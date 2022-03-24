疫情．最新｜單日確診跌至1.2萬宗　衞生署：未必完全反映實況

撰文：林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 李慧娜 何瑞芬 黃偉倫 王潔恩 鍾妍
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新冠病毒第五波情疫情居高不下，昨日（23日）新增12,240宗確診個案，連續四日的單日確診宗數少於1.5萬宗，為近一個月低位。不過衛生防護中心總監徐樂堅指有些市民根本沒有檢測，數字未必完全反映真實情況，而曾爆Omicron疫情地區，在高位平台期都有上下波幅，叫作震蕩性下降。第五波個案累積1,075,519宗確診，死亡率達0.59%。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.23｜學校接種率達九成可全日上課　林鄭：未放棄全民檢測

▼3月23日　翠屏北邨翠梅樓圍封檢測▼

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▼3月23日　黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼

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▼3月23日　彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼

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禁飛令｜留英港生錯過外公最後一面　冀解禁後趕赴喪禮　再遇困難

【08:00】全球新冠肺炎疫情反覆，港府今年初起對美國、英國、加拿大等九個國家實施「禁飛令」。16歲的港人黃同學目前於英國留學，其外公早前在港染疫離世，不過由於禁飛令，令他錯失見親人最後一面。政府宣布4月1日解禁，他希望能回港趕赴喪禮，但目前即使買到極少數量的航班，仍未訂到檢疫酒店，令他很徬徨，「好擔心會唔會連喪禮都去唔到。」他希望當局容許返港人士，在符合特定條件時可家居檢疫，免除訂酒店之苦。

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【08:00】疫情嚴峻，中小學生均提早放暑假，社企小小學堂兒發展基金與CEO Kids International的小童團隊在這段期間，舉辦一個名為《職業大搜查》的線上研習班，並邀請包括電競業、朱古力品嚐師等16名來自不同行業的人士，與小朋友及家長介紹不同的新興行業，以助他們規劃未來。負責人王匡文表示，有見不少家長仍有觀念認為當醫生律師才算出人頭地，舉辦是次活動，是希望小朋友及家長對新興行業有更多了解，以助小朋友能從小規劃未來方向。

▼3月23日　沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼

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香港每1萬人口有9人染新冠亡　高日本3.5倍　亞洲四小龍中最慘烈

【07:30】新冠病毒第五波本港截至周二（22日）有107.6萬人確診，佔本港740萬人口的14.5%；同期共有6,364名患者不治，佔確診者0.6%。

香港的死亡人數佔人口比率為為0.09%，即平均每一萬人中，有9人染疫死亡，雖然比歐美部份國家為低，但比率在東亞及東南亞卻僅次於馬來西亞，為亞洲四小龍中最慘烈，比韓國及新加坡分別高2及3.5倍，更與只有853名患者不治的台灣比不上，本港死亡人數佔人口比率也比日本高3.5倍。

01消息｜消費券最快4月7日派首期5000元　市民最遲3月25日補資料

【07:00】本港疫情沒完沒了，政府早前公布，繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元。《香港01》接獲消息指，電子消費券最快將於4月7日派發。惟市民須注意的是，若電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，最遲於本周五（25日），須填妥及郵寄表格，以更改電子帳戶或八達通卡。

復課｜全日面授有兩條件　楊潤雄︰所有教職員及九成學生打齊兩針DSE｜4.22開考目標不變　若疫情放緩　會研設特別考場可行性梁卓偉籲選抗疫路向料終走向風土病　林鄭：抗疫工作非兩路線之爭經大橋離港改即場檢測　有乘客穿全套保護衣　斥政策反覆通關無期通關｜曾祈殷料與內地通關須先全民檢測　估計第六波未必出現新冠肺炎｜逾4成康復者1年後仍疲勞乏力　一半女患者有出現情況蘭桂坊三成食肆停業　業界料逾一成將結業　對酒吧未能重開感失望疫情｜順豐3.23起恢復上門收派服務　疫廈客戶可選樓下交收快件青山灣入境事務中心、馬頭角羈留中心周四起恢復親友及公務探訪

▼3月23日　市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼

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強制檢測｜8公屋2居屋上榜　涉隆亨邨、青衣邨、東熹苑及裕東苑強制檢測｜強檢大廈過去7天均錄逾50宗確診　暫不以快測結果代替強制檢測｜乙明邨明耀樓上榜　居民冒雨趕採樣：快速檢測方便啲封區｜四廈污水呈陽性被圍封　涉彩虹邨、東頭（二）邨及天祐苑等自行檢測｜黃埔花園等多區屋苑污水呈陽性　12萬居民將獲發快測包確診大廈｜增313幢　九龍城佔99幢　半山壹號、傲名、傲雲峰上榜封區｜4大廈解封共發現143宗初陽　觀塘翠屏邨翠楣樓中招率達8.6%

▼3月23日　市民登記政府臨時失業支援計劃▼

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疫情｜今增1.2萬確診　多205人死亡　29歲確診男甲狀腺失調病逝兩年輕新冠死者患「甲狀腺風暴」　醫生指長期病患死亡率高達75%新冠口服藥｜4000名額應付2萬患者　老人科醫生促准社區醫生處方天水圍體育館暫托中心即日運作　設130張病床　照顧出院確診長者三間方艙醫院使用率達7成　四間長者暫託中心使用率24.6%疫苗｜增三人死亡前兩周內打針　13歲少女打復必泰後胸痛疑心肌炎緊急豁免｜政務司司長已3度行使權力　包括豁免內地醫護相關註冊

▼3月23日　登記臨時失業支援金十步曲▼

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1萬元臨時失業支援計劃今起申請　首日收逾65800份1萬元臨時失業支援金｜實測申請十步曲　限時60分鐘　須上載文件旅客難預約檢疫酒店　旅遊業界冀增加房間　放寬航班熔斷準則檢疫酒店｜僱傭公會指房價貴兼一房難求　兩成外傭打退堂鼓七人欖球賽11月初回歸　港府趁機辦國際金融論壇　邀商界高層來港西九故宮博物館｜工程受疫情延誤　馮程淑儀：力爭7月對外開放疫苗｜社聯上門為長者打針　兩日為100人接種　冀下月底打一萬針發泡膠箱圍城未解決　黃錦星料日增15萬個　研可重用運貨盒代替清明節｜柴灣分三階段設道路管制或封路　運輸署籲分散日子拜祭綜援、生果金上調2.6%　追溯至2.1生效　補發款項周四起存入戶口
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