封區｜四廈解封共揪270宗初陽　和樂邨恒安樓中招率6.3%

因污水檢測呈陽性而被圍封的大廈，今早起陸續解封，其中4幢大廈，包括：深水埗富昌邨富誠樓、觀塘安達邨愛達樓、和樂邨恒安樓及葵盛東邨盛興樓，一共發現270宗初步陽性個案，中招率佔5.3%至6.3%不等。



▼3月20日 深水埗富昌邨富誠樓圍封檢測▼



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富昌邨富誠樓初陽佔5.8%

深水埗富昌邨富誠樓今早11時解封，當中1496人接受檢測，發現87宗初步陽性個案和28宗檢測結果為不確定的個案。

安達邨愛達樓初陽佔5.3%

觀塘安達邨愛達樓同日亦在11時解封，共有約1490人接受了檢測，當中共發現80宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案。

▼3月20日 觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼



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和樂邨恒安樓初陽佔6.3%

同區和樂邨恒安樓今早12時同樣完成強制檢測行，共有約391名人士接受檢測，當中發現25宗初步陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案。

葵盛東邨盛興樓初陽佔5.9%

葵涌葵盛東邨盛興樓11時也完成強制檢測行動，共有約1310人接受了檢測，當中共發現78宗初步陽性檢測個案。

▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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▼3月19日 健明邨健曦樓圍封強檢▼



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▼3月19日 九龍清真寺開放作復必泰疫苗接種站▼

