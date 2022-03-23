疫情．最新｜今增205宗死亡個案　29歲甲狀腺失調男病人染疫亡

今日(23日)新增12240宗確診個案，第五波個案累積1075519宗，9成安老院曾爆疫，今新增一間安老院有個案。今日多205宗死亡個案，死亡率0.59%。

強檢公告今日重啟，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，強制檢測公告以風險爲本作原則，篩選高風險場所，主要是住宅大廈，收集核酸及快測呈報平台，市民提交資料，包括住址、職業、工作地址，按數據選出多個案場所做强制檢測，最新10座強檢大廈，過去7天有超過50宗個案。



昨日疫情報道總覽：

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼



+ 8

【17:15】歐家榮表示，強制檢測公告以風險爲本原則，篩選高風險場所，主要是住宅大廈。兩平台收集核酸及快測呈報平台，市民提交資料，包括住址、職業、工作地址。按數據選出多個案場所做强制檢測，若大廈或處所本身已納入强制檢測，不會重覆再圍封。會分析過去7日呈報個案資料，搵出大廈及屋苑個案最多，篩選多個案又無圍封的大廈，期望盡快搵出個案，每日會更新。昨日10座強檢大廈，過去7天有超過50宗個案。

【17:06】徐樂堅表示，3月初是疫情高峰，現時正回落，透過快速平台掌握數據不完全，有市民無檢測，有些人沒有症狀不做檢測會遺漏。第一要看趨勢，市民定期做檢測，或有症狀會自檢或看醫生，可從數據睇到，有趨勢。污水檢測可看趨勢，較確實客觀指標，另一些特殊人群如醫護、跨境司機等會做定期測試，結果都可反映社區傳播情況，會看不同數據作分析。

現時下降趨勢，在高位平台期都有上下波幅，有震動性下降，可能上返又落返，睇數據睇整個趨勢，不能掉以輕心。

+ 8

【17:02】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，社交措施有幾個階段放寬，要看現時及未來個案數目。現時個案仍屬高水平，相對3月高峰，現時已下降一段距離，現時每日1.2至1.4萬宗，都要市民配合，第一階段，放寬都是要戴口罩處所，要留意個案有否不合理上升趨勢，若個案下降，接種率上升，可逐步放寬。

【16:45】醫院管理局總行政經理李立業表示，過去24小時有170名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，來自院舍有82人，數據滯後，3月20日至21 日有35人離世未公布，

四名年輕病人過身：

1)30女病人，無打針有長期病患及行動不便，3月18日快測陽性，到仁濟醫院急症室求診，發燒氣促及不清醒，治療用抗生素3月22日凌晨2點過身。初步認為死因與新冠病毒有關

ii)58歲男病人， 無打針及有長期病患來自院舍，3月9日去瑪麗醫院求診有發燒、咳嗽及氣促與發燒，有肺炎，3月21日惡化翌日上午過身。初步認為死因與新冠病毒有關

iii)59男病人打兩針，患末期癌症，一直要用氧氣 ，3月21日確診轉去隔離病房，翌日中午過身。初步認為死因與新冠病毒有關

iv)29歲男病人，打兩針，本身有甲狀腺失調病歷。1月27日去屯門醫院急症室求醫，發燒兩星期、有脚腫，有氣促，當時診斷是甲狀腺風暴 （Thyroid storm），在醫院情形反覆，有持續發燒，有抗生素及用其他藥。3月3日測試陽性，3月22日病情急劇惡化，不清醒，急救無效，下午死亡，轉介死因庭。初步認為死因與新冠病毒關係不太大

【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(23日)新增12240宗確診個案，第五波個案累積1075519宗，9成安老院曾爆疫，今增一間安老院有個案。今日多205宗死亡個案，死亡率0.59%。

【16:11】政府引入默沙東及輝瑞兩款新冠口服藥，老人科專科醫生佘達明指默少東的口服藥在亞博社區治療設施應用的成效良好，副作用亦在預期之內，但認為口服藥在社區派發的速度不足，每日指定診所只有4000多個名額，要應付2萬多個確診者，提議可讓社區醫生協助，令患者求診時可獲發口服藥物。

【15:49】政府今（23日）公布，觀塘區、屯門區、東區、西貢區及葵青區多個範圍，包括九龍灣麗晶花園、柴灣興華邨、屯門大興花園、青衣長康邨等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（24日）起陸續向約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過12萬個快速測試套裝，供自行檢測。

【15:36】本港新冠肺炎疫情近日稍回落，政府日前公布，強制檢測公告市民必須進行核酸檢測，不可再以快速檢測代替。首批受影響的市民包括沙田乙明邨明耀樓居民，當局今日（23日）於沙田圍遊樂場設流動採樣站，不過到場市民甚少，亦未見過往大排長龍情況。

+ 6

【15:33】第五波疫情仍然嚴峻，衞生防護中心昨夜（22日）更新確診大廈名單，昨日再增313幢大廈有住戶申報染疫，過去兩周累計共有4,353幢「疫廈」上榜。



在新增的大廈中，以九龍城區最重災，單日新增99幢，佔新上榜大廈逾三成，包括豪宅何文田半山壹號15、20號、九龍塘傲名等。同屬九龍城區的黃埔花園疫情有擴散跡象，單日新增20幢有住戶申報「中招」，過去14日累計有33座上榜。

【13:28】理工大學康復治療科學系團隊去年展開對新冠患者追蹤研究，探討他們康復後的健康狀態及其心理和健康相關生活質素。發現在確診後的6個月和12個月，逾四成仍受「長新冠」症狀困擾，有疲勞、下肢肌肉乏力等情況，影響其日常生活。研究亦顯示，成人和長者出現症狀情況相若，但女患者情況較普遍，佔5成，相反男性則只有3成。

為協助新冠康復者重拾健康，理大團隊制訂了一套為期6週的訓練計劃，針對改善肺功能及下肢力量，當中四分三「疲勞綜合症」的康復者更可回復正常。該訓練計劃包括理大團隊設計的「康復八式」，由八種動作組成，以促進心肺和肌肉健康為目的，不但適合新冠康復者，因留家抗疫而減少外的市民亦可利用，以保持身心健康。

+ 2

【13:07】東北季候風來襲，迎來驟雨及幾陣雷暴。本港今日（23日）顯著轉涼，多區氣溫跌至15度或以下。天文台預測，本港未來兩日風勢仍然頗大及有驟雨，周末市區可回升至27度，但天氣未見放晴。隨另一道冷鋒將在下周初殺到，天文台預料下周一（28日）市區再次低見17度，雨勢有時頗大，最快3月尾聲才陽光再現。

▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



+ 7

【12:51】第五波疫情持續，政府繼續每日在各區進行污水監測，續有大廈因樣本呈陽性須圍封檢測。昨日圍封的大廈今早（23日）陸續解封，包括荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓、觀塘翠屏（北）邨翠楣樓、深水埗澤安邨麗澤樓及黃大仙彩虹邨丹鳳樓，已解封的大廈中，共發現143宗初陽個案，受檢居民初步陽性比率均為10%以下。

當中，以觀塘翠屏（北）邨翠楣樓最高，共發現48宗初步陽性個案，受檢居民中招率為8.6%，而黃大仙彩虹邨丹鳳樓一共770戶，當中220戶沒應門，佔大廈住戶約29%。

【12:47】政府近日宣布復常路線圖，食肆措施可於4月21日起放寬，不過酒吧維持關閉，直至下一階段。蘭桂坊協會總監張素媚今早（23日）於港台節目表示，酒吧業界對此感到失望，但現時至少有明確的重開路線圖，較過往情況好，希望政府能真正落實。她又指，現時蘭桂坊內的食肆午市只有兩三檯客人，有三成暫停營業，估計有一成會結業。

【12:40】入境事務處表示，青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心已完成徹底清潔和消毒，因此兩處的親友探訪及公務探訪服務將於明日（24日）恢復。入境指，為配合政府規定，所有人士進入中心的室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守防疫和社交距離的措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

【12:02】政府宣布取消「禁飛令」，包括菲律賓等9國的來港航班，可於4月起復航。香港僱傭公會主席陳東風表示，放寬後確會改善菲傭供應，但現時檢疫酒店難以預訂，每晚價錢逾千元，較過往貴一倍，至今預計有約8,000名外傭等候來港。他又指，有約兩成原計劃到港的外傭，由於香港疫情嚴重，又未知何時可來港，決定打退堂鼓，轉到中東或歐美工作。

【12:00】一萬元臨時失業支援金今（23日）起開放申請，記者實測申請過程，發現網上平台首日運作順暢，甫登入即可填寫表格，但限時60分鐘，申請人士緊記準備所需文件予當局查核，包括解僱信等失業證明或個人申述書。倘事前已妥備所有文件，一般可約半小時內完成登記過程。

+ 5

【11:48】林鄭月娥表示，與內地通關是最高優次，不只港府，亦是社會的最高優次，因為內地有龐大市場，所以有好強的經濟需要，免檢入內地好重要，而且兩地有好強聯擊，有人在內地返學及返工，有人在內地居住，強調通關是最高優先，會做足要求，目前無時間表，會恢復某些條件，去年底內地專家都來港視察，防疫及機場措施等，12月已好接近通關，但不幸有第五波，希望條件許可後可重啟通關交流。

【11:34】林鄭月娥表示，全民強檢並無放棄，但香港疫情好急好猛，已不可能在疫情爆發之初用此功具，另一個做法就是尾後做，為達至更徹底，將社區傳播鏈切斷，到時做全民強檢是可考慮。

+ 9

【11:32】楊潤雄表示，在疫情稍緩和的情況下，正探討文憑試特別考場的可行性，但不可成為社區防疫漏洞，以此作目標。過去兩日收到意見，在高企確診是否操之過急，有意見要求強制打針、取消假期，有要求推遲文憑試，眾說紛紜，但教育局會一直小心考慮各方案，在照顧學童安全、長遠學習需要，四月會有公布詳細安排。

【11:30】教育局局長楊潤雄表示，若個別學校達條件可全日面授課堂：

1)所有教職員成第二劑疫苗，健康原因可豁免。

2)打兩針學生達全校人數9成，若個別學校未達標，但個別班級達標，個別班級的學生達到以上條件，允學校恢復全日面授及活動，另外個別學生符合疫苗要求，可於另一個半天安排非學術性活動，如音樂及體育堂。

【11:16】現時中學生12至19歲，95%已打一針，接種率理想，二針宥66%，相信中學生會逐步打埋第二針，3至11歲小朋友上月中才可打針，所以只有58%打第一針，第二針，比例更低，因為都有間距是11%。

【11:05】特首林鄭月娥表示，因應學校環境，多學生聚集、接觸及互動機會，小朋友打針後一些，過去一段時間，學生未能得到保護。兩天前階段性評估，爭取復活節中後，最早4月19日，分批復課，學生恢復上課後，疫苗通行證適用於教職員同訪客，酬要打齊兩針，將會研究幾時要第三針。呼籲家長盡快安排仔女打針，好處除了保護自己小朋友外，亦保護一齊活動、一齊上課的學童，若學校整體接種率高，復課後可全日制，更多課外活動及體育活動舉行。

【09:46】政府日前宣布取消9國「禁飛令」，4月起來港航班可復飛，回港者需為已完成新冠疫苗接種的港人，並已預約7日檢疫酒店。旅遊業促進會總幹事崔定邦今早（23日）於港台節目表示，4月的相關航班數量少，而且近月預約檢疫酒店都有困難，隨着回港航班增加，政府需要增加酒店數量，希望可將改為接受確診者的隔離酒店，改回檢疫酒店。另外，現時政府仍設有航班熔斷機制，崔定邦形容「好辣好辣」，航線決定4月底前都停飛，政府應研究放寬，並考慮下一步容許海外人士到港。

【00:05】暫停近一個月的強制檢測公告再現。食衞局刊憲，重推公告首日，共有十幢住宅大廈被納入強檢名單，於3月9日至22日期間，曾身處其中超過兩小時的人士，均需在周三至周四（23至24日）期間前往檢測站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，才可提交唾液樣本。如在2021年12月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果人士，則無須進行檢測。

衞生署衞生防護中心在Facebook公布，康復者暫可提供五類文件，以供進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，港府周一（21日）公布由4月1日起，撤取美國、英國、加拿大等九個國家的來港禁飛令。有英國留學生在措施公布前，已購買機票往新加坡逗留14日「洗底」，由於無法取消新加坡酒店預約，加上難以更改港檢疫酒店時間，惟有繼續轉折行程，先往新加坡再返港檢疫，「當係去旅行玩幾日。」



她估計行程比直接返港額外花費約1.5萬元，批評政府朝令夕改，決策非常差，「呢幾個月一直挑戰大家底線，令精神好緊張，完全估唔到下一步會係點，打亂晒所有計劃好嘅事。」

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元。（受訪者提供）

▼3月22日 梨木樹（二）邨柏樹樓圍封▼



+ 3

▼3月22日 翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



▼3月22日 澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



+ 5

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



+ 8

▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



+ 4

​▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

