禁飛令4月1日起取消　打齊針可上機　抵港後檢疫期縮至最短7日

第五波疫情下，政府早前向9個國家實施航班熔斷機制至4月20日，禁止相關地區來港的民航客機着陸香港，身在有關地區港人亦無法回港。行政長官林鄭月娥今日（21日）形容，熔斷機制已經不合時宜：「因為佢哋（9個國家）疫情不比香港差，而且大部份返嚟都無乜病徵嘅人士。」林鄭指，如繼續實施上述機制，會令滯留相關地區的港人感到極大困擾，決定4月1日起取消禁飛令。

林鄭月娥又稱，有人認為港府對入境人士要求，較本地確診者或其密切接觸者的要求更嚴厲，影響香港營商環境。她續指，會理順入境安排，不再按風險分級，由4月1日起，所有從海外到港的人士，如檢疫隔離期間，其檢測結果均為陰性，就可於第7天提早離開檢疫酒店。



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



+ 8

港府在第五波疫情下，向澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國9國實施航班熔斷機制，禁止相關地區民航客機着陸香港，近期連接有外國商會對禁飛令表示不滿，促港府盡快放寬。

林鄭月娥：禁飛令不合時宜 （相關國家）疫情不比香港差

林鄭月娥承認，相關措施非常嚴厲，年初上述國家疫情嚴重，現時有部份都日增5至7萬宗確診個案。不過她形容，禁飛令已經不合時宜，「因為佢哋疫情不比香港差，而且大部份返嚟都無乜病徵嘅人士」，如繼續實施上述機制，會令滯留相關地區的港人感到極大困擾，而且上述地區有不少人來港，遂決定4月1日取消禁飛令。

港人回港3條件：完成疫苗接種、48小時核酸陰性及預訂至少7晚檢疫酒店

林鄭月娥續指，有意見認為，港府對入境人士的要求，較本地確診者，或其密切接觸者的要求，包括隔離措施等都更嚴厲，「影響到香港嘅營商環境，尤其是周邊地方，歐美嘅地方，已經循一個放寬嘅方向做緊」。她表示，會理順入境安排，國家不再按風險分A、B、C身等級別，由4月1日起，完成疫苗接種的海外港人，登機前需要有48小時內的核酸檢測陰性證明，並需先預訂至少7晚的檢疫酒店，方可以登機。

她續稱，抵港人士到香港機場後，需在機場接受核酸檢測，並等候結果，如結果為陰性，便會獲發14天的「檢疫令」，並再乘專車到已預訂的檢疫酒店；之後在檢疫酒店期間，需每日做快速抗原測試，並於第5天及12天接受核酸檢測，如第5天的核酸檢測，以及第6、7天的快速檢測結果為陰性，就可提早離開檢疫酒店。

▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



+ 7

上述人士如選擇提早離開檢疫酒店，須接受7天的自行監測，並在抵港第12天到社區檢測中心做核酸檢測；如繼續留在檢疫酒店，則於第12天做酒店內做核酸檢測，如結果為陰性，可於第14天離開檢疫酒店。

第6第7日快速測試均陰性即完成隔離

假如第5或12天的核酸檢測，又或每早的快速檢測出現陽性，相關人士須送往社區隔離酒店，並獲發「隔離令」，之後其隔離安排就如同一般本地隔離人士，即如第6、7天的快速測試結果均為陰性，就即完成隔離，可如常生活。

林鄭月娥表示，4月1日是最早實行上述措施的日子，在重啟航班來港後，預訂檢疫酒店及機票並不容易，根據之前經驗，需預留至少8至10日準備時間，相關部門會與機管局商討安排，通知航空公司安排客機復航，而且港口衛生部門亦要加快核酸檢測能力，以應付入境人數上升。

檢疫酒店現8成滿 將增加數目讓有意回港人士更易返港

林鄭月娥又指，現時有25間檢疫酒店，一共6,500間房間，預訂率已達七至八成，故預訂有一定困難，會與業界商討，以增加酒店改作檢疫用途，令有意回港人士更易返港。