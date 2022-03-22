疫情．最新｜全民檢測暫不實行　港大今公布最新推算患者人數

第五波疫情似見曙光，本港昨日（21日）新增確診個案連續兩日維持在1.5萬宗以下，昨日單日新增14,068確診，累計確診人數增至106萬人。香港大學醫學院將於今日（22日）公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算，院方上周公布推算本港一半人口、即約350萬人染疫。



行政長官林鄭月娥昨日宣布暫緩政府全民檢測計劃，並宣布將於4月21日起分三階段、以三個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食至晚上10時，並重開健身中心等表列處所。



昨日疫情報道總覽：

​▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼



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【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



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▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



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▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



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▼方艙醫院工人前往維修流程▼



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▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

