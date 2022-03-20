最新疫情｜昨新增確診回落至2萬宗以下　高位平台期震盪下降

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】昨日（19日）新增16,597宗個案，為2月26日以來，首次回落至2萬宗個案以下。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，近幾日確診宗數緩慢下降，但因有部份患者不會有徵狀，未能反映所有社區確診個案數字。

政府早前宣布推出臨時失業津貼，本周三（23日）起接受申請，為期三周。



【08:00】旅行作家Jim Leung，3月初確診，最擔心感染家中年邁的父母，後來入住青衣方艙，一直有撰文紀錄。他對《香港01》記者分享感受，說並無什麼不滿，整體乾淨，照顧比想像中好太多，但還有不少地方可以改善，如有垃圾山堆積多日、申領物資若有清單可節省職員工作量。他勉勵港人，做好情緒管理，毋須過份驚慌，利用幾日「一個人盡慶」的「me time」時間。

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