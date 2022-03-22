港大推算4.21感染回落至三位數　梁卓偉建議可控情況下走向風土病

香港大學醫學院今日(22日)公布最新第五波疫情數據推算，院長梁卓偉指，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日、即政府預計首階段放寬社交距離措施時，感染數字已回落至三位數，

梁卓偉提出，社會需要考慮不同方案如何逐步回復正常，選項一是繼續動態清零策略，政府需要做全民檢測，而且不止做三次檢測。選項二則為在可控情況下，逐步走向「風土病」，又稱第六波肯定會來：「我都唔知佢幾時嚟，亦會更容易傳播。」因此，梁提醒社會需要做好準備，包括各年齡層打三針比率提升至九成以上，並要善用治療新冠口服藥物預防入院及重症。



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港大醫學院為逾6000名新冠死者默哀

港大醫學院今日公佈最新第五波推算數據，記者會開始前先為逾六千名新冠死者，以及昨日內地墜機空難的死者默哀。

提出兩個復常選項 動態清零需全民檢測 或在可控情況下逐漸走向「風土病」

梁卓偉在記者會上提出兩個復常選項，選項一為繼續動態清零策略，政府有需要做全民檢測，而且不止做三次檢測，要做三輪以上檢測才能有效找出全部患者。至於選項二則是在可控情況下，逐漸走向「風土病」，又認為此選項屬較為理想的選擇，又稱第六波肯定會來，社會需要做好準備，包括各個年齡組別，即80歲以上疫苗接種率都要達九成以上，最好可打齊三針。

市民抗疫多時，不少人出現抗疫疲勞，梁卓偉公佈最新港人精神健康數據，指港人出現焦慮症狀比率高達13至14%，即每7至8個市民中有一人會有焦慮，情況值得關注。

▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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梁卓偉又公佈最新疫苗數據，分析最新確診者入院、重症及死亡風險，發現如一般健康成年人打齊三針可預防死亡風險高達95%，長者雖然略低，但同樣顯著。

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼

