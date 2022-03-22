疫情．最新｜強制檢測公告再現　首批10幢大廈居民要做核酸檢測

今增14152宗確診個案，新增2宗安老院舍個案，多245人死亡，其中8名死者無入院，最年輕為一名56歲女性長期病患者，整體死亡率上升至0.58%。

今日增5宗較年輕病人死亡，包括一名已打三針的42歲男病人，有嚴重心臟病，曾接受移殖手術， 3月初一直發燒，3月20日前因發燒及氣促到博愛醫院求醫，入院後已不清醒，翌日死亡。



昨日疫情報道總覽：

3月23日【00:25】暫停近一個月的強制檢測公告再現。食衞局刊憲，重推公告首日，共有十幢住宅大廈被納入強檢名單，於3月9日至22日期間，曾身處其中超過兩小時的人士，均需在周三至周四（23至24日）期間前往檢測站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，才可提交唾液樣本。如在2021年12月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果人士，則無須進行檢測。

上榜大廈有：

大埔廣褔邨廣智樓

沙田乙明邨明耀樓

屯門湖景邨湖光樓

屯門大興邨興盛樓

葵涌荔欣苑荔影閣

石硤尾石硤尾邨美如樓

黃大仙竹園北邨桃園樓

藍田平田邨平真樓

將軍澳寶林邨寶德樓

柴灣漁灣邨漁順樓

▼3月22日 荃灣梨木樹邨柏樹樓圍封檢測▼



+ 4

【23:05】第五波疫情持續兩個多月，政府動員全體公務員抗疫，但不時有聲音質疑公務員並未全力抗疫，或抗疫工作做得不好。

公務員事務局局長聶德權今日（22日）在Facebook表示，已經向常任秘書長與部門首長指出四點要求，希望改進抗疫工作。

【22:28】第五波情下有 100多萬人確診，面對「疫苗通行證」制度即將擴至第二及第三針，而康復者三個月內不建議打疫苗及免打第三針，困擾不少康復者。衞生署衞生防護中心晚上在Facebook公布，政府現正進行相關系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者，於稍後時間經網上領取「康復紀錄二維碼」，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計於5月推出，政府會適時公布詳情。 署方表示，屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

衞生署衞生防護中心在Facebook公布，康復者暫可提供五類文件，以供進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

【20:06】政府今晚（22日）公布於26個屋苑驗出污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，將於明天（23日）向屋苑居民、清潔工及物管人員共14萬人，派發快速抗原測試包。

上榜大廈包括多個私人屋苑，其中馬鞍山臨海住宅天宇海、海典灣及嘉華星濤灣均榜上有名，連同相鄰的欣安邨都列入名單之中；另屯門則有卓爾居和安定邨等；黃大仙、觀塘及大埔也有多幢大廈上榜。

▼3月22日 觀塘翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



【19:15】食物及衞生局表示，因應疫情形勢的最新變化，以風險為本為原則審視檢測服務優次，公布由今日起重新發出強制檢測公告，要求曾經到訪指定地點的相關人士進行新冠病毒核酸檢測，以助管控社區傳播，保障公眾健康。快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

局方表示，隨着近日香港檢測能力進一步提高，政府決定恢復發出強制檢測公告，要求曾經到訪較高傳染風險地點的相關人士（包括居民、員工和訪客等）進行核酸檢測。衞生署衞生防護中心會根據風險評估，包括近期掌握的疫情數據，例如檢測陽性個案及污水檢測結果，訂定相關風險地點名單。為配合上述措施，「安心出行」應用程式將重新發出強制檢測公告通知，提醒曾經到訪指定地點的人士。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，並無需再接受強制檢測；除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼



+ 8

【17:24】歐家榮表示，現時疫情走勢可形容為停滯，每天徘徊1.5至2萬宗，無穩定持續回落，是高水平，按人口比例計每百萬人口新增數字比較處於高水平，不要以為下跌，因數字停滯五位數水平，不能說放鬆。

【17:15】歐家榮表示，強檢公告會盡快恢復，初時會針對較高風險大廈發出，現時社區個案多，想用在大規模地方，而非某一兩間食肆，以現時水平遍布全港不同地方，公告想針對高風險人士，是大廈較多個案。家居追蹤是居家隔離為主，,因個案相當多，集中患者陽性,，若家庭環境不理想想去隔離，而減少大廈傳播。

一般情況快測陽已視陽性個案不需再做核酸測試，市民快測陽性要呈報，已視為陽性個案，經核實後視確診會發隔離令， 所以不論什麼方法檢測都有隔離令， 要留家或等去隔離設施，市民不應做了快測後又離家去做核酸檢測，是不需要再做，知有市民快測後留家，到6至7日都陰可正常生活，一般不用再核酸檢測核實。

+ 3

【17:00】李立業表示，新冠口服藥已增加用量，臨床使用更改 ，60歲以上不論是否有完成疫苗接種都會建議使用，60以下會看有無打針及是否高風險人士， 所以多了病人用口服藥，都會不同途徑全方位使用，包括入院人士、指定診所、亞博及不同社區隔離設施，如適合都會處方口服，私院都有分配，臨床指引跟醫管局做法。截至3月21日， 莫納皮拉韋(Molnupiravir)已處方10687劑，另一款Paxllovid則有2358劑，數字有上升。

【16:54】歐家榮表示，社區檢測中心每日檢測量10萬至12萬，現時服務量足夠，要視乎將來強檢人數會否大增，相信食物及衞生局會密切注視本港檢測能力及按高風險場所發公告。

【16:45】醫院管理局總行政經理李立業表示，過去24小時有190名病人死亡，其中176 人是65歲以上長者，數宗較年輕過身病人，包括一名已打三針的42歲男病人，有嚴重心臟病，曾接受移殖手術， 3月初一直發燒，3月20日早上因發燒及氣促到博愛醫院求醫，入院後不清醒翌日死亡。

另外，一名60歲已打一針女士，為院舍院友, 患有高血壓及糖尿病，3月20日去屯門醫院急症求診，快速檢測呈陽性，有氣促，X光檢測有肺炎，處方類固醇及瑞德西韋，但情況惡化，需插喉及注射強心針，病情持續惡化，3月21日下午過身。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今增14152宗確診個案，新增2宗安老院舍個案，多245人死亡，其中8名死者無入院，最年輕為一名56歲女性長期病患者，整體死亡率上升至0.58%。

【16:05】幼稚園及小學將於4月19日復課，中學則待DSE主科考畢後復課。消息指，教育局正研究提高學校恢復全日面授課的疫苗接種要求，中學或以學生接種率達9成為基礎。

▼3月22日 深水埗澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



+ 5

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



+ 8

【14:45】4月起本港向9個國家實施的「禁飛令」取消，身處相關地區港人終有望回港。不過，即使雖然航班復飛，不過直飛回港的航班、機位數量仍然有限。國泰航空今日表示，正安排更多航班於4月1日復飛，但由於政府正實施14天航班熔斷機制，為免乘客因突如其來情況，須另行預約檢疫酒店，故每航線每14日才能安排一班。根據國泰網站，4月份暫時只有3班英國回港航班，當中倫敦到港只有一班，惟機票已售罄；其餘兩班從曼徹斯特到港航班，則仍有機票，4月20日出發的航班，票價最低約5,685元。

【14:00】深水埗澤安邨麗澤樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今午2時起圍封強檢，政府目標是在明日（23日）中午完成此行動。

【13:09】觀塘安達邨善達樓下午約1時解封，圍封其間約1950人接受檢測，當中發現124宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

【13:00】第五波疫情未止，為進一步支援抗疫行動，全港抗疫義工同盟與全港社區抗疫連線宣佈成立熱線中心，並於今日（22日）啟用，主要服務基層家庭、65歲或以上獨居長者或雙老家庭，以及行動不便人士。熱線中心主要為三類市民提供抗疫援助，包括基層家庭、65歲或以上獨居長者、雙老家庭及行動不便人士。合資格人士只需致電2217 3112登記後，義工便會將抗疫福袋送到他們家中。

【12:43】本港近日潮濕溫暖，不過乍暖還寒，天文台料冷鋒將「殺到」。天文台預測，一道冷鋒會在明早（23日）橫過廣東沿岸地區，區內將顯著轉涼，初時有大驟雨及雷暴，隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨。天文台預料，明日市區最低氣溫將跌至攝氏16度，打鼓嶺更或得14度。

+ 3

▼3月21日部份確診大廈▼



+ 2

【12:35】衞生防護中心最新確診大廈名單顯示，過去14日共有4,946幢大廈出現確診者，數字較前日有所增加。中西區繼續是「重災區」，共421幢大廈上榜，其次為觀塘及東區，分別有351幢及341幢大廈有人確診。確診大廈名單中亦不乏豪宅及中產屋苑，包括九龍站上蓋豪宅君臨天下、大角咀一號銀海2座、清水灣半島5座等。

【12:05】東華三院屬下寰宇殯儀館與食環署協商後，今公布由下周二（29日）起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，並加開1樓及3樓共6間靈堂，新安排預計每個月平均可新增逾400個喪禮時段，讓親屬可在靈堂內與先人告別，舒緩哀痛。東華三院指，有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用。

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



+ 7

【12:00】​觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓解封，約690名身處3廈內人士接受檢測，當中發現24宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。葵涌葵盛東邨盛逸樓早上亦解封，約1 580名身處盛逸樓人士接受檢測，當中發現44宗初步陽性檢測個案。

▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



+ 4

【11:14】港大醫學院公佈最新第五波疫情最新數據推算，醫學院院長梁卓偉指出，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日政府預計第一階段放寬社交距離措施時，感染數字已回落至三位數，需要考慮不同選項如何逐步回復正常，提出若選項一，即繼續動態清零策略，需要做全民檢測，而且不止做三次檢測。

​▼港大醫學院3月22日公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算▼



+ 6

【10:45】港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早於港台節目表示，估計到4月21日放寬社交措施時，本港每日新增個案已回落至三位數，認為屆時放寬合適，並指可能再過一段時間，新增個案更或會跌至兩位數。他認為，如下跌趨勢快，路線圖毋須分3個月逐階段實施，可能每隔一周就可再放寬，尤其是戶外運動，可更早開放。孔繁毅又形容，暫緩全民檢測是非常明智，因為已錯過了最佳時機。他又認為，由於病毒已於社區傳播，其實難以再清零，與其將目標訂為清零，應該改為穩控疫情。

【10:00】上水彩園邨彩麗樓解封，圍封其間1 005人接受檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始今早於港台節目表示，雖然新增個案有呈下降趨勢，但數字仍高，一定不能夠一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水檢驗結果、床位是否足夠，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標。

政府宣布暫緩全民檢測，問到此舉是否難以與內地通關，陳肇始表示，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



+ 2

【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



+ 5

▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



+ 9

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



+ 12

▼方艙醫院工人前往維修流程▼



+ 6

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

