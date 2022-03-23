天文台料熱帶氣旋或偏多　研強風及長時間暴雨共同影響冀加強預測

天氣變幻莫測，去年10月熱帶風暴「獅子山」及強烈季候風影響下，本港迎來持續大風大雨，更不幸帶來人命傷亡。天文台表示，正研究就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，進一步加強預測和向市民發布相關信息，並宣布將於下月起每月發表未來三個月的季度預報，包括該季度平均氣溫和總雨量的等級預報。



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去年是香港自1884年有記錄以來最溫暖的一年，天文台回顧指，全年平均氣溫達24.6度，其中三月、五月和九月的平均氣溫分別錄得22度、29度及29.7度，均是有記錄以來該些月份的最高。去年全年熱夜（即當日最低氣溫為28度或以上）數目達61天，酷熱天氣（即當日最高氣溫達33度或以上）日數達54天，均刷新2020年的最高紀錄。

天文台預計，本港風季有機會於六月或之前開始，延至十月或之後結束。全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬正常至偏多。受全球暖化和本地城市化影響，今年全年平均氣溫為正常至偏高的機會預計較高。至於今年全年總雨量，預計為正常至偏多，本港有機會受暴雨影響，市民應為風雨季作好準備。

今夏起增持續高溫天氣特別提示

鑑於酷熱天氣日數和熱夜數目持續上升，天文台將於今年夏季起，透過流動應用程式「我的天文台」推送通知，發出有關持續高溫天氣的「特別天氣提示」，提醒公眾就酷熱天氣或熱夜的持續影響採取適當應對措施。

此外，受疫情影響，今年的天文台開放日會繼續以網上形式舉行，屆時公眾可透過虛擬漫遊和影片暢遊天文台總部。

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