疫情．最新｜青山灣入境事務中心、馬頭角羈留中心周四起恢復探訪

新冠病毒第五波疫情持續，昨日（22日）新增14,152宗確診個案，累計增至107.6萬人染疫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日形容確診宗數「停滯」，提醒市民「市民千祈唔好以為數字係跌咗」。隨着本港檢測能力已提升，強制檢測公告暫停近一個月後，昨晚再度發出，上榜的10幢大廈的居民及訪客等，均需於今日（23日）或明日（24日）到採樣站接受核酸檢測，不能以快速抗原測試或唾液樣本取代。香港大學醫學院推算，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日、即政府預計首階段放寬社交距離措施時，單日感染數字已回落至三位數；而第六波無可避免來臨，並將演變成「風土病」，假設6月1日起全面開放社交距離措施，第六波疫情或於6月初出現，屆時將會多220萬人受感染。



昨日疫情報道總覽：

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼



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【13:28】理工大學康復治療科學系團隊去年展開對新冠患者追蹤研究，探討他們康復後的健康狀態及其心理和健康相關生活質素。發現在確診後的6個月和12個月，逾四成仍受「長新冠」症狀困擾，有疲勞、下肢肌肉乏力等情況，影響其日常生活。研究亦顯示，成人和長者出現症狀情況相若，但女患者情況較普遍，佔5成，相反男性則只有3成。

為協助新冠康復者重拾健康，理大團隊制訂了一套為期6週的訓練計劃，針對改善肺功能及下肢力量，當中四分三「疲勞綜合症」的康復者更可回復正常。該訓練計劃包括理大團隊設計的「康復八式」，由八種動作組成，以促進心肺和肌肉健康為目的，不但適合新冠康復者，因留家抗疫而減少外的市民亦可利用，以保持身心健康。

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【13:07】東北季候風來襲，迎來驟雨及幾陣雷暴。本港今日（23日）顯著轉涼，多區氣溫跌至15度或以下。天文台預測，本港未來兩日風勢仍然頗大及有驟雨，周末市區可回升至27度，但天氣未見放晴。隨另一道冷鋒將在下周初殺到，天文台預料下周一（28日）市區再次低見17度，雨勢有時頗大，最快3月尾聲才陽光再現。

▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



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【12:51】第五波疫情持續，政府繼續每日在各區進行污水監測，續有大廈因樣本呈陽性須圍封檢測。昨日圍封的大廈今早（23日）陸續解封，包括荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓、觀塘翠屏（北）邨翠楣樓、深水埗澤安邨麗澤樓及黃大仙彩虹邨丹鳳樓，已解封的大廈中，共發現143宗初陽個案，受檢居民初步陽性比率均為10%以下。

當中，以觀塘翠屏（北）邨翠楣樓最高，共發現48宗初步陽性個案，受檢居民中招率為8.6%，而黃大仙彩虹邨丹鳳樓一共770戶，當中220戶沒應門，佔大廈住戶約29%。

【12:47】政府近日宣布復常路線圖，食肆措施可於4月21日起放寬，不過酒吧維持關閉，直至下一階段。蘭桂坊協會總監張素媚今早（23日）於港台節目表示，酒吧業界對此感到失望，但現時至少有明確的重開路線圖，較過往情況好，希望政府能真正落實。她又指，現時蘭桂坊內的食肆午市只有兩三檯客人，有三成暫停營業，估計有一成會結業。

【12:40】入境事務處表示，青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心已完成徹底清潔和消毒，因此兩處的親友探訪及公務探訪服務將於明日（24日）恢復。入境指，為配合政府規定，所有人士進入中心的室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守防疫和社交距離的措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

【12:02】政府宣布取消「禁飛令」，包括菲律賓等9國的來港航班，可於4月起復航。香港僱傭公會主席陳東風表示，放寬後確會改善菲傭供應，但現時檢疫酒店難以預訂，每晚價錢逾千元，較過往貴一倍，至今預計有約8,000名外傭等候來港。他又指，有約兩成原計劃到港的外傭，由於香港疫情嚴重，又未知何時可來港，決定打退堂鼓，轉到中東或歐美工作。

【12:00】一萬元臨時失業支援金今（23日）起開放申請，記者實測申請過程，發現網上平台首日運作順暢，甫登入即可填寫表格，但限時60分鐘，申請人士緊記準備所需文件予當局查核，包括解僱信等失業證明或個人申述書。倘事前已妥備所有文件，一般可約半小時內完成登記過程。

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【11:48】林鄭月娥表示，與內地通關是最高優次，不只港府，亦是社會的最高優次，因為內地有龐大市場，所以有好強的經濟需要，免檢入內地好重要，而且兩地有好強聯擊，有人在內地返學及返工，有人在內地居住，強調通關是最高優先，會做足要求，目前無時間表，會恢復某些條件，去年底內地專家都來港視察，防疫及機場措施等，12月已好接近通關，但不幸有第五波，希望條件許可後可重啟通關交流。

【11:34】林鄭月娥表示，全民強檢並無放棄，但香港疫情好急好猛，已不可能在疫情爆發之初用此功具，另一個做法就是尾後做，為達至更徹底，將社區傳播鏈切斷，到時做全民強檢是可考慮。

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【11:32】楊潤雄表示，在疫情稍緩和的情況下，正探討文憑試特別考場的可行性，但不可成為社區防疫漏洞，以此作目標。過去兩日收到意見，在高企確診是否操之過急，有意見要求強制打針、取消假期，有要求推遲文憑試，眾說紛紜，但教育局會一直小心考慮各方案，在照顧學童安全、長遠學習需要，四月會有公布詳細安排。

【11:30】教育局局長楊潤雄表示，若個別學校達條件可全日面授課堂：

1)所有教職員成第二劑疫苗，健康原因可豁免。

2)打兩針學生達全校人數9成，若個別學校未達標，但個別班級達標，個別班級的學生達到以上條件，允學校恢復全日面授及活動，另外個別學生符合疫苗要求，可於另一個半天安排非學術性活動，如音樂及體育堂。

【11:16】現時中學生12至19歲，95%已打一針，接種率理想，二針宥66%，相信中學生會逐步打埋第二針，3至11歲小朋友上月中才可打針，所以只有58%打第一針，第二針，比例更低，因為都有間距是11%。

【11:05】特首林鄭月娥表示，因應學校環境，多學生聚集、接觸及互動機會，小朋友打針後一些，過去一段時間，學生未能得到保護。兩天前階段性評估，爭取復活節中後，最早4月19日，分批復課，學生恢復上課後，疫苗通行證適用於教職員同訪客，酬要打齊兩針，將會研究幾時要第三針。呼籲家長盡快安排仔女打針，好處除了保護自己小朋友外，亦保護一齊活動、一齊上課的學童，若學校整體接種率高，復課後可全日制，更多課外活動及體育活動舉行。

【09:46】政府日前宣布取消9國「禁飛令」，4月起來港航班可復飛，回港者需為已完成新冠疫苗接種的港人，並已預約7日檢疫酒店。旅遊業促進會總幹事崔定邦今早（23日）於港台節目表示，4月的相關航班數量少，而且近月預約檢疫酒店都有困難，隨着回港航班增加，政府需要增加酒店數量，希望可將改為接受確診者的隔離酒店，改回檢疫酒店。另外，現時政府仍設有航班熔斷機制，崔定邦形容「好辣好辣」，航線決定4月底前都停飛，政府應研究放寬，並考慮下一步容許海外人士到港。

【00:05】暫停近一個月的強制檢測公告再現。食衞局刊憲，重推公告首日，共有十幢住宅大廈被納入強檢名單，於3月9日至22日期間，曾身處其中超過兩小時的人士，均需在周三至周四（23至24日）期間前往檢測站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，才可提交唾液樣本。如在2021年12月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果人士，則無須進行檢測。

衞生署衞生防護中心在Facebook公布，康復者暫可提供五類文件，以供進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，港府周一（21日）公布由4月1日起，撤取美國、英國、加拿大等九個國家的來港禁飛令。有英國留學生在措施公布前，已購買機票往新加坡逗留14日「洗底」，由於無法取消新加坡酒店預約，加上難以更改港檢疫酒店時間，惟有繼續轉折行程，先往新加坡再返港檢疫，「當係去旅行玩幾日。」



她估計行程比直接返港額外花費約1.5萬元，批評政府朝令夕改，決策非常差，「呢幾個月一直挑戰大家底線，令精神好緊張，完全估唔到下一步會係點，打亂晒所有計劃好嘅事。」

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元。（受訪者提供）

▼3月22日 梨木樹（二）邨柏樹樓圍封▼



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▼3月22日 翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



▼3月22日 澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



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▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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​▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

