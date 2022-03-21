迪士尼｜入場人數增逾一倍　虧損收窄12%至24億元　為歷年第二高

新冠肺炎疫情持續逾年重挫旅遊業，香港迪士尼樂園今日（21日）公布最新年度的業績，數據均顯示比去年有改善，入場人次增長 117%，淨虧損亦收窄12%至24億元。而去年公布的業續報告，淨虧損達26.6億元，為歷來虧損最嚴重的一年。



▼2月19日，迪士尼樂園重新開放情況▼



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香港迪士尼今日公布2021財政年度業績，其中本地遊客入場人次，較上個財政年度增長 117%，而樂園年票「奇妙處處通」的會員人數，亦較上個財政年度增長55%，兩者同屬歷史高位。其中，本地青年入場人次創下歷史新高，而「奇妙處處通」學生會員人數亦較 2020財政年度上升132%。

迪士尼指，在2021財政年度，因應政府相關防疫要求，加上疫情對業務的影響，香港迪士尼的主題樂園於全年約四成的日子關閉，度假區酒店的服務則有所調整。不過，迪士尼於2021財政年度的總入場人次，仍回升至280萬，較2020年度上升64%。

迪士尼續指，全年業務收入上升19%至17 億元，由於執行額外的防疫和健康措施，以致成本增加。但在度假區積極控制成本的努力下，仍將營運成本及費用減少8%，得以於過去兩年堅守保就業及不裁員，較2020 財政年度進一步按年降低41%成本。

至於未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利方面，改善34%至負9.7億港元，淨虧損亦相對上一個財政年度收窄12%至24億元。

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香港迪士尼樂園去年公布2020年度的業續報告，淨虧損達26.6億元。即使園方當時已向政府申領「保就業計劃」，並採取無薪假等措施，但總成本及支出仍然下跌41%，是自樂園2008年公布盈虧情況以來，虧損最嚴重的一年。

惟翻查資料，迪士尼2020年兩期「保就業計劃」，合共領取3.066億元資助。不過當中10月及11月份的補貼，並不完全納入同一個財政年度，即屬於最新2021年度的業績報告。