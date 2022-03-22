28年前行賄拓展署職員後潛逃　九旬前工地總管被判囚3年

一名九旬的工地總管，涉於1994年行賄當時的拓展署職員，以避免對方在監工時帶來麻煩。他因此被控，但翌年沒有到法庭應訊。工地總管棄保潛逃約26年，至去年返港時再次被捕。工地總管今(22日)承認7項向公職人員提供利益罪，法官最終判他監禁三年。



被告伍業寰，現年93歲，案發時為時輝工程有限公司(現已結業)的工地總管。他承認7項向公職人員提供利益罪，指他於1994年2月至9月間，6次向拓展署工程督察提供賄款，每次1萬元，合共6萬元，以及向拓展署監工提供賄款7000元，作為對時輝在工地寬鬆檢查及不帶來任何麻煩的誘因或報酬。

案件為區域法院案件，今安排在荃灣法院處理。

涉案工程為青衣工程項目 由拓展署負責管理

案情指，時輝於案發時為青衣公園工程項目的分判商，項目由拓展署負責管理。該署一名督察於1994年2月，向被告索取利益，被告和公司董事商量後，向督察每月提供1萬元。而另一名監工發現工程不符合標準，被告圖向監工提供7000元，惟被告因此被廉署拘捕。

他於1994年被控，須於1995年9月到地方法院(即現時的區域法院)應訊，但因他未有出庭，法庭發出拘捕令。至去年3月，被告返港時再次被捕。

案件編號：DCCC 1111/1994