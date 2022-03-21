疫情．最新｜林鄭月娥今公布分階段放寬措施　全民檢測有方向？

新冠病毒第五波疫情嚴峻，稍見曙光，本港昨日（20日）新增14,149 宗確診，連續兩日確診數字低於2萬宗，累計增至104.7萬人染疫。



特首林鄭月娥昨日（20日）在疫情記者會表示，會盡量爭取在今日（21日）公布防疫中期檢討的路線圖，預告或提早向社會交代4月20日後的防疫政策，其中包括公布「如何分階段放寬措施」，但同時也要防止疫情反彈，未知會否同事公布全民強制檢測方向。



昨日疫情報道總覽：

【08:00】第五波疫情一發不可收拾，各行各業在極嚴厲的社交距離措施之下，陷入「冰封」。不過，在賤物鬥窮人的情況下，「兩餸飯」在過去一年應勢而起，相關食店遍佈各區，形容為「成行成市」絕不為過，成為疫市「奇葩」。



記者抽查多區約20間「兩餸飯」飯店，發現除了旺角或油麻地一帶有2間舖的最新應課差餉租值錄得跌幅外，來自深水埗、銅鑼灣的5家店均有增幅，其中更有店舖的租值更增加約一成，跑贏全港舖位及商業單位的平均增幅。



兩餸飯生意大受歡迎，但有店主卻訴苦，業主曾提出要求「疫市」之下加租四成，盡顯「賺到盡」本色。

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



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【07:02】本港新冠病毒第五波疫情持續，中央援建多間社區隔離設施（方艙醫院），近期陸續交付啟用後，曾傳出喉管滲漏、下雨積水致小型水浸等問題。



方艙醫院維保指揮中心負責人接受訪問指，現時方艙醫院逾六成需維修事項，皆為人為造成，又指早前下雨後積水，是因隔離人士將大量濕紙巾棄於馬桶沖走，令污水渠淤塞所致，更指有人連膠樽亦丢入廁所沖走。

▼方艙醫院工人前往維修流程▼



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有些是你想像不到的，連膠樽也丢進廁所沖走。 香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉

【07:00】中央援建的社區隔離設施（方艙醫院）陸續交付及啟用，中建國際於青衣方艙醫院設24小時維修指揮中心，統籌多個隔離設施的維修工作及物資分配，指「收call」後半小時內會有工人到場處理個案。



指揮中心亦與保安局、天文台等部門，組成「壞天氣應急小組」，改善方艙醫院的去水位及商討對策，為未來的雨天及風季作出準備。

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼



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▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



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▼3月20日 觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼



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▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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▼3月19日 九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼



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▼3月20日 深水埗富昌邨富誠樓圍封檢測▼

