封區｜澤安邨麗澤樓污水樣本陽性今圍封　預計周三中午解封

深水埗澤安邨麗澤樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，政府因而今日（22日）下午2時起圍封麗澤樓強檢，預計於明日（23日）中午解封。



政府3月22日下午2時起圍封麗澤樓進行強檢，預計於明日中午解封。（政府新聞處）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午2時起限制在深水埗澤安邨麗澤樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）中午完成此行動。

▼澤安邨另一樓宇榮澤樓2021年12月30日曾圍封強檢▼



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政府發言人表示：「由於深水埗澤安邨麗澤樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告」。另外，任何於3月9日至3月22日期間曾身處麗澤樓超過2小時的人士，亦須在24日或之前接受強制檢測。