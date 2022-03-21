疫情．最新｜林鄭月娥今公布分階段放寬措施　全民檢測有方向？

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 李慧娜
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新冠病毒第五波疫情嚴峻，稍見曙光，本港昨日（20日）新增14,149 宗確診，連續兩日確診數字低於2萬宗，累計增至104.7萬人染疫。

特首林鄭月娥昨日（20日）在疫情記者會表示，會盡量爭取在今日（21日）公布防疫中期檢討的路線圖，預告或提早向社會交代4月20日後的防疫政策，其中包括公布「如何分階段放寬措施」，但同時也要防止疫情反彈，未知會否同事公布全民強制檢測方向。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.20｜疫苗通行證5月底收緊　深圳灣口岸周一起提早關門

【08:00】第五波疫情一發不可收拾，各行各業在極嚴厲的社交距離措施之下，陷入「冰封」。不過，在賤物鬥窮人的情況下，「兩餸飯」在過去一年應勢而起，相關食店遍佈各區，形容為「成行成市」絕不為過，成為疫市「奇葩」。

記者抽查多區約20間「兩餸飯」飯店，發現除了旺角或油麻地一帶有2間舖的最新應課差餉租值錄得跌幅外，來自深水埗、銅鑼灣的5家店均有增幅，其中更有店舖的租值更增加約一成，跑贏全港舖位及商業單位的平均增幅。

兩餸飯生意大受歡迎，但有店主卻訴苦，業主曾提出要求「疫市」之下加租四成，盡顯「賺到盡」本色。

青衣方艙醫院設維修指揮中心　與保安局組應急小組應付風季雨季

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼

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【07:02】本港新冠病毒第五波疫情持續，中央援建多間社區隔離設施（方艙醫院），近期陸續交付啟用後，曾傳出喉管滲漏、下雨積水致小型水浸等問題。

方艙醫院維保指揮中心負責人接受訪問指，現時方艙醫院逾六成需維修事項，皆為人為造成，又指早前下雨後積水，是因隔離人士將大量濕紙巾棄於馬桶沖走，令污水渠淤塞所致，更指有人連膠樽亦丢入廁所沖走。

▼方艙醫院工人前往維修流程▼

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方艙醫院六成維修人為導致　濕紙巾塞渠　負責人：有人膠樽丢馬桶
有些是你想像不到的，連膠樽也丢進廁所沖走。
香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉

【07:00】中央援建的社區隔離設施（方艙醫院）陸續交付及啟用，中建國際於青衣方艙醫院設24小時維修指揮中心，統籌多個隔離設施的維修工作及物資分配，指「收call」後半小時內會有工人到場處理個案。

指揮中心亦與保安局、天文台等部門，組成「壞天氣應急小組」，改善方艙醫院的去水位及商討對策，為未來的雨天及風季作出準備。

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

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▼3月20日　深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼

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▼3月20日　觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼

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▼3月20日　觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼

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疫苗通行證｜縮短寬限期　圖文解構打第三針「死線」疫苗通行證｜打齊三針限期提早至5.31　5月推出康復紀錄二維碼疫苗通行證｜染疫後無呈報　可睇醫生取豁免證明取代袁國勇料全港約250萬人已染疫　籲盡快接種疫苗勿盼「消滅病毒」政府澄清新冠死亡個案接種疫苗報道　強調兩種疫苗均安全有效打一針科興染疫死亡率稍高於復必泰　張竹君：有無打先係最大影響28萬長者未打疫苗　一成院友被家人禁打　林鄭勸家人改變決定

▼3月19日　九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼

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快速抗原檢測包破底價促銷　低至7元一盒　深水埗店員稱存貨過多袁國勇斥無解決預視問題　院舍淪最弱一環：眼白白睇住5000人送命單日增1.4萬宗個案連續兩日低於兩萬　張竹君：院舍爆發似回落抗疫｜陳肇始預告居家患者將獲中醫遙距診症及配藥　料2萬人受惠保就業2022｜目標助企業反彈　聘更多員工　羅致光：迅速減失業率確診大廈｜增784幢　天璽、擎天半島上榜　葵涌邨15幢再現個案

▼3月20日　深水埗富昌邨富誠樓圍封檢測▼

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青衣方艙日記｜旅行作家Jim Leung：毋須驚慌、善用獨處時間青衣方艙醫院改由私人醫療機構管理　該站醫護將調往其他設施抗疫林鄭預告將重啟強制檢測公告　要求具風險市民到檢測中心採樣確診大廈｜1807幢新上榜　觀塘最多　凱滙與淘大花園同有大廈入榜封區｜五廈污水呈陽性被圍封　涉和樂邨、富昌邨、彩園邨等屋邨黃錦星︰污水檢測2月底達高峰　近日趨勢輕微向下　但有反彈危機封區｜四廈解封共揪530宗初陽　順天邨天衡樓居民中招率達17.4%第五波圍封強檢揪2.3萬宗確診　林鄭：入隔離設施平均4日啫
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