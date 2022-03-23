疫情．最新｜10大廈納強檢公告　居民最遲周四需前往核酸檢測

新冠病毒第五波疫情持續，昨日（22日）新增14,152宗確診個案，累計增至107.6萬人染疫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日形容確診宗數「停滯」，提醒市民「市民千祈唔好以為數字係跌咗」。隨着本港檢測能力已提升，強制檢測公告暫停近一個月後，昨晚再度發出，上榜的10幢大廈的居民及訪客等，均需於今日（23日）或明日（24日）到採樣站接受核酸檢測，不能以快速抗原測試或唾液樣本取代。



香港大學醫學院推算，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日、即政府預計首階段放寬社交距離措施時，單日感染數字已回落至三位數；而第六波無可避免來臨，並將演變成「風土病」，假設6月1日起全面開放社交距離措施，第六波疫情或於6月初出現，屆時將會多220萬人受感染。



昨日疫情報道總覽：

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼



+ 8

【00:05】暫停近一個月的強制檢測公告再現。食衞局刊憲，重推公告首日，共有十幢住宅大廈被納入強檢名單，於3月9日至22日期間，曾身處其中超過兩小時的人士，均需在周三至周四（23至24日）期間前往檢測站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，才可提交唾液樣本。如在2021年12月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果人士，則無須進行檢測。

衞生署衞生防護中心在Facebook公布，康復者暫可提供五類文件，以供進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，港府周一（21日）公布由4月1日起，撤取美國、英國、加拿大等九個國家的來港禁飛令。有英國留學生在措施公布前，已購買機票往新加坡逗留14日「洗底」，由於無法取消新加坡酒店預約，加上難以更改港檢疫酒店時間，惟有繼續轉折行程，先往新加坡再返港檢疫，「當係去旅行玩幾日。」



她估計行程比直接返港額外花費約1.5萬元，批評政府朝令夕改，決策非常差，「呢幾個月一直挑戰大家底線，令精神好緊張，完全估唔到下一步會係點，打亂晒所有計劃好嘅事。」

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元。（受訪者提供）

▼3月22日 梨木樹（二）邨柏樹樓圍封▼



+ 3

▼3月22日 翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



▼3月22日 澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



+ 5

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



+ 8

▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



+ 4

​▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

