封區｜三廈解封共揪307宗初陽　蝴蝶邨蝶影樓居民中招率達16.5%

因污水檢測呈陽性而被圍封的大廈，今早起陸續解封。其中屯門寶田邨第三座發現46宗初步陽性個案，而將軍澳健明邨健曦樓亦發現70宗初陽個案。

至於屯門蝴蝶邨蝶影樓則發現191宗初陽個案，受檢居民中招率約16.5%，染疫比例為三座大廈中最高。



▼3月16日 屯門寶田邨第6座圍封檢測▼



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屯門寶田邨第三座今早約11時解封，共有約918人接受檢測，當中發現46宗初步陽性個案，中招率約5%。政府亦派員到訪約900戶，當中260戶在過程中沒人應門。

同區的蝴蝶邨蝶影樓同樣在今早約11時解封，圍封期間共有約1,155人接受了檢測，當中發現191宗初步陽性和32宗檢測結果不確定個案，初陽個案佔受檢人士約16.5%。政府亦派員到訪約928戶，當中179戶在過程中沒人應門。

至於將軍澳健明邨健曦樓，在今早11時半亦解封，共有約1,550人接受了檢測，共發現70宗初步陽性個案和15宗檢測結果不確定個案，中招率約4.5%。政府亦派員到訪約800戶，當中77戶在過程中沒人應門。

▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封檢測▼



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政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月19日 九龍清真寺開放作復必泰疫苗接種站▼

