抗議美孚設隔離營　堵路和襲警男生上訴被駁回　需即時入更生中心

政府兩年前徵用美孚饒宗頤文化館的「翠雅山房」，作為新冠肺炎的隔離營，有市民在區內抗議，期間有人堵路。一名男生遭裁定在公眾地方造成阻礙及襲警罪成，被判入更生中心。他就定罪和判刑提上訴，法官張慧玲今(23日)在高等法院頒辭詞，駁回上訴，並指本案有其嚴重性，判處更生中心非明顯過重。原獲保釋的男生，需即時服刑。



上訴人李佳俊，案發時為該屆DSE考生。他被控於2020年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他人士聚集，導致公眾地方或交通受阻，以及襲擊一名警員。他於去年5月被判入更生中心，獲保釋等候上訴結果。

上訴人一方就定罪上訴提出多項理據，均遭法官張慧玲駁回。如上訴人一方指，原審裁判官錯誤排除，李與涉案警員的身體接觸不是屬於意外。

原審認為上訴人是蓄意襲擊警員 法官指裁定合情合理

上訴人一方解釋，涉案警員當天以便裝執勤，受襲前只發過一次警告。當時環境混亂，人車聲嘈雜，李可能聽不到警告，不知對方的警員身份。在此情況下，涉案警員突如其來拿著武器衝向自己，李的雙手揮動試圖擺脫。他就算有打到警員的咀部，都不能排除是意外。

張官則在判辭指，涉案警員的證供是他見到李，李亦見到他，而該警員叫「警察，咪郁」。張官指證供顯示，李是知悉對方是警員。而原審裁判官考慮錄影片段等，裁定李是蓄意襲擊警員，並非意外。張官認為，此裁定合情合理。

上訴人在案中頭部嚴重受傷 其後受創傷後遺症和抑鬱症困擾

就判刑上訴方面，上訴人一方指若襲警罪上訴得直，只因在公眾地方造成阻礙罪而判李入更生中心，屬明顯過重。上訴人一方指，以現時的社會氣氛，示威者堵路的行為已經不復見。而新冠肺炎在案發時剛剛出現，社會甚至專家都對於疫症毫不了解，將隔離中心設置在稠密的民居附近，難免惹起恐慌。李作為當區居民，在此背景下才犯案，情有可原。而和他人趁交通燈轉為紅色時，把垃圾車推出馬路，頂多是阻擋去路，並非蓄意或罔顧危害交通安全。

上訴人一方亦強調，李在案中頭部嚴重受傷，其後更受創傷後遺症和抑鬱症困擾，需要接受精神治療和服藥。他在索取報告期間已還押兩星期，初嘗牢獄之苦，是刻骨銘心的經歷，已有足夠的阻嚇性。

張官則認為，本案有其嚴重性，判處更生中心非明顯過重，反而是恰當的判刑。再者，襲警仍然維持原判，因此上訴理由亦不成立。

案件編號：HCMA392/2021