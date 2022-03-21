基層學童靠殘破摺枱上網課　港大義工回收剩木度身訂造新書枱

低收入家庭許多都瑟縮在舊區唐樓的小單位甚至劏房，在疫情下進一步打擊生計，添置家具也是奢想。居於土瓜灣重建項目的基層4歲童，每日要在搖擺不穩的摺枱上網課，隨時有反枱危機，惟父母在疫情下相繼失業，無力購買新書桌。

市建局夥拍義工團隊，利用回收剩木，度身訂造組合櫃連書枱，讓他安心獨自學習，家訪期間更發掘到他有畫畫的興趣，特別加配畫板，他收到新書桌後已急不及待畫畫。該套書枱更能分拆，待日後編配「上樓」後便可隨意配搭，延續壽命。



居於土瓜灣啟明街唐樓的蘇女士，一家三口瑟縮200多呎的單位，疫情下，4歲兒子佟佟天天窩在家上網課，惟家裏雜物眾多，只得一張在客廳的小摺枱，日間做書枱，夜間便要化身飯枱，該摺枱並不穩，蘇女士每天都要當「書僮」：。「好驚佢冧，如果佢上zoom堂（網課）嗰陣時呢，我就坐喺隔離撳住嗰張枱。」

本身從事旅遊業的蘇女士慨嘆，與同行的丈夫在疫情下雙雙失業，丈夫年初幾經艱辛才找到保安工作，家裏積蓄所剩無幾，加上正等待編配上公屋，購入新書桌也用不長，因此一直未有騰出空間，讓兒子獨自學習。

她在社工的轉介下，接觸到市建局的團隊，負責項目的港大建築系二年級學生Joey與團隊走上門，了解蘇小姐一家的需要，得悉其家有柱位，難以在市面買到合適的書櫃，而佟佟的夢想則很簡單，只希望有空間讓他畫畫，但原來這小小的願望媽媽從不知道。

團隊最後設計出組合櫃連書枱，按照牆身柱位的凹位度身訂造，用盡窩居的每一寸空間，書桌亦有三個櫃桶，讓佟佟擺放文具和書本，最有趣的書枱側邊設有一塊白板，讓佟佟可隨意隨地畫畫，佟佟收到新書桌後，便已急不及待畫上一家三口的模樣。整套書桌最特別的地方，是書枱和組合櫃可以解體，方便他們「上樓」後，搬到新居，隨意配搭出適合的模樣。

今次是市建局第五年推出「升級再造」家具活動，聯同大學院校學生，在去年9月至今年1月，於土瓜灣、觀塘和深水埗區，為有需要的舊區居民設計和製作實用的家具，以改善生活質素和居住環境。活動以運用回收木材作為原材料，「升級再造」後成為新的傢俬，從以推廣環保訊息。

活動共有118名義工參與，包括100名來自港大建築學院、中大建築學院和科大不同學系的學生義工。他們會先到18個基層家庭家訪，了解他們的居住狀況和實際需要，再度身設計適合其家居環境的家具。