疫情．最新｜累計逾100萬人確診　單日新增回落至2萬宗

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】本港新冠病毒疫情仍然嚴峻，第五波疫情累計已有超過100萬宗確診個案，死亡個案更有5,188宗。



政府昨日公布「保就業計劃2022」及「臨時失業津貼」申請詳情，其中「保就業」計劃會擴大剔除名單至部份不受疫情影響的行業，如大型超市、速遞、銀行及金融等行業。



最日疫情報道總覽：

▼3月18日 大窩口邨富邦樓圍封檢測▼



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【07:00】第五波疫情持續，香港正實行疫情以來最嚴厲防疫措施，外國商會多次質疑隔離檢疫政策過嚴，影響營商，部分企業甚至遷離香港。特首林鄭月娥近日稱「感受到金融機構容忍度下降」，《香港01》獲得一封她昨日（18日）致函國際商務委員會（ International Business Committee，簡稱IBC）的信件，當中詳述本港防疫政策和措施，強調要先控制疫情，與海外通關「處於路線圖較後位置」。

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▼3月18日 觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓圍封檢測▼



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▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封檢測▼



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▼3月18日 本港能見度頗低▼



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▼ 3.7疫苗接種日 ▼



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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

