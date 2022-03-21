疫情｜增14,068宗確診　連續兩日少於1.5萬　院舍昨無新個案

本港疫情有持續好轉跡象，今日（21日）單日新增14,068宗個案，是繼昨日以來，連續第二日單日確診少於1.5萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日沒有收到院舍的確診報告，醫管局亦透露，現時出院及入院人數已接近平衡，醫院情況有望改善。



張竹君指，昨日合共新增14,068宗確診個案，其中核酸檢測陽性個案佔4523， 快速測試陽性則有9545宗，當中有5宗為輸入個案，3宗昨日由印度、巴林及新加坡抵港，一宗3月18日由印尼乘CX795航班到港，另一宗則在3月15日由泰國乘坐EK384航班抵港。

放寛措施後出現反彈唔出奇

確診數字持續回落，政府今日宣布會分階段在未來3個月放寬社交距離措施。張竹君表示，放鬆措施後出現疫情反彈「唔出奇」，即使放寬市民仍然要戴口罩，會視乎當時疫情情況，謹慎地逐步放寬有關措施。

▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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昨無院舍感染個案但仍有待觀察

張竹君指，昨日未有收到院舍有確診報告。她指，院舍於過去一個禮拜，尤其過去兩三日呈報的個案數字「係低番咗啲」，之前香港整體疫情數字穩定，疫情累積至今已有不少院舍出現爆發或個案，早前爆發有感染的都已感染，希望加強院舍疫苗接種率為其中一個原因，仍要繼續觀察有關情況。

昨有179人離世

今日再呈報多223宗死亡個案，有179宗為昨日離世，44宗為較早前的個案。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，昨日離世的病人年齡介乎44至103歲，有98人來自院舍，167人為65歲以上的長者，有115名死者沒有打針。由於數據滯後，3月15至19日，有43人離世未公布，包括20男及23女，年齡由14歲至101歲。

兩死者離世與病毒無太大關係

李立業說，有兩宗離世病人情況與新冠病毒沒有太大關係，其中一名44歲男死者為院舍病人，因血糖低入院，之後發現感染新冠病毒，但病毒量低，CT值約為30多，並在感染第12日快速測試陰性後，送到慈善護老院療養，直至3月20日下午被發現昏迷不醒，急救無效離世。

另外一宗涉一名57歲男死者，本來行動不便，有心臟病史，今年2月8日因心肌梗塞而入院「通波仔」，其後發現確診，在手術後轉送深切治療部留醫，再轉送傳染病中心，3月13日再轉送到荔景大樓接受復康治療，期間他的新冠病毒量一直下跌，至3月19日病人血壓突然急跌，於3月20日下午離世。

另3名年輕死者均有長期病

另外3名較年輕的病人，李立業說，3人都有長期病，其中56歲男子有腎病需要洗肚，因氣促及腳腫入住瑪嘉烈醫院，入院時病毒檢測呈陰性，至3月4日驗出陽性，治療期間情況轉差，昨晨離世；58歲男死者本有肝硬化，3月15日入明愛醫院，出現頭暈及氣促，照X光有肺炎；另一名死者本有糖尿及曾中風，3月3日入將軍澳醫院急症室，曾在家中進行快速檢測呈陽性，照X光時發現有肺炎，入院後情況一直轉差，昨日下午離世。

出入院人數接近平衡望可改善醫院情況

李立業指，過去一日共有392人康復出院，形容過去入院人數高於出院人數，「好消息」是現時出入院人數接近平衡，他指過去是入院人數較出院的多，現時接近平衡，故醫院情況略有改善，但就死亡率有否下跌上，暫時未有數據。

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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數字顯示有打針好過無

張竹君指，第5波疫情現時累計有1,049,127宗確診個案，死亡個案則有5906宗，包括2329女及3577男，年齡介乎11個月至112歲，病死率為0.56%，在打了兩針病苗人士的病死率則為0.1%，打了一針則為0.62%，數字顯示「有打針好過冇打針好多」。