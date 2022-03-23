疫情．最新｜林鄭：無放棄全民強檢　考慮疫情尾聲做助切斷傳播鏈

新冠病毒第五波疫情持續，昨日（22日）新增14,152宗確診個案，累計增至107.6萬人染疫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日形容確診宗數「停滯」，提醒市民「市民千祈唔好以為數字係跌咗」。隨着本港檢測能力已提升，強制檢測公告暫停近一個月後，昨晚再度發出，上榜的10幢大廈的居民及訪客等，均需於今日（23日）或明日（24日）到採樣站接受核酸檢測，不能以快速抗原測試或唾液樣本取代。



香港大學醫學院推算，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日、即政府預計首階段放寬社交距離措施時，單日感染數字已回落至三位數；而第六波無可避免來臨，並將演變成「風土病」，假設6月1日起全面開放社交距離措施，第六波疫情或於6月初出現，屆時將會多220萬人受感染。



昨日疫情報道總覽：

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼



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【12:02】政府宣布取消「禁飛令」，包括菲律賓等9國的來港航班，可於4月起復航。香港僱傭公會主席陳東風表示，放寬後確會改善菲傭供應，但現時檢疫酒店難以預訂，每晚價錢逾千元，較過往貴一倍，至今預計有約8,000名外傭等候來港。他又指，有約兩成原計劃到港的外傭，由於香港疫情嚴重，又未知何時可來港，決定打退堂鼓，轉到中東或歐美工作。

【12:00】一萬元臨時失業支援金今（23日）起開放申請，記者實測申請過程，發現網上平台首日運作順暢，甫登入即可填寫表格，但限時60分鐘，申請人士緊記準備所需文件予當局查核，包括解僱信等失業證明或個人申述書。倘事前已妥備所有文件，一般可約半小時內完成登記過程。

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【11:48】林鄭月娥表示，與內地通關是最高優次，不只港府，亦是社會的最高優次，因為內地有龐大市場，所以有好強的經濟需要，免檢入內地好重要，而且兩地有好強聯擊，有人在內地返學及返工，有人在內地居住，強調通關是最高優先，會做足要求，目前無時間表，會恢復某些條件，去年底內地專家都來港視察，防疫及機場措施等，12月已好接近通關，但不幸有第五波，希望條件許可後可重啟通關交流。

【11:34】林鄭月娥表示，全民強檢並無放棄，但香港疫情好急好猛，已不可能在疫情爆發之初用此功具，另一個做法就是尾後做，為達至更徹底，將社區傳播鏈切斷，到時做全民強檢是可考慮。

【11:32】楊潤雄表示，在疫情稍緩和的情況下，正探討文憑試特別考場的可行性，但不可成為社區防疫漏洞，以此作目標。過去兩日收到意見，在高企確診是否操之過急，有意見要求強制打針、取消假期，有要求推遲文憑試，眾說紛紜，但教育局會一直小心考慮各方案，在照顧學童安全、長遠學習需要，四月會有公布詳細安排。

【11:30】教育局局長楊潤雄表示，若個別學校達條件可全日面授課堂：

1)所有教職員成第二劑疫苗，健康原因可豁免。

2)打兩針學生達全校人數9成，若個別學校未達標，但個別班級達標，個別班級的學生達到以上條件，允學校恢復全日面授及活動，另外個別學生符合疫苗要求，可於另一個半天安排非學術性活動，如音樂及體育堂。

【11:16】現時中學生12至19歲，95%已打一針，接種率理想，二針宥66%，相信中學生會逐步打埋第二針，3至11歲小朋友上月中才可打針，所以只有58%打第一針，第二針，比例更低，因為都有間距是11%。

【11:05】特首林鄭月娥表示，因應學校環境，多學生聚集、接觸及互動機會，小朋友打針後一些，過去一段時間，學生未能得到保護。兩天前階段性評估，爭取復活節中後，最早4月19日，分批復課，學生恢復上課後，疫苗通行證適用於教職員同訪客，酬要打齊兩針，將會研究幾時要第三針。呼籲家長盡快安排仔女打針，好處除了保護自己小朋友外，亦保護一齊活動、一齊上課的學童，若學校整體接種率高，復課後可全日制，更多課外活動及體育活動舉行。

【09:46】政府日前宣布取消9國「禁飛令」，4月起來港航班可復飛，回港者需為已完成新冠疫苗接種的港人，並已預約7日檢疫酒店。旅遊業促進會總幹事崔定邦今早（23日）於港台節目表示，4月的相關航班數量少，而且近月預約檢疫酒店都有困難，隨着回港航班增加，政府需要增加酒店數量，希望可將改為接受確診者的隔離酒店，改回檢疫酒店。另外，現時政府仍設有航班熔斷機制，崔定邦形容「好辣好辣」，航線決定4月底前都停飛，政府應研究放寬，並考慮下一步容許海外人士到港。

【00:05】暫停近一個月的強制檢測公告再現。食衞局刊憲，重推公告首日，共有十幢住宅大廈被納入強檢名單，於3月9日至22日期間，曾身處其中超過兩小時的人士，均需在周三至周四（23至24日）期間前往檢測站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，才可提交唾液樣本。如在2021年12月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果人士，則無須進行檢測。

衞生署衞生防護中心在Facebook公布，康復者暫可提供五類文件，以供進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，港府周一（21日）公布由4月1日起，撤取美國、英國、加拿大等九個國家的來港禁飛令。有英國留學生在措施公布前，已購買機票往新加坡逗留14日「洗底」，由於無法取消新加坡酒店預約，加上難以更改港檢疫酒店時間，惟有繼續轉折行程，先往新加坡再返港檢疫，「當係去旅行玩幾日。」



她估計行程比直接返港額外花費約1.5萬元，批評政府朝令夕改，決策非常差，「呢幾個月一直挑戰大家底線，令精神好緊張，完全估唔到下一步會係點，打亂晒所有計劃好嘅事。」

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元。（受訪者提供）

▼3月22日 梨木樹（二）邨柏樹樓圍封▼



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▼3月22日 翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



▼3月22日 澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



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▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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​▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

