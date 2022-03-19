疫情．最新｜累計逾100萬人確診　單日新增回落至2萬宗

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】本港新冠病毒疫情仍然嚴峻，第五波疫情累計已有超過100萬宗確診個案，死亡個案更有5,188宗。
政府昨日公布「保就業計劃2022」及「臨時失業津貼」申請詳情，其中「保就業」計劃會擴大剔除名單至部份不受疫情影響的行業，如大型超市、速遞、銀行及金融等行業。
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▼3月18日 大窩口邨富邦樓圍封檢測▼
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【07:00】第五波疫情持續，香港正實行疫情以來最嚴厲防疫措施，外國商會多次質疑隔離檢疫政策過嚴，影響營商，部分企業甚至遷離香港。特首林鄭月娥近日稱「感受到金融機構容忍度下降」，《香港01》獲得一封她昨日（18日）致函國際商務委員會（ International Business Committee，簡稱IBC）的信件，當中詳述本港防疫政策和措施，強調要先控制疫情，與海外通關「處於路線圖較後位置」。
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疫情．3.18｜新增20082宗確診 第五波超過100萬個案 增265人亡失業率急升至4.5% 議員籲公布失業援助金細節 食肆員工憂不合格1萬元臨時失業支援3.23接受申請 至少失業30日 月薪需少於3萬元失業支援｜失業停工情境逐項睇 申請資格有異 零售業無薪假無份
▼3月18日 觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓圍封檢測▼
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封區｜隆亨邨賞心樓等10廈解封共揪946初陽 彩雲邨3廈14.1%染疫封區｜屯門寶田、觀塘和樂邨等7屋邨共10幢樓污水陽性 圍封強檢疫情｜染疫人數首破100萬 多265人不治 25歲腎病患者入院6日亡麗晶花園、大興花園等4區屋苑污水陽性 當局派12萬快測包籲自檢
▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封檢測▼
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疫情｜博愛醫院調換兩名婆婆身份四日 家屬視像探親始揭發新巴城巴再多7線周日起暫停服務 包括赤柱260線 停駛至另行通知新冠疫苗｜楊潤雄︰3至11歲接種率僅5成半有放緩趨勢 籲盡快接種疫情下聆訊延期 律師會建議刑事案件進行遙距聆訊
▼3月18日 本港能見度頗低▼
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內地醫護已在亞博服務 閉環式管理連續工作4小時 無住迪士尼有指援港護士需換片餵飯「受屈」 林鄭︰協作分工非看一紙後評價內地援港護士初期不派藥注射 需換片餵飯 醫管局：分段熟悉工作疫情｜博愛醫院調換兩名婆婆身份四日 家屬視像探親始揭發
▼ 3.7疫苗接種日 ▼
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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼
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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼
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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼
▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼
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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼
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