疫情．最新｜增14149 確診　多246人離世　累計死亡人數逼近6000

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（20日）公布，本港新增14,149 宗確診，連續兩日確診數字低於2萬宗，而過去24小時呈報 246宗死亡個案，包括205宗於過去一日死亡，另有41宗為滯後呈報個案。連同最新呈報個案，本港疫情兩年多以來累計有5,869人染疫離世。



【17:16】醫管局早前推出「隔離護理觀察系統」，為留在社區及入住社區隔離設施的確診者提供額外支援途徑，但醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，由3月15日至18日共發出11萬短訊，但只有約4.4萬人登記。劉家獻再次呼籲市民登記，好讓當局可給予相關醫療提示。

【17:01】張竹君解釋確診數字減少涉多項可能，包括疫情或過了高峰，社區上有相當數目受感染者擁免疫力及社交距離措施帶來影響，她希望疫情真是回落，但提醒市民家需要警剔，一旦社交轉為頻繁，疫情有機會反彈。

【16:50】政府今日宣布調整「疫苗通行證」接種要求，被問到市民未打齊針但已康復，在沒有呈報下可如何處理？張竹君稱，如康復者有證據顯示自己曾染疫，醫生可向其簽發「豁免證明書」。她強調，很多市民根本不知道是否曾受感染，但他們也可放心打針，對身體沒大影響，只是康復後遲些少打針，可能免疫力會好一點。

【16:42】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，青衣社區隔離設施的醫療站，今日起交給私營醫療機構管理，接管機構將於該站派醫護提供服務，原先派駐的醫管局職員會調派至其他設施繼續工作，劉感謝私營機構在疫情緊張時伸援手。

【16:38】張竹君指，分析部分死亡個案，打齊針死亡率是0.09%，打一針是0.7%，打兩針2.58%，顯示無論接種哪款疫苗，即使只是打了一針已有很大保護力。她指，80歲以上沒打針死亡率是15%，打了一針的死亡率是5.59，而死亡個案中，打了一針科興的死亡率是5.83%，一針復必泰是3.44%，均比沒打針更倍計保護力。

【16:35】張竹君指，院舍方面，昨收到2宗報告指有院舍職員及院友確診，牽涉15名院友及2名員工，過去2周，共有68個殘疾院舍及122個老人院舍受影響，爆發有回落跡象。

【16:32】張竹君公布，本港新增14,149 宗確診，連續兩日確診數字低於2萬宗，其中8,723宗是快速檢測陽性個案，第五波累計103萬人確診，而過去24小時呈報 246宗死亡個案，包括205宗過去一日死亡，另有41宗為滯後呈報個案。

【16:00】深水埗富昌邨富誠樓自下午4時起圍封，受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，政府目標是在明日（21日）中午約12時完成此行動。

【15:05】政府自下午3時起限制在葵涌葵盛東邨盛興樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（21日）下午1時完成行動，在視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月19日 九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼



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【13:45】政府又指，現行「疫苗通行證」涵蓋的指明處所將維持不變，現正進行相關系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計5月推出，政府會適時公布詳情。屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的處所。

【13:40】政府宣布調整「疫苗通行證」接種要求，進一步鼓勵市民盡快接種疫苗，具體調整包括將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底；）縮短「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期；以及更新康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求。



政府指，「疫苗通行證」第三階段會由原來的6月30日起提前至5月31日起施行，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種第三劑疫苗。有關安排考慮到自年初以來市民積極接種疫苗，及政府有足夠疫苗和接種能力為全港合資格市民於限期前接種全數三劑疫苗。

在「疫苗通行證」第三階段期間，12歲或以上人士的非康復者接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的9個月縮短至6個月。接種第二劑疫苗後未滿六個月的人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後六個月內，接種第三劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。

▼3月19日 健明邨健曦樓圍封強檢▼



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【11:55】林鄭指在今波疫情中看到，似乎都可以加大力度要求長者打針，但目前難以決定以法律要求打針，呼籲長者家人為保護長者、其他院友、公立醫院而讓長者打針。

【11:40】林鄭指，隨著快速檢測獲承認令核酸檢測需求減少，食衞局會盡快重啟強檢公告，如有大廈或食肆等有較大規模爆發，相關市民要到社區檢測中心或流動採樣站採樣。

▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼



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【11:35】林鄭月娥表示將最快明天（21日）就社交距離措施作中期檢討及交代，但她指雖然疫情已過頂峰，但污水檢測陽性及市民出行數字有反彈，故不能掉以輕心，要視乎疫惰決定可否放寬社交距離措施。

【11:30】對於有專家認為可恢復國際航班抵港，林鄭月娥指，日前已表示會檢視，但今日不能馬上公布，強調即使放寬，入境時仍有一定要求，詳情稍後一併公布。

【11:20】署理民政事務局局長陳積志表示，除了執行強檢令，亦會為受影響人士提供生活必需品，包括中央援港的中成藥。因應全港污水監測計劃的高風險地區，向有關地區市民派發抗疫包，已派出420萬套快速檢測套裝。

【11:16】環境局局長黃錦星表示，環保署自2020年起啓動污水監測計劃，涉兩大方面工作，包括定點及臨點，定點工作在全港逾150個定點監測逾500萬人口的污水排放，每兩日一次循環，同時在風險較高地區作出臨時機動檢測點，每日約30個。他指，最近4日確診數據處高平台期，有輕微向下狀況，但仍然波動，有反彈危機。

【11:11】林鄭月娥說，250多次圍封中只有17次圍封超過一天，至今有逾30個政府部門已參與過有關工作，包括天文台、破產管理署的人員，而圍封後初陽人士需要接受隔離，平均隔離4天。

▼3月18日 和樂邨泰安、平安、義安三樓圍封檢測▼



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【11:06】林鄭月娥表示，至今曾作超過250次圍封強檢，受檢市民超過35萬人次，找到超過2.3萬宗確診。林鄭月娥稱，在第五波疫情期間、即2021年12月31日後確診市民，圍封期間無需接受檢測，但已打針及快測初陽人士仍要接受強檢。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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【11:00】袁國勇又表示，安老院及殘疾院舍是整個抗疫工作最弱一環，政府即使早已預視問題卻一路無解決，才引致院舍大規模爆發，直言「速度追唔上，只可以眼白白睇住5000人性命斷送。」

【10:55】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目《政好星期天》表示，預計全港染疫人數介乎150萬至400萬，相信實際數字在兩者之間，即約270多萬人已中招。他認為市民繼續堅守社交距離措施，數星期後有望令每日新增個案回落至三位數。

他又提醒「唔好諗消滅一個病毒」，直言病毒或會「一路變種，間中出下嚟」，呼籲市民盡快接種疫苗。

▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼



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【09:40】政府推出新一輪「保就業」計劃補貼僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企。勞工及福利局局長羅致光今日（20日）發表網誌解釋，「2020保就業」計劃設計時第三波疫情仍未出現，但今日設計「2022保就業」計劃時，第五波應已過高峰期，在策略上考量有所不同，當年是助企業保留實力，待日後反彈，今日考慮的是協助企業反彈，聘用更多員工，冀能迅速減低失業率。

▼保就業計劃2022詳情▼



（政府文件）

【08:00】旅行作家Jim Leung，3月初確診，最擔心感染家中年邁的父母，後來入住青衣方艙，一直有撰文紀錄。他對《香港01》記者分享感受，說並無什麼不滿，整體乾淨，照顧比想像中好太多，但還有不少地方可以改善，如有垃圾山堆積多日、申領物資若有清單可節省職員工作量。他勉勵港人，做好情緒管理，毋須過份驚慌，利用幾日「一個人盡慶」的「me time」時間。

【07:21】再有確診長者暈倒送院不治，今(20日)凌晨4時20分，荃灣荃景圍191至195號一院舍內，職員發現一名70餘歲老婦昏迷不醒，於是報警，由救護車送院搶救，惜告不治。相隔15分鐘，沙咀道120號一院舍內，一名70歲女院友亦告昏迷，職員大驚報警，送院救治後證實死亡。據了解，兩死者早前確診染疫，今次已是連續兩日內，至少5名確診長者暈倒猝死

▼3月19日 健明邨健曦樓圍封強檢▼



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▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼



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▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼



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▼3月19日 特首林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

