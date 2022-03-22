疫情．最新｜全民檢測暫不實行　港大今公布最新推算患者人數

第五波疫情似見曙光，本港昨日（21日）新增確診個案連續兩日維持在1.5萬宗以下，昨日單日新增14,068確診，累計確診人數增至106萬人。香港大學醫學院將於今日（22日）公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算，院方上周公布推算本港一半人口、即約350萬人染疫。
行政長官林鄭月娥昨日宣布暫緩政府全民檢測計劃，並宣布將於4月21日起分三階段、以三個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食至晚上10時，並重開健身中心等表列處所。
昨日疫情報道總覽：
▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼
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▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼
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【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」
▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼
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一文看清｜林鄭公布復常路線 4.1解除9國禁飛令 4.21晚市可堂食林鄭公布路線圖 4.21起分3階段放寬社交措施 首階段可晚市堂食禁飛令4月1日起取消 打齊針可上機 抵港後檢疫期縮至最短7日疫情｜林鄭：高峰已過仍嚴峻 4.20前不會放寬社交措施 重推強檢禁飛令4.1取消 5000外傭滯留菲印來港仍困難 業界：酒店難預訂取消禁飛令｜檢疫酒店爆滿 4月一房難求 酒店指或將有房間騰空
▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼
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復課｜幼稚園、小學最快4.19可面授課堂 中學待DSE核心科後復課晚市堂食｜灣仔小店生意跌五成老闆娘盼早放寬 感恩熟客助渡難關4.21可晚市堂食 黃傑龍：要頂到先得 冀政府「災後重建」推支援封區｜五廈解封共揪392宗初陽 彩園邨彩玉樓中招率10.3%確診大廈｜增634幢中西區最多 名人豪宅地利根德閣3座全爆疫嘉湖山莊等約40屋苑污水呈陽性 政府向14.5萬居民派快速測試包疫情｜蕭澤頤：擬派學警管理隔離設施 研改兩更制擴大警力
▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼
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疫情｜增14068宗確診 連續兩日少於1.5萬 院舍昨無新個案疫苗通行證｜擬擴至公立醫院範圍 醫管局：一定救人先內地醫護全面投入亞博工作 醫管局：合作良好 無分正副中醫總會推免費遙距看診 明起接受登記 首階段供2萬診症名額封區｜五廈解封共揪392宗初陽 彩園邨彩玉樓中招率10.3%圍封強檢低效擾民？張竹君反駁梁栢賢：較快及有效找出隱形個案DonateHub網涉借名慈善機構 籌85萬元購快測劑 鄰舍輔導會報警放寬社交｜旅發局擬推「賞你遊」郵輪「公海遊」版 名額約4萬個迪士尼｜虧損收窄12%至24億元 為歷年第二高 沒保就業亦不裁員
▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼
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▼方艙醫院工人前往維修流程▼
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新冠口服藥｜醫管局准處方予60歲以下高危病人 青少年可服輝瑞藥口服藥｜曾祈殷倡改指引向已打針患者處方 免與鼓勵打針政策矛盾被批疫情高峰驗污水圍封低效 黃錦星重申早著先機：命中率逾10%全民檢測｜田北辰稱是為通關舖路 指內地必不接受自願檢測
▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼
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