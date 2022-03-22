亞視一姐薛影儀無戴口罩及街坊　稱為貪方便　入獄2周兼罰5000元

「亞視一姐」薛影儀去年9月無戴口罩，被一名街坊拍片「狙擊」逾3分鐘，薛涉曾「起飛腳」還擊，相關片段在網上廣泛流傳。她事後被控一項普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，案件今在屯門法院提堂，薛承認兩罪，求情稱因想往跑步，貪方便而無戴口罩。主任裁判官判蘇文隆判薛即時入獄2星期，並要罰款5千元。



37歲被告薛影儀，報稱藝人（Artist)，被控普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，指其於2021年9月30日，在香港新界元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及於同日在食物及衞生局局長根據第599I章第3（1)（C)條指明的期間內，沒有合法權限或合理辯解的情況下，在食物及衞生局局長根據第5991章第3（1)（a)條指明的公眾地方，即身處於朗屏起悅屏樓的電梯大堂時沒有佩戴戴口罩。

薛影儀去年因無戴口罩兼踢街坊而被控。(詳看下圖)

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事主與薛並不相識

案情指，案發時香港正施行口罩令，所有人身處指明地點時均須佩戴口罩。薛當晚約10時許從住宅大樓離開時未有佩戴口罩，與薛並不相識的事主邱淑秋見狀，要求薛戴回口罩，薛未有理會，兩人因而發生爭執，邱便取出手機拍攝，薛則推開及用手拍邱一次。薛隨即進入另一座大廈，邱尾隨在後並用腳阻擋薛所在升降機門關閉，薛則試圖將邱推出升降機外，更以左右腳踢對方的腹部。邱事後未有求醫，但感到右手及腹部有觸痛。薛於2022年2月11日被捕，她在警誡下承認犯案並稱：「因為佢唔畀我走，佢用手機影住我」。

求情指打算跑步貪方便未戴口罩

辯方求情指，薛作為藝人月入6千至1萬，她如今已感到十分後悔，稱當日是因為打算去跑步，因貪方便才未有戴口罩，襲擊事主亦只是因一時衝動，襲擊力量亦較小，事主傷勢較輕，如今即時選擇認罪，望法庭能以簽保守行為處理。

案件編號：TMCC 431/ 2022