疫情．最新｜彩園邨彩麗樓解封揪96初陽　港大今公布最新推算數據

第五波疫情似見曙光，本港昨日（21日）新增確診個案連續兩日維持在1.5萬宗以下，昨日單日新增14,068確診，累計確診人數增至106萬人。香港大學醫學院將於今日（22日）公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算，院方上周公布推算本港一半人口、即約350萬人染疫。



行政長官林鄭月娥昨日宣布暫緩政府全民檢測計劃，並宣布將於4月21日起分三階段、以三個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食至晚上10時，並重開健身中心等表列處所。



昨日疫情報道總覽：

​▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼



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【10:00】上水彩園邨彩麗樓解封，圍封其間1 005人接受檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始今早於港台節目表示，雖然新增個案有呈下降趨勢，但數字仍高，一定不能夠一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水檢驗結果、床位是否足夠，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標。

政府宣布暫緩全民檢測，問到此舉是否難以與內地通關，陳肇始表示，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

【07:45】爭議多時的全民強制檢測最終變成「傳聞檢測」，大批市民半個月湧到超市搶購物資，未知會否「得物無所用」，但政府內部籌備的細化方案則束之高閣。全民強檢方案最初由政制及內地事務局局長曾國衞「度橋」，提倡全港市民分三次檢測，為期9日，再配以「小禁足」方案，林鄭本身亦點頭批准，之後保安局長鄧炳強全力推進，為何最終胎死腹中呢？有官場中人向筆者表示，政府內部對叫停全民強檢，反應其實不是那麼大，又認為暫緩不可能純是香港方面的決定，在實際操作上亦涉及內地，相信今次決定是在中央同意下作出。

【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



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▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



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▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



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▼方艙醫院工人前往維修流程▼



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▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

