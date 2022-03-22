放寬社交距離｜陳肇始：不能太快及一刀切　時機適合再研全民檢測

第五波疫情近日有回落趨勢，政府昨日（21日）公布復常路線圖，預告下月將會放寬一系列社交措施。食物及衞生局局長陳肇始今早（22日）於港台節目表示，雖然新增個案有呈下降趨勢，但數字仍高，一定不能夠一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水檢驗結果、床位是否足夠，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標。

政府宣布暫緩全民檢測，問到此舉是否難以與內地通關，陳肇始表示，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。



▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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續研判疫情 時機條件適合再考慮全民檢測

陳肇始強調，集中資源於減感染、減重症及減死亡是現時防疫急務，因此暫緩全民強制檢測計劃，至於甚麼情況才推行全民檢測，陳肇始說會繼續研判疫情，如果時機合適、條件適合，會再作考慮。

暫緩全民檢測難與內地通關？陳肇始：無放棄爭取恢復正常出行

被問到暫緩全民檢測是否難以與內地通關，陳肇始表示，無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地聯繫，亦得到內地支援。

「禁飛令」4.1取消 航班熔斷機制會繼續維持

目前向9個國家實施的「禁飛令」將於4月1日取消，陳肇始在另一商台節目稱，除了「禁飛令」、即地區性航班熔斷機制，亦有針對個別航班出現大量確診者的航班熔斷機制，她認為後者是有效的外防輸入管控手段，會繼續維持，4月1日前會再檢視其細節。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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安心出行將重發感染通知 本周內再發強制檢測公告

陳肇始於港台節目上亦稱，根據國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年早前稱，全民檢測一般而言應在疫情初期展開，強調當局會監察住整體疫情，以及聽取專家的意見。另外，她預告本周內，將會於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

放寬社交距離4大因素：確診數、污水檢測結果、3減少指標及公院床位使用量

問到新增確診個案需下跌至多少宗才會依照復常路線圖推行，她表示，需通盤考慮多個因素，包括確診數目、污水檢測結果、現時的減感染、減重症、減死亡指標，以及醫管局收治情況，是否有足夠床位等。

▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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至於限聚令的放寬條件，陳肇始表示措施需逐步做，不能夠一刀切放寬，「群眾聚集係呢個情況仍有傳播鏈，就要好小心」。她強調，現時即使放寬其他措施，都是有條件地放寬，例如仍要戴口罩等。

公院求診需先打針未有定案 陳肇始：救人為先

另外，有消息指，日後進入公立醫院，無論病人及訪客，都需使用疫苗通行證。陳肇始表示，醫院是緊急救治的地方，會以救人為先，並會盡量鼓勵市民接種，措施暫時未有任何定案。