人手曾染疫，佔17%，但超過七成已復工。人手下降亦出現在其他重要公營機構，如包括醫管局，有20%員工感染，目前復工約50%。港鐵先後有20%員工感染，八成已復工。今日發布會為所有堅守崗位，在各環節為市民服務人員，不止公務員，亦有醫管局僱員、令公共服務可繼續的員工表示謝意。

【11:00】早前網上流傳本港和內地醫護的分工表，曾惹起爭議。醫管局行政總裁高拔陞說，分工程序是雙方的共識，派藥需要透過電腦系統，需時熟習，惟內地醫護急不及待要落場幫忙，因此起初只能先為病人做個人護理，形容是能盡快「上手」的工作，「除咗真係落場做之外，我哋同步有10幾個station，我哋叫做simulation，即係模擬嗰啲，不停喺度試」，現時雙方的工作已無分別。

陳肇始補充指，當這一批內地醫護熟習後，希望有更多內地精英能南下抵港，北大嶼山感染控制中心便可收治更多病人，增加醫管局治療病人的能力。

【10:29】香港郵政表示，由於有郵務人員確診，長沙灣郵政局今日關閉，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。其餘119間郵政局維持正常服務，市民可到就近的美孚新邨郵政局（屯馬綫美孚站地下115號） 或深水埗郵政局（元州街55號）使用郵政服務。

【10:22】政府發言人表示，昨日（18日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。根據最新資料，昨日內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,300公噸，與平日內地供應量相若。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為826公噸，菜芯及白菜昨日平均批發價每斤分別為8.9元及6.8元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

至於內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約37公噸，而活豬供應亦充裕。內地供港冰鮮家禽昨日貨量超過12萬隻，而本地屠宰的活雞則超過8,700隻，供應穩定。

【09:54】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今早（19日）指出，港大研究顯示，真實的確診人數達350萬人，形容疫情高峰已過，現時一半市民已染疫，加上疫苗接種率大幅提高，相信已達到群組免疫。若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施。



他又重申，疫苗接種仍然是有效抵禦病毒工具，頭四波疫情的康復者產生的自然抗體，不足以抵禦變種病毒Omicron，相信科學委員會將會商討放寬康復者的接種限制。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

【07:00】第五波疫情持續，香港正實行疫情以來最嚴厲防疫措施，外國商會多次質疑隔離檢疫政策過嚴，影響營商，部分企業甚至遷離香港。特首林鄭月娥近日稱「感受到金融機構容忍度下降」，《香港01》獲得一封她昨日（18日）致函國際商務委員會（ International Business Committee，簡稱IBC）的信件，當中詳述本港防疫政策和措施，強調要先控制疫情，與海外通關「處於路線圖較後位置」。

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昨日疫情新聞總覽︰

▼3月18日 觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓圍封檢測▼



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▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封檢測▼



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▼3月18日 本港能見度頗低▼



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▼ 3.7疫苗接種日 ▼



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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

