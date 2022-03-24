疫情．最新｜單日確診跌至1.2萬宗　衞生署：未必完全反映實況

新冠病毒第五波情疫情居高不下，昨日（23日）新增12,240宗確診個案，連續四日的單日確診宗數少於1.5萬宗，為近一個月低位。不過衛生防護中心總監徐樂堅指有些市民根本沒有檢測，數字未必完全反映真實情況，而曾爆Omicron疫情地區，在高位平台期都有上下波幅，叫作震蕩性下降。第五波個案累積1,075,519宗確診，死亡率達0.59%。



昨日疫情報道總覽：

▼3月23日 翠屏北邨翠梅樓圍封檢測▼



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▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼



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▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼



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【08:00】全球新冠肺炎疫情反覆，港府今年初起對美國、英國、加拿大等九個國家實施「禁飛令」。16歲的港人黃同學目前於英國留學，其外公早前在港染疫離世，不過由於禁飛令，令他錯失見親人最後一面。政府宣布4月1日解禁，他希望能回港趕赴喪禮，但目前即使買到極少數量的航班，仍未訂到檢疫酒店，令他很徬徨，「好擔心會唔會連喪禮都去唔到。」他希望當局容許返港人士，在符合特定條件時可家居檢疫，免除訂酒店之苦。

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【08:00】疫情嚴峻，中小學生均提早放暑假，社企小小學堂兒發展基金與CEO Kids International的小童團隊在這段期間，舉辦一個名為《職業大搜查》的線上研習班，並邀請包括電競業、朱古力品嚐師等16名來自不同行業的人士，與小朋友及家長介紹不同的新興行業，以助他們規劃未來。負責人王匡文表示，有見不少家長仍有觀念認為當醫生律師才算出人頭地，舉辦是次活動，是希望小朋友及家長對新興行業有更多了解，以助小朋友能從小規劃未來方向。

▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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【07:30】新冠病毒第五波本港截至周二（22日）有107.6萬人確診，佔本港740萬人口的14.5%；同期共有6,364名患者不治，佔確診者0.6%。

香港的死亡人數佔人口比率為為0.09%，即平均每一萬人中，有9人染疫死亡，雖然比歐美部份國家為低，但比率在東亞及東南亞卻僅次於馬來西亞，為亞洲四小龍中最慘烈，比韓國及新加坡分別高2及3.5倍，更與只有853名患者不治的台灣比不上，本港死亡人數佔人口比率也比日本高3.5倍。

【07:00】本港疫情沒完沒了，政府早前公布，繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元。《香港01》接獲消息指，電子消費券最快將於4月7日派發。惟市民須注意的是，若電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，最遲於本周五（25日），須填妥及郵寄表格，以更改電子帳戶或八達通卡。

▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼



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▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

