疫情．直播｜林鄭：疫苗通行證教職員及訪客適用　研究第三針安排

撰文：陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 李慧娜 黃金棋 何瑞芬 林穎嫺 勞敏儀
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新冠病毒第五波疫情持續，昨日（22日）新增14,152宗確診個案，累計增至107.6萬人染疫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日形容確診宗數「停滯」，提醒市民「市民千祈唔好以為數字係跌咗」。隨着本港檢測能力已提升，強制檢測公告暫停近一個月後，昨晚再度發出，上榜的10幢大廈的居民及訪客等，均需於今日（23日）或明日（24日）到採樣站接受核酸檢測，不能以快速抗原測試或唾液樣本取代。

香港大學醫學院推算，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日、即政府預計首階段放寬社交距離措施時，單日感染數字已回落至三位數；而第六波無可避免來臨，並將演變成「風土病」，假設6月1日起全面開放社交距離措施，第六波疫情或於6月初出現，屆時將會多220萬人受感染。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.22｜確診宗數高位停滯　港大推算全港440萬人染疫

▼3月22日　港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼

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【11:05】特首林鄭月娥表示，因應學校環境，多學生聚集、接觸及互動機會，小朋友打針後一些，過去一段時間，學生未能得到保護。兩天前階段性評估，爭取復活節中後，最早4月19日，分批復課，學生恢復上課後，疫苗通行證適用於教職員同訪客，酬要打齊兩針，將會研究幾時要第三針。呼籲家長盡快安排仔女打針，好處除了保護自己小朋友外，亦保護一齊活動、一齊上課的學童，若學校整體接種率高，復課後可全日制，更多課外活動及體育活動舉行。

【09:46】政府日前宣布取消9國「禁飛令」，4月起來港航班可復飛，回港者需為已完成新冠疫苗接種的港人，並已預約7日檢疫酒店。旅遊業促進會總幹事崔定邦今早（23日）於港台節目表示，4月的相關航班數量少，而且近月預約檢疫酒店都有困難，隨着回港航班增加，政府需要增加酒店數量，希望可將改為接受確診者的隔離酒店，改回檢疫酒店。另外，現時政府仍設有航班熔斷機制，崔定邦形容「好辣好辣」，航線決定4月底前都停飛，政府應研究放寬，並考慮下一步容許海外人士到港。

【00:05】暫停近一個月的強制檢測公告再現。食衞局刊憲，重推公告首日，共有十幢住宅大廈被納入強檢名單，於3月9日至22日期間，曾身處其中超過兩小時的人士，均需在周三至周四（23至24日）期間前往檢測站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，才可提交唾液樣本。如在2021年12月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果人士，則無須進行檢測。

強制檢測｜10廈上榜9幢為公屋　包括湖景邨湖光樓、大興邨興盛樓旅客難預約檢疫酒店　旅遊業界冀增加房間　放寬航班熔斷準則
衞生署衞生防護中心在Facebook公布，康復者暫可提供五類文件，以供進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。
禁飛令撤銷　滯英港生憂難訂檢疫酒店　續繞新加坡「洗底」再返港

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，港府周一（21日）公布由4月1日起，撤取美國、英國、加拿大等九個國家的來港禁飛令。有英國留學生在措施公布前，已購買機票往新加坡逗留14日「洗底」，由於無法取消新加坡酒店預約，加上難以更改港檢疫酒店時間，惟有繼續轉折行程，先往新加坡再返港檢疫，「當係去旅行玩幾日。」

她估計行程比直接返港額外花費約1.5萬元，批評政府朝令夕改，決策非常差，「呢幾個月一直挑戰大家底線，令精神好緊張，完全估唔到下一步會係點，打亂晒所有計劃好嘅事。」

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元。（受訪者提供）
港大推算440萬市民感染　下月尾大回落　梁卓偉提可成受控風土病港大料第六波或於6月初來臨　新冠口服藥使用得宜死亡人數減7成放寬社交距離｜孔繁毅料下月新案跌至3位數　戶外運動可更早開放全民檢測暫緩｜港府不做非「躺平」　梁萬年：依據疫情分優次防疫｜陳肇始：時機適合再研全民檢測　安心出行本周重發強檢通知內地通關｜梁卓偉：兩地疫情風險梯度不同　現時無法開放通關疫情｜再增1.4萬宗停滯不下　康復腎病男轉復康病房不足一周死亡東華三院寰宇殯儀館轉為指定瞻仰遺容館　助親屬送別確診先人

▼3月22日　梨木樹（二）邨柏樹樓圍封▼

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安心出行｜高風險處所將恢復強檢　預告密切接觸者或送檢疫中心封區｜彩虹邨、澤安邨等4公共屋邨共4廈污水陽性　須圍封強檢馬鞍山天宇海屯門卓爾居等26屋苑污水陽性病毒量高　14萬人要快測封區｜葵盛東邨盛逸樓等6廈解封共288初陽　彩園邨彩麗樓9.6%中招確診大廈｜共4,946幢中西區最多　豪宅君臨天下、一號銀海上榜百萬康復者5月獲發康復紀錄二維碼　衞生署：5文件暫代疫苗通行證

▼3月22日　翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼

復課｜研全日面授須9成學生打針　小學校長憂4月底前難全日復課復課｜張勇邦：未知小學、幼稚園可否全日面授　不應與接種率掛勾教育局延長初中生網上科學課程　鼓勵學生利用假期留家自學昂坪360為學童推STEM工作坊　120元教DIY纜車模型包來回纜車票新冠口服藥｜已處方1.3萬次　醫管局擬全方位提供讓更多市民受惠私院抗疫｜港怡周四起加強免費視像會診服務　提供3日藥及快測包取消禁飛令｜國泰飛9國航線每兩周一班　4月倫敦直航到港機票清零禁飛令致人才流失　香港總商會：歡迎政府取消　冀再放寬檢疫要求疫情｜創科業人才嚴重流失　北上融資受阻　業界促制定通關時間表

▼3月22日　澤安邨麗澤樓圍封檢測▼

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▼3月22日　維港下午被一片海霧籠罩▼

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▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼

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​▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼

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