最新疫情｜昨新增確診回落至2萬宗以下　高位平台期震盪下降

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】昨日（19日）新增16,597宗個案，為2月26日以來，首次回落至2萬宗個案以下。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，近幾日確診宗數緩慢下降，但因有部份患者不會有徵狀，未能反映所有社區確診個案數字。
政府早前宣布推出臨時失業津貼，本周三（23日）起接受申請，為期三周。
疫情｜民政署向沙田、灣仔等6區市民 派17萬套快速測試套裝疫情｜員工初步確診 消費券計劃天水圍臨時服務中心今日暫停服務孔繁毅︰已過高峰 350萬人曾染疫有群體免疫 確診回落可開晚市陳肇始：疫情未回落憂鬆懈會反彈 竹篙灣將收需較多醫學監察長者
【08:00】旅行作家Jim Leung，3月初確診，最擔心感染家中年邁的父母，後來入住青衣方艙，一直有撰文紀錄。他對《香港01》記者分享感受，說並無什麼不滿，整體乾淨，照顧比想像中好太多，但還有不少地方可以改善，如有垃圾山堆積多日、申領物資若有清單可節省職員工作量。他勉勵港人，做好情緒管理，毋須過份驚慌，利用幾日「一個人盡慶」的「me time」時間。
▼3月19日 健明邨健曦樓圍封強檢▼
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01FactCheck｜山東威海抗疫人員瞓體育館 誤傳為內地援港醫務幫忙照顧暫託中心長者 為前線醫護減壓 港大醫護學生：經驗難得墮樓死亡計入總數 許樹昌分析：死於新冠與死時帶毒各佔四成康復者｜豁免打針證明診所開價900元 可否打科興與政府指引有別新冠口服藥︱醫管局：按臨床情況處方 年齡、打針僅為其一因素疫苗｜清真寺變身接種站 男女分隔 冀不同信仰無壓力打針
▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼
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4.2萬院友已打針 安老院接種率52% 冀4.15前為合適院友打第二針封區｜觀塘和樂邨等7邨共10幢圍封廈解封 半數染疫率降至個位數醫管局高拔陞：內地醫護急不及待幫忙 現時分工已無分別全民派快測包有眉目 林鄭：本月內派發 附測試劑、口罩及中成藥
▼3月19日 九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼
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檢疫中心零使用 衛生署：遠東絲麗等3間檢疫酒店 將作其他用途老人科醫學會李舜華：勿因未註冊拒用新冠口服藥 患者須補充水份東區多個屋苑污水陽性 當局向五區多幢大廈居民派合共11萬快測包疫情｜3月21日起陸路口岸往內地及澳門 須接受額外快速核酸檢測
▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼
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封區｜健明邨、寶田邨、蝴蝶邨及順天邨各有一廈污水陽性圍封強檢增16597確診 2月26日後首次跌破2萬 張竹君：緩慢下降 添249亡疫苗｜清真寺變身接種站 男女分隔 冀不同信仰無壓力打針新冠口服藥︱醫管局：按臨床情況處方 年齡、打針僅為其一因素
▼3月19日 特首林鄭月娥舉行疫情記者會▼
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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼
▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼
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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼
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