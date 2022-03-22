最新｜港大推算440萬人感染　梁卓偉籲為第六波作準備：必定來臨

本港連績兩日新增確診個案維持在1.5萬宗以下，行政長官林鄭月娥宣布暫緩全民檢測，4月21日起分階段放寬社交距離措施。香港大學醫學院將於今日（22日）公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日政府預計第一階段放寬社交距離措施時，每日感染數字已回落至三位數。



昨日疫情報道總覽：

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼



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【13:09】觀塘安達邨善達樓下午約1時解封，圍封其間約1950人接受檢測，當中發現124宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

【13:00】第五波疫情未止，為進一步支援抗疫行動，全港抗疫義工同盟與全港社區抗疫連線宣佈成立熱線中心，並於今日（22日）啟用，主要服務基層家庭、65歲或以上獨居長者或雙老家庭，以及行動不便人士。熱線中心主要為三類市民提供抗疫援助，包括基層家庭、65歲或以上獨居長者、雙老家庭及行動不便人士。合資格人士只需致電2217 3112登記後，義工便會將抗疫福袋送到他們家中。

▼3月21日部份確診大廈▼



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【12:35】衞生防護中心最新確診大廈名單顯示，過去14日共有4,946幢大廈出現確診者，數字較前日有所增加。中西區繼續是「重災區」，共421幢大廈上榜，其次為觀塘及東區，分別有351幢及341幢大廈有人確診。確診大廈名單中亦不乏豪宅及中產屋苑，包括九龍站上蓋豪宅君臨天下、大角咀一號銀海2座、清水灣半島5座等。

【12:05】東華三院屬下寰宇殯儀館與食環署協商後，今公布由下周二（29日）起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，並加開1樓及3樓共6間靈堂，新安排預計每個月平均可新增逾400個喪禮時段，讓親屬可在靈堂內與先人告別，舒緩哀痛。東華三院指，有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用。

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



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【12:00】​觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓解封，約690名身處3廈內人士接受檢測，當中發現24宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。葵涌葵盛東邨盛逸樓早上亦解封，約1 580名身處盛逸樓人士接受檢測，當中發現44宗初步陽性檢測個案。

▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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【11:14】港大醫學院公佈最新第五波疫情最新數據推算，醫學院院長梁卓偉指出，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日政府預計第一階段放寬社交距離措施時，感染數字已回落至三位數，需要考慮不同選項如何逐步回復正常，提出若選項一，即繼續動態清零策略，需要做全民檢測，而且不止做三次檢測。

​▼港大醫學院3月22日公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算▼



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【10:45】港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早於港台節目表示，估計到4月21日放寬社交措施時，本港每日新增個案已回落至三位數，認為屆時放寬合適，並指可能再過一段時間，新增個案更或會跌至兩位數。他認為，如下跌趨勢快，路線圖毋須分3個月逐階段實施，可能每隔一周就可再放寬，尤其是戶外運動，可更早開放。孔繁毅又形容，暫緩全民檢測是非常明智，因為已錯過了最佳時機。他又認為，由於病毒已於社區傳播，其實難以再清零，與其將目標訂為清零，應該改為穩控疫情。

【10:00】上水彩園邨彩麗樓解封，圍封其間1 005人接受檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始今早於港台節目表示，雖然新增個案有呈下降趨勢，但數字仍高，一定不能夠一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水檢驗結果、床位是否足夠，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標。

政府宣布暫緩全民檢測，問到此舉是否難以與內地通關，陳肇始表示，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

【07:45】爭議多時的全民強制檢測最終變成「傳聞檢測」，大批市民半個月湧到超市搶購物資，未知會否「得物無所用」，但政府內部籌備的細化方案則束之高閣。全民強檢方案最初由政制及內地事務局局長曾國衞「度橋」，提倡全港市民分三次檢測，為期9日，再配以「小禁足」方案，林鄭本身亦點頭批准，之後保安局長鄧炳強全力推進，為何最終胎死腹中呢？有官場中人向筆者表示，政府內部對叫停全民強檢，反應其實不是那麼大，又認為暫緩不可能純是香港方面的決定，在實際操作上亦涉及內地，相信今次決定是在中央同意下作出。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



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▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



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▼方艙醫院工人前往維修流程▼



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▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

