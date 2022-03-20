疫情．最新｜疫苗通行證第3階段提前實施　葵盛東邨盛興樓圍封

撰文：黃偉倫 歐陽德浩 王潔恩 勞敏儀 陳淑霞 黃煦緻 李穎霖
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【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】昨日（19日）新增16,597宗個案，為2月26日以來，首次回落至2萬宗個案以下。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，近幾日確診宗數緩慢下降，但因有部份患者不會有徵狀，未能反映所有社區確診個案數字。
政府早前宣布推出臨時失業津貼，本周三（23日）起接受申請，為期三周。

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【15:05】政府自下午3時起限制在葵涌葵盛東邨盛興樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（21日）下午1時完成行動，在視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月19日　九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼

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【13:45】政府又指，現行「疫苗通行證」涵蓋的指明處所將維持不變，現正進行相關系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計5月推出，政府會適時公布詳情。屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的處所。

疫苗通行證｜打齊三針限期提早至5.31　5月推出康復紀錄二維碼

【13:40】政府宣布調整「疫苗通行證」接種要求，進一步鼓勵市民盡快接種疫苗，具體調整包括將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底；）縮短「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期；以及更新康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求。

政府指，「疫苗通行證」第三階段會由原來的6月30日起提前至5月31日起施行，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種第三劑疫苗。有關安排考慮到自年初以來市民積極接種疫苗，及政府有足夠疫苗和接種能力為全港合資格市民於限期前接種全數三劑疫苗。

在「疫苗通行證」第三階段期間，12歲或以上人士的非康復者接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的9個月縮短至6個月。接種第二劑疫苗後未滿六個月的人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後六個月內，接種第三劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。

▼3月19日　健明邨健曦樓圍封強檢▼

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28萬長者未打疫苗　一成院友被家人禁打　林鄭勸家人改變決定

【11:55】林鄭指在今波疫情中看到，似乎都可以加大力度要求長者打針，但目前難以決定以法律要求打針，呼籲長者家人為保護長者、其他院友、公立醫院而讓長者打針。

林鄭預告將重啟強制檢測公告　要求具風險市民到檢測中心採樣

【11:40】林鄭指，隨著快速檢測獲承認令核酸檢測需求減少，食衞局會盡快重啟強檢公告，如有大廈或食肆等有較大規模爆發，相關市民要到社區檢測中心或流動採樣站採樣。

疫情︱林鄭：爭取明公布中期檢討　包括「分階段放寬措施」路線圖

▼3月19日　市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼

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【11:35】林鄭月娥表示將最快明天（21日）就社交距離措施作中期檢討及交代，但她指雖然疫情已過頂峰，但污水檢測陽性及市民出行數字有反彈，故不能掉以輕心，要視乎疫惰決定可否放寬社交距離措施。

第五波圍封強檢揪2.3萬宗確診　林鄭：入隔離設施平均4日啫公務員對封區有怨言？林鄭：非普遍現象　好多人想落場做圍封

【11:30】對於有專家認為可恢復國際航班抵港，林鄭月娥指，日前已表示會檢視，但今日不能馬上公布，強調即使放寬，入境時仍有一定要求，詳情稍後一併公布。

【11:20】署理民政事務局局長陳積志表示，除了執行強檢令，亦會為受影響人士提供生活必需品，包括中央援港的中成藥。因應全港污水監測計劃的高風險地區，向有關地區市民派發抗疫包，已派出420萬套快速檢測套裝。

黃錦星︰污水檢測2月底達高峰　近日趨勢輕微向下　但有反彈危機

【11:16】環境局局長黃錦星表示，環保署自2020年起啓動污水監測計劃，涉兩大方面工作，包括定點及臨點，定點工作在全港逾150個定點監測逾500萬人口的污水排放，每兩日一次循環，同時在風險較高地區作出臨時機動檢測點，每日約30個。他指，最近4日確診數據處高平台期，有輕微向下狀況，但仍然波動，有反彈危機。

【11:11】林鄭月娥說，250多次圍封中只有17次圍封超過一天，至今有逾30個政府部門已參與過有關工作，包括天文台、破產管理署的人員，而圍封後初陽人士需要接受隔離，平均隔離4天。

▼3月18日　和樂邨泰安、平安、義安三樓圍封檢測▼

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【11:06】林鄭月娥表示，至今曾作超過250次圍封強檢，受檢市民超過35萬人次，找到超過2.3萬宗確診。林鄭月娥稱，在第五波疫情期間、即2021年12月31日後確診市民，圍封期間無需接受檢測，但已打針及快測初陽人士仍要接受強檢。

▼3月15日　第五波疫情的西貢▼

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【11:00】袁國勇又表示，安老院及殘疾院舍是整個抗疫工作最弱一環，政府即使早已預視問題卻一路無解決，才引致院舍大規模爆發，直言「速度追唔上，只可以眼白白睇住5000人性命斷送。」

【10:55】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目《政好星期天》表示，預計全港染疫人數介乎150萬至400萬，相信實際數字在兩者之間，即約270多萬人已中招。他認為市民繼續堅守社交距離措施，數星期後有望令每日新增個案回落至三位數。
他又提醒「唔好諗消滅一個病毒」，直言病毒或會「一路變種，間中出下嚟」，呼籲市民盡快接種疫苗。

袁國勇料全港約250萬人已染疫　籲盡快接種疫苗勿盼「消滅病毒」袁國勇斥無解決預視問題　院舍淪最弱一環：眼白白睇住5000人送命

▼3月16日　兩餸飯專門店門庭如市▼

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保就業2022｜目標助企業反彈　聘更多員工　羅致光：迅速減失業率

【09:40】政府推出新一輪「保就業」計劃補貼僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企。勞工及福利局局長羅致光今日（20日）發表網誌解釋，「2020保就業」計劃設計時第三波疫情仍未出現，但今日設計「2022保就業」計劃時，第五波應已過高峰期，在策略上考量有所不同，當年是助企業保留實力，待日後反彈，今日考慮的是協助企業反彈，聘用更多員工，冀能迅速減低失業率。

▼保就業計劃2022詳情▼

（政府文件）
青衣方艙日記｜旅行作家Jim Leung：毋須驚慌、善用獨處時間

【08:00】旅行作家Jim Leung，3月初確診，最擔心感染家中年邁的父母，後來入住青衣方艙，一直有撰文紀錄。他對《香港01》記者分享感受，說並無什麼不滿，整體乾淨，照顧比想像中好太多，但還有不少地方可以改善，如有垃圾山堆積多日、申領物資若有清單可節省職員工作量。他勉勵港人，做好情緒管理，毋須過份驚慌，利用幾日「一個人盡慶」的「me time」時間。

15分鐘兩死　荃灣兩確診老婦暈倒不治

【07:21】再有確診長者暈倒送院不治，今(20日)凌晨4時20分，荃灣荃景圍191至195號一院舍內，職員發現一名70餘歲老婦昏迷不醒，於是報警，由救護車送院搶救，惜告不治。相隔15分鐘，沙咀道120號一院舍內，一名70歲女院友亦告昏迷，職員大驚報警，送院救治後證實死亡。據了解，兩死者早前確診染疫，今次已是連續兩日內，至少5名確診長者暈倒猝死

▼3月19日　健明邨健曦樓圍封強檢▼

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01FactCheck｜山東威海抗疫人員瞓體育館　誤傳為內地援港醫務幫忙照顧暫託中心長者　為前線醫護減壓　港大醫護學生：經驗難得墮樓死亡計入總數　許樹昌分析：死於新冠與死時帶毒各佔四成康復者｜豁免打針證明診所開價900元　可否打科興與政府指引有別新冠口服藥︱醫管局：按臨床情況處方　年齡、打針僅為其一因素疫苗｜清真寺變身接種站　男女分隔　冀不同信仰無壓力打針

▼3月19日　順天邨天衡樓圍封強檢▼

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4.2萬院友已打針　安老院接種率52%　冀4.15前為合適院友打第二針封區｜觀塘和樂邨等7邨共10幢圍封廈解封　半數染疫率降至個位數醫管局高拔陞：內地醫護急不及待幫忙　現時分工已無分別全民派快測包有眉目　林鄭：本月內派發　附測試劑、口罩及中成藥
檢疫中心零使用　衛生署：遠東絲麗等3間檢疫酒店　將作其他用途老人科醫學會李舜華：勿因未註冊拒用新冠口服藥　患者須補充水份東區多個屋苑污水陽性　當局向五區多幢大廈居民派合共11萬快測包疫情｜3月21日起陸路口岸往內地及澳門　須接受額外快速核酸檢測

▼3月19日　市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼

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封區｜健明邨、寶田邨、蝴蝶邨及順天邨各有一廈污水陽性圍封強檢增16597確診　2月26日後首次跌破2萬　張竹君：緩慢下降　添249亡疫苗｜清真寺變身接種站　男女分隔　冀不同信仰無壓力打針新冠口服藥︱醫管局：按臨床情況處方　年齡、打針僅為其一因素

▼3月19日　特首林鄭月娥舉行疫情記者會▼

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墮樓死亡計入總數　許樹昌分析：死於新冠與死時帶毒各佔四成康復者｜豁免打針證明診所開價900元　可否打科興與政府指引有別

▼3月16日　內地援港醫療團隊抵港▼

▼3.17　粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼

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▼3月15日　新田方艙醫院已投入使用▼

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新冠肺炎
新冠疫苗
Omicron變種病毒
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