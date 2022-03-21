最新｜林鄭宣布暫緩全民檢測　4.21起分3階段放寬社交距離措施

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 李慧娜
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第五波疫情似見曙光，連續兩日確診數字低於2萬宗，但衞生防護中心警告倘鬆懈有反彈危機。行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超及財政司司長陳茂波今日（21日）一同出席每日抗疫記者會，宣布暫緩政府早前提出的全民檢測計劃，林鄭月娥指，暫緩決定參考了中港兩地專家意見，兩者有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，現時不適宜將有限資源投放在核酸檢測上。
林鄭月娥同時宣布，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食，重開健身中心等。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.20｜疫苗通行證5月底收緊　深圳灣口岸周一起提早關門

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

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14:45林鄭月娥今（21日）宣布大部份社交距離措施將不會提早放寬，但預告三個時間表，包括解除對九個國家「禁飛令」、學校恢復面授課堂，以及計劃首階段恢復晚市堂食至夜晚10時、重開健身中心、美容院及按摩院等表列場所日期，相關方向，一文看清。

一文看清｜林鄭公布復常路線　4.1解除9國禁飛令　4.21晚市可堂食

▼3月20日　觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼

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【13:50】上水彩園邨彩玉樓解封， 圍封其間1,177人接受檢測，發現122宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；觀塘和樂邨恒安樓亦解封，其間約391人接受檢測，當中發現25宗初步陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

封區｜五廈解封共揪392宗初陽　彩園邨彩玉樓中招率10.3%

▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼

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【12:50】消息傳出，政府正研究擴大疫苗通行證適用範圍，所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客，須已接種疫苗，但不包括使用醫院緊急服務市民。

全民檢測｜林鄭宣布暫緩　社區動員「好弱」　現不宜大量投放資源

【12:05】林鄭月娥披露全民檢測計劃評估，指總受檢人數若為720萬，檢測站就需要500個，每天運作14小時，需要人手每天多達8萬人，包括每日內地抵港支援人士要9000人：「錢我都唔計，有議員話有心做就做到，但一啲都唔簡單，香港同內地唔同，更加有內地專家講，香港社區組織動員能力比較弱，佢都好客氣，其實係好弱，香港無辦法做到“不落一戶”。」

【11:56】財政司司長陳茂波指疫情嚴峻，要不計較代價盡快遏止疫情，至於香港競爭力，陳茂波指要有信心，當疫情遏止，保持高警剔，會與內地爭取通關，只要疫情受控，恢復通行，經濟前景仍好，他強調即使短暫有困難，要有信心克服，大家齊心打贏抗疫戰，令經濟復蘇。

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼

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【11:50】林鄭月娥強調，由現在至4月20日，沒有空間提早放寬社交距離措施，並指目前每日仍有萬多宗個案，有大風險及大壓力，因此呼籲大家耐心，只要疫情呈下降趨勢，可逐步復正常生活。

【11:45】林鄭月娥解釋，全民檢測要掌握時機，規模大，會對市民不便，因此在評估和聽取專家意見後，稍停下來，長遠會唔會做要看疫情發展：「想像有專家話幾百萬人感染，如果依家做好混亂。」

【11:37】林鄭月娥宣布暫緩全民檢測計劃，稱已考慮中港專家意見，包括內地專家指香港組織能力較弱。

林鄭公布路線圖　4.21起分3階段放寬社交措施　首階段可晚市堂食

【11:35】林鄭月娥公布，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食，重開健身中心等。

▼3月20日　深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼

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【11:32】林鄭月娥稱，計劃於4月19日、即復活節假後恢復面授課，當中，小學、幼稚園及國際學校率先復課，中學則待DSE核心科目考試結束後復課，而DSE仍按4月22日開考為目標。

禁飛令4月1日起取消　打齊針可上機　抵港後檢疫期縮至最短7日復課｜幼稚園、小學最快4.19可面授課堂　中學待DSE核心科後復課

【11:25】4月1日起取消對9個國家禁飛令，所有海外抵港人士不再分ABC區，香港居民完成打針先可上機，登機時起飛前48小時核酸陰性，來港後要接受14日檢疫，政府會在機場派抗疫包，他們若第6及第7日快測陰性可提早離開酒店，再接受7天自我監測。

疫情｜林鄭：高峰已過仍嚴峻　4.20前不會放寬社交措施　重推強檢

【11:19】林鄭指，疫情仍嚴峻，抗疫要堅持不懈，社交距離措施需按原定延至4.20，大部份不會提早放寬，冀4月底前將3歲以上人士第二針接種率至9成、院舍首針接種率亦升至9成。

【11:17】林鄭月娥指，第五波開始之初，禁止9個國家航班飛港已不合時宜，因它們疫情不比香港差。

▼3月16日　內地援港醫療團隊抵港▼

【11:09】林鄭月娥指，香港過去四周抗疫能力提升明顯，當中全賴中央援手，從各範疇都見到，包括核酸檢測量穩定提升，快測包充足，價格降，自我申報系統運作順暢，供港物資得中央全面保障，稍後會向全港派抗疫物資包。

【11:03】林鄭月娥形容2月22日至3月20日的過去四周是驚濤駭浪日子，2月22日當日53943個案，當時是剛開始勢頭，至昨天累計確診逾100萬，而唯一可以稍安心少少疫情急升明顯遏制得到，專家亦指高峰過去，但過去2天污水檢陽性有反彈，希望不是新趨勢 但波動。

被批疫情高峰驗污水圍封低效　黃錦星重申早著先機：命中率逾10%

【09:52】政府在第五波疫情透過污水監測追蹤隱性患者，但被醫管局前行政總裁梁栢賢批評在疫情高爆發期，繼續做污水檢測的圍封強檢是浪費資源，屬低效擾民措施。環境局局長黃錦星今日（21日）在港台《千禧年代》回應指，圍封找出的隱形患者不包括已知陽性患者及新冠康復者，過去一個月平均命中率超過10%，直言「數字說道理」。

▼3月20日　觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼

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黃錦星解釋，過去數波疫情已積累經驗，不只是看污水有否病毒，還有濃度高低，找出非重覆感染患者，即使新冠康復者回家，其排出的病毒濃度相對較低。對於居家隔離患者，他指圍封好高風險的樓宇時，也會留意居民有否已因快速檢測呈陽性，從中仍找出不少隱形患者，「近一個月平均命中率超過百分之十，睇到好明顯數字說道理。」

差餉租值重估｜賤物鬥窮人兩餸飯應市彈起　業主見勢疫市加租賺盡

【08:00】第五波疫情一發不可收拾，各行各業在極嚴厲的社交距離措施之下，陷入「冰封」。不過，在賤物鬥窮人的情況下，「兩餸飯」在過去一年應勢而起，相關食店遍佈各區，形容為「成行成市」絕不為過，成為疫市「奇葩」。

記者抽查多區約20間「兩餸飯」飯店，發現除了旺角或油麻地一帶有2間舖的最新應課差餉租值錄得跌幅外，來自深水埗、銅鑼灣的5家店均有增幅，其中更有店舖的租值更增加約一成，跑贏全港舖位及商業單位的平均增幅。

兩餸飯生意大受歡迎，但有店主卻訴苦，業主曾提出要求「疫市」之下加租四成，盡顯「賺到盡」本色。

青衣方艙醫院設維修指揮中心　與保安局組應急小組應付風季雨季

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼

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【07:02】本港新冠病毒第五波疫情持續，中央援建多間社區隔離設施（方艙醫院），近期陸續交付啟用後，曾傳出喉管滲漏、下雨積水致小型水浸等問題。

方艙醫院維保指揮中心負責人接受訪問指，現時方艙醫院逾六成需維修事項，皆為人為造成，又指早前下雨後積水，是因隔離人士將大量濕紙巾棄於馬桶沖走，令污水渠淤塞所致，更指有人連膠樽亦丢入廁所沖走。

▼方艙醫院工人前往維修流程▼

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方艙醫院六成維修人為導致　濕紙巾塞渠　負責人：有人膠樽丢馬桶
有些是你想像不到的，連膠樽也丢進廁所沖走。
香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉

【07:00】中央援建的社區隔離設施（方艙醫院）陸續交付及啟用，中建國際於青衣方艙醫院設24小時維修指揮中心，統籌多個隔離設施的維修工作及物資分配，指「收call」後半小時內會有工人到場處理個案。

指揮中心亦與保安局、天文台等部門，組成「壞天氣應急小組」，改善方艙醫院的去水位及商討對策，為未來的雨天及風季作出準備。

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

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▼3月20日　觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼

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▼3月20日　觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼

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疫苗通行證｜縮短寬限期　圖文解構打第三針「死線」疫苗通行證｜打齊三針限期提早至5.31　5月推出康復紀錄二維碼疫苗通行證｜染疫後無呈報　可睇醫生取豁免證明取代袁國勇料全港約250萬人已染疫　籲盡快接種疫苗勿盼「消滅病毒」政府澄清新冠死亡個案接種疫苗報道　強調兩種疫苗均安全有效打一針科興染疫死亡率稍高於復必泰　張竹君：有無打先係最大影響28萬長者未打疫苗　一成院友被家人禁打　林鄭勸家人改變決定

▼3月19日　九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼

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快速抗原檢測包破底價促銷　低至7元一盒　深水埗店員稱存貨過多袁國勇斥無解決預視問題　院舍淪最弱一環：眼白白睇住5000人送命單日增1.4萬宗個案連續兩日低於兩萬　張竹君：院舍爆發似回落抗疫｜陳肇始預告居家患者將獲中醫遙距診症及配藥　料2萬人受惠保就業2022｜目標助企業反彈　聘更多員工　羅致光：迅速減失業率確診大廈｜增784幢　天璽、擎天半島上榜　葵涌邨15幢再現個案

▼3月20日　深水埗富昌邨富誠樓圍封檢測▼

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青衣方艙日記｜旅行作家Jim Leung：毋須驚慌、善用獨處時間青衣方艙醫院改由私人醫療機構管理　該站醫護將調往其他設施抗疫林鄭預告將重啟強制檢測公告　要求具風險市民到檢測中心採樣確診大廈｜1807幢新上榜　觀塘最多　凱滙與淘大花園同有大廈入榜封區｜五廈污水呈陽性被圍封　涉和樂邨、富昌邨、彩園邨等屋邨黃錦星︰污水檢測2月底達高峰　近日趨勢輕微向下　但有反彈危機封區｜四廈解封共揪530宗初陽　順天邨天衡樓居民中招率達17.4%第五波圍封強檢揪2.3萬宗確診　林鄭：入隔離設施平均4日啫
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