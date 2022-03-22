封區｜葵盛東邨盛逸樓等兩廈解封140初陽　彩園邨彩麗樓9.6%中招

因污水檢測呈陽性而被圍封的大廈，今早起陸續解封。上水彩園邨彩麗樓今早（22日）10時解封，共發現96宗初步陽性個案，受檢居民中招率為9.5%。



▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



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彩園邨彩麗樓發現96宗初步陽性

上水彩園邨彩麗樓今早10時解封，共1,005名居民接受了檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，初陽比率約9.6%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在彩麗樓派員到訪720戶，當中166戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

港府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求涉事人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封強制檢測▼



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葵盛東邨盛逸樓初陽佔2.7%

葵涌葵盛東邨盛逸樓今早11時亦解封，共1580名居民接受檢測，當中發現44宗初步陽性檢測個案。當局曾派員到訪盛逸樓約760戶，當中約80戶在過程中沒人應門。

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港府昨日亦發出強制檢測公告，任何於3月8日至3月21日期間曾身處上述大廈超過兩小時人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於3月23日或之前接受強制檢測。