疫情．最新｜衞生署：疫情停滯　每日確診數字仍處於五位數高水平

今增14152宗確診個案，新增2宗安老院舍個案，多245人死亡，其中8名死者無入院，最年輕為一名56歲女性長期病患者，整體死亡率上升至0.58%。

今日增5宗較年輕病人死亡，包括一名已打三針的42歲男病人，有嚴重心臟病，曾接受移殖手術， 3月初一直發燒，3月20日前因發燒及氣促到博愛醫院求醫，入院後已不清醒，翌日死亡。



昨日疫情報道總覽：

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼



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【17:24】歐家榮表示，現時疫情走勢可形容為停滯，每天徘徊1.5至2萬宗，無穩定持續回落，是高水平，按人口比例計每百萬人口新增數字比較處於高水平，不要以為下跌，因數字停滯五位數水平，不能說放鬆。

【17:15】歐家榮表示，強檢公告會盡快恢復，初時會針對較高風險大廈發出，現時社區個案多，想用在大規模地方，而非某一兩間食肆，以現時水平遍布全港不同地方，公告想針對高風險人士，是大廈較多個案。家居追蹤是居家隔離為主，,因個案相當多，集中患者陽性,，若家庭環境不理想想去隔離，而減少大廈傳播。

一般情況快測陽已視陽性個案不需再做核酸測試，市民快測陽性要呈報，已視為陽性個案，經核實後視確診會發隔離令， 所以不論什麼方法檢測都有隔離令， 要留家或等去隔離設施，市民不應做了快測後又離家去做核酸檢測，是不需要再做，知有市民快測後留家，到6至7日都陰可正常生活，一般不用再核酸檢測核實。

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【17:00】李立業表示，新冠口服藥已增加用量，臨床使用更改 ，60歲以上不論是否有完成疫苗接種都會建議使用，60以下會看有無打針及是否高風險人士， 所以多了病人用口服藥，都會不同途徑全方位使用，包括入院人士、指定診所、亞博及不同社區隔離設施，如適合都會處方口服，私院都有分配，臨床指引跟醫管局做法。截至3月21日， 莫納皮拉韋(Molnupiravir)已處方10687劑，另一款Paxllovid則有2358劑，數字有上升。

【16:54】歐家榮表示，社區檢測中心每日檢測量10萬至12萬，現時服務量足夠，要視乎將來強檢人數會否大增，相信食物及衞生局會密切注視本港檢測能力及按高風險場所發公告。

【16:45】醫院管理局總行政經理李立業表示，過去24小時有190名病人死亡，其中176 人是65歲以上長者，數宗較年輕過身病人，包括一名已打三針的42歲男病人，有嚴重心臟病，曾接受移殖手術， 3月初一直發燒，3月20日早上因發燒及氣促到博愛醫院求醫，入院後不清醒翌日死亡。

另外，一名60歲已打一針女士，為院舍院友, 患有高血壓及糖尿病，3月20日去屯門醫院急症求診，快速檢測呈陽性，有氣促，X光檢測有肺炎，處方類固醇及瑞德西韋，但情況惡化，需插喉及注射強心針，病情持續惡化，3月21日下午過身。

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【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今增14152宗確診個案，新增2宗安老院舍個案，多245人死亡，其中8名死者無入院，最年輕為一名56歲女性長期病患者，整體死亡率上升至0.58%。

【16:05】幼稚園及小學將於4月19日復課，中學則待DSE主科考畢後復課。消息指，教育局正研究提高學校恢復全日面授課的疫苗接種要求，中學或以學生接種率達9成為基礎。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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【14:45】4月起本港向9個國家實施的「禁飛令」取消，身處相關地區港人終有望回港。不過，即使雖然航班復飛，不過直飛回港的航班、機位數量仍然有限。國泰航空今日表示，正安排更多航班於4月1日復飛，但由於政府正實施14天航班熔斷機制，為免乘客因突如其來情況，須另行預約檢疫酒店，故每航線每14日才能安排一班。根據國泰網站，4月份暫時只有3班英國回港航班，當中倫敦到港只有一班，惟機票已售罄；其餘兩班從曼徹斯特到港航班，則仍有機票，4月20日出發的航班，票價最低約5,685元。

【14:00】深水埗澤安邨麗澤樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今午2時起圍封強檢，政府目標是在明日（23日）中午完成此行動。

【13:09】觀塘安達邨善達樓下午約1時解封，圍封其間約1950人接受檢測，當中發現124宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

【13:00】第五波疫情未止，為進一步支援抗疫行動，全港抗疫義工同盟與全港社區抗疫連線宣佈成立熱線中心，並於今日（22日）啟用，主要服務基層家庭、65歲或以上獨居長者或雙老家庭，以及行動不便人士。熱線中心主要為三類市民提供抗疫援助，包括基層家庭、65歲或以上獨居長者、雙老家庭及行動不便人士。合資格人士只需致電2217 3112登記後，義工便會將抗疫福袋送到他們家中。

【12:43】本港近日潮濕溫暖，不過乍暖還寒，天文台料冷鋒將「殺到」。天文台預測，一道冷鋒會在明早（23日）橫過廣東沿岸地區，區內將顯著轉涼，初時有大驟雨及雷暴，隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨。天文台預料，明日市區最低氣溫將跌至攝氏16度，打鼓嶺更或得14度。

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▼3月21日部份確診大廈▼



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【12:35】衞生防護中心最新確診大廈名單顯示，過去14日共有4,946幢大廈出現確診者，數字較前日有所增加。中西區繼續是「重災區」，共421幢大廈上榜，其次為觀塘及東區，分別有351幢及341幢大廈有人確診。確診大廈名單中亦不乏豪宅及中產屋苑，包括九龍站上蓋豪宅君臨天下、大角咀一號銀海2座、清水灣半島5座等。

【12:05】東華三院屬下寰宇殯儀館與食環署協商後，今公布由下周二（29日）起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，並加開1樓及3樓共6間靈堂，新安排預計每個月平均可新增逾400個喪禮時段，讓親屬可在靈堂內與先人告別，舒緩哀痛。東華三院指，有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用。

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



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【12:00】​觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓解封，約690名身處3廈內人士接受檢測，當中發現24宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。葵涌葵盛東邨盛逸樓早上亦解封，約1 580名身處盛逸樓人士接受檢測，當中發現44宗初步陽性檢測個案。

▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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【11:14】港大醫學院公佈最新第五波疫情最新數據推算，醫學院院長梁卓偉指出，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日政府預計第一階段放寬社交距離措施時，感染數字已回落至三位數，需要考慮不同選項如何逐步回復正常，提出若選項一，即繼續動態清零策略，需要做全民檢測，而且不止做三次檢測。

​▼港大醫學院3月22日公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算▼



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【10:45】港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早於港台節目表示，估計到4月21日放寬社交措施時，本港每日新增個案已回落至三位數，認為屆時放寬合適，並指可能再過一段時間，新增個案更或會跌至兩位數。他認為，如下跌趨勢快，路線圖毋須分3個月逐階段實施，可能每隔一周就可再放寬，尤其是戶外運動，可更早開放。孔繁毅又形容，暫緩全民檢測是非常明智，因為已錯過了最佳時機。他又認為，由於病毒已於社區傳播，其實難以再清零，與其將目標訂為清零，應該改為穩控疫情。

【10:00】上水彩園邨彩麗樓解封，圍封其間1 005人接受檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始今早於港台節目表示，雖然新增個案有呈下降趨勢，但數字仍高，一定不能夠一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水檢驗結果、床位是否足夠，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標。

政府宣布暫緩全民檢測，問到此舉是否難以與內地通關，陳肇始表示，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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【07:20】新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



+ 5

▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



+ 9

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



+ 12

▼方艙醫院工人前往維修流程▼



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▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

