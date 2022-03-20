最新｜將努力促成長者打針　強制屬艱難決定　林鄭：暫沒打算立法

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】昨日（19日）新增16,597宗個案，為2月26日以來，首次回落至2萬宗個案以下。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，近幾日確診宗數緩慢下降，但因有部份患者不會有徵狀，未能反映所有社區確診個案數字。

政府早前宣布推出臨時失業津貼，本周三（23日）起接受申請，為期三周。



▼3月19日 九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼



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【11:55】林鄭指在今波疫情中看到，似乎都可以加大力度要求長者打針，但目前難以決定以法律要求打針，呼籲長者家人為保護長者、其他院友、公立醫院而讓長者打針。

【11:40】林鄭指，隨著快速檢測獲承認令核酸檢測需求減少，食衞局會盡快重啟強檢公告，如有大廈或食肆等有較大規模爆發，相關市民要到社區檢測中心或流動採樣站採樣。

▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼



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【11:35】林鄭月娥表示將最快明天（21日）就社交距離措施作中期檢討及交代，但她指雖然疫情已過頂峰，但污水檢測陽性及市民出行數字有反彈，故不能掉以輕心，要視乎疫惰決定可否放寬社交距離措施。

【11:30】對於有專家認為可恢復國際航班抵港，林鄭月娥指，日前已表示會檢視，但今日不能馬上公布，強調即使放寬，入境時仍有一定要求，詳情稍後一併公布。

【11:20】署理民政事務局局長陳積志表示，除了執行強檢令，亦會為受影響人士提供生活必需品，包括中央援港的中成藥。因應全港污水監測計劃的高風險地區，向有關地區市民派發抗疫包，已派出420萬套快速檢測套裝。

【11:16】環境局局長黃錦星表示，環保署自2020年起啓動污水監測計劃，涉兩大方面工作，包括定點及臨點，定點工作在全港逾150個定點監測逾500萬人口的污水排放，每兩日一次循環，同時在風險較高地區作出臨時機動檢測點，每日約30個。他指，最近4日確診數據處高平台期，有輕微向下狀況，但仍然波動，有反彈危機。

【11:11】林鄭月娥說，250多次圍封中只有17次圍封超過一天，至今有逾30個政府部門已參與過有關工作，包括天文台、破產管理署的人員，而圍封後初陽人士需要接受隔離，平均隔離4天。

▼3月18日 和樂邨泰安、平安、義安三樓圍封檢測▼



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【11:06】林鄭月娥表示，至今曾作超過250次圍封強檢，受檢市民超過35萬人次，找到超過2.3萬宗確診。林鄭月娥稱，在第五波疫情期間、即2021年12月31日後確診市民，圍封期間無需接受檢測，但已打針及快測初陽人士仍要接受強檢。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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【11:00】袁國勇又表示，安老院及殘疾院舍是整個抗疫工作最弱一環，政府即使早已預視問題卻一路無解決，才引致院舍大規模爆發，直言「速度追唔上，只可以眼白白睇住5000人性命斷送。」

【10:55】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目《政好星期天》表示，預計全港染疫人數介乎150萬至400萬，相信實際數字在兩者之間，即約270多萬人已中招。他認為市民繼續堅守社交距離措施，數星期後有望令每日新增個案回落至三位數。

他又提醒「唔好諗消滅一個病毒」，直言病毒或會「一路變種，間中出下嚟」，呼籲市民盡快接種疫苗。

▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼



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【09:40】政府推出新一輪「保就業」計劃補貼僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企。勞工及福利局局長羅致光今日（20日）發表網誌解釋，「2020保就業」計劃設計時第三波疫情仍未出現，但今日設計「2022保就業」計劃時，第五波應已過高峰期，在策略上考量有所不同，當年是助企業保留實力，待日後反彈，今日考慮的是協助企業反彈，聘用更多員工，冀能迅速減低失業率。

▼保就業計劃2022詳情▼



（政府文件）

【08:00】旅行作家Jim Leung，3月初確診，最擔心感染家中年邁的父母，後來入住青衣方艙，一直有撰文紀錄。他對《香港01》記者分享感受，說並無什麼不滿，整體乾淨，照顧比想像中好太多，但還有不少地方可以改善，如有垃圾山堆積多日、申領物資若有清單可節省職員工作量。他勉勵港人，做好情緒管理，毋須過份驚慌，利用幾日「一個人盡慶」的「me time」時間。

【07:21】再有確診長者暈倒送院不治，今(20日)凌晨4時20分，荃灣荃景圍191至195號一院舍內，職員發現一名70餘歲老婦昏迷不醒，於是報警，由救護車送院搶救，惜告不治。相隔15分鐘，沙咀道120號一院舍內，一名70歲女院友亦告昏迷，職員大驚報警，送院救治後證實死亡。據了解，兩死者早前確診染疫，今次已是連續兩日內，至少5名確診長者暈倒猝死

▼3月19日 健明邨健曦樓圍封強檢▼



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▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼



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▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼



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▼3月19日 特首林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

