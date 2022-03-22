封區｜彩虹邨、澤安邨、梨木樹邨各有一幢污水陽性　須圍封強檢

深水埗澤安邨麗澤樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，政府因而今日（22日）下午2時起圍封麗澤樓強檢，預計於明日（23日）中午解封。



自下午4時起，黃大仙彩虹邨丹鳳樓亦要圍封強檢，目標是在明日約中午12時完成行動，住戶要於今日晚上9時前接受檢測。至於荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓則於4時半起圍封，居民同樣須於今晚9時前完成檢測。



政府3月22日下午2時起圍封麗澤樓進行強檢，預計於明日中午解封。（政府新聞處）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午2時起限制在深水埗澤安邨麗澤樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）中午完成此行動。

▼澤安邨另一樓宇榮澤樓2021年12月30日曾圍封強檢▼



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政府發言人表示：「由於深水埗澤安邨麗澤樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告」。另外，任何於3月9日至3月22日期間曾身處麗澤樓超過2小時的人士，亦須在24日或之前接受強制檢測。

彩虹邨丹鳳樓圍封範圍。（政府新聞處）

彩虹邨丹鳳樓、梨木樹（二）邨柏樹樓封區

黃大仙彩虹邨丹鳳樓亦在下午4時被圍封，政府指，大廈內人士要在今晚9時前完成檢測，預計行動在明天中午12時完成。政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓則在下午4時半被圍封，政府指，大廈內人士要在今晚9時前完成檢測，目標在明天中午12時完成。

荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓因污水呈陽性，須圍封強檢。(政府新聞處圖片)

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月9日至3月22日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月24日或之前接受強制檢測。已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。