疫情．最新｜彩園邨彩麗樓解封揪96初陽　港大今公布最新推算數據

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 李慧娜 黃金棋 何瑞芬
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第五波疫情似見曙光，本港昨日（21日）新增確診個案連續兩日維持在1.5萬宗以下，昨日單日新增14,068確診，累計確診人數增至106萬人。香港大學醫學院將於今日（22日）公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算，院方上周公布推算本港一半人口、即約350萬人染疫。

行政長官林鄭月娥昨日宣布暫緩政府全民檢測計劃，並宣布將於4月21日起分三階段、以三個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食至晚上10時，並重開健身中心等表列處所。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.21｜林鄭暫緩全民檢測　張竹君憂放寬社交距離後疫情反彈一文看清｜林鄭公布復常路線　4.1解除9國禁飛令　4.21晚市可堂食

​▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼

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▼3月21日　葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼

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【10:00】上水彩園邨彩麗樓解封，圍封其間1 005人接受檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

放寬社交距離｜陳肇始：不能太快及一刀切　時機適合再研全民檢測

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始今早於港台節目表示，雖然新增個案有呈下降趨勢，但數字仍高，一定不能夠一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水檢驗結果、床位是否足夠，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標。
政府宣布暫緩全民檢測，問到此舉是否難以與內地通關，陳肇始表示，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

【07:45】爭議多時的全民強制檢測最終變成「傳聞檢測」，大批市民半個月湧到超市搶購物資，未知會否「得物無所用」，但政府內部籌備的細化方案則束之高閣。全民強檢方案最初由政制及內地事務局局長曾國衞「度橋」，提倡全港市民分三次檢測，為期9日，再配以「小禁足」方案，林鄭本身亦點頭批准，之後保安局長鄧炳強全力推進，為何最終胎死腹中呢？有官場中人向筆者表示，政府內部對叫停全民強檢，反應其實不是那麼大，又認為暫緩不可能純是香港方面的決定，在實際操作上亦涉及內地，相信今次決定是在中央同意下作出。

全民檢測暫緩　方艙醫院5萬單位可有4用途　梁子超：唔使驚用唔到

【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼3月21日　觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼

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一文看清｜林鄭公布復常路線　4.1解除9國禁飛令　4.21晚市可堂食林鄭公布路線圖　4.21起分3階段放寬社交措施　首階段可晚市堂食禁飛令4月1日起取消　打齊針可上機　港人返港檢疫期縮至最短7日疫情｜林鄭：高峰已過仍嚴峻　4.20前不會放寬社交措施　重推強檢禁飛令4.1取消　5000外傭滯留菲印來港仍困難　業界：酒店難預訂取消禁飛令｜檢疫酒店爆滿　4月一房難求　酒店指或將有房間騰空

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

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復課｜幼稚園、小學最快4.19可面授課堂　中學待DSE核心科後復課晚市堂食｜灣仔小店生意跌五成老闆娘盼早放寬　感恩熟客助渡難關4.21可晚市堂食　黃傑龍：要頂到先得　冀政府「災後重建」推支援封區｜五廈解封共揪392宗初陽　彩園邨彩玉樓中招率10.3%確診大廈｜增634幢中西區最多　名人豪宅地利根德閣3座全爆疫嘉湖山莊等約40屋苑污水呈陽性　政府向14.5萬居民派快速測試包疫情｜蕭澤頤：擬派學警管理隔離設施　研改兩更制擴大警力

▼3月20日　深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼

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疫情｜增14068宗確診　連續兩日少於1.5萬　院舍昨無新個案疫苗通行證｜擬擴至公立醫院範圍　醫管局：一定救人先內地醫護全面投入亞博工作　醫管局：合作良好　無分正副中醫總會推免費遙距看診　明起接受登記　首階段供2萬診症名額封區｜五廈解封共揪392宗初陽　彩園邨彩玉樓中招率10.3%圍封強檢低效擾民？張竹君反駁梁栢賢：較快及有效找出隱形個案DonateHub網涉借名慈善機構　籌85萬元購快測劑　鄰舍輔導會報警放寬社交｜旅發局擬推「賞你遊」郵輪「公海遊」版　名額約4萬個迪士尼｜虧損收窄12%至24億元　為歷年第二高　沒保就業亦不裁員

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼

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▼方艙醫院工人前往維修流程▼

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新冠口服藥｜醫管局准處方予60歲以下高危病人　青少年可服輝瑞藥口服藥｜曾祈殷倡改指引向已打針患者處方　免與鼓勵打針政策矛盾被批疫情高峰驗污水圍封低效　黃錦星重申早著先機：命中率逾10%全民檢測｜田北辰稱是為通關舖路　指內地必不接受自願檢測

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

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新冠肺炎
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